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यूपी बीजेपी के नए पदाधिकारियों को प्रदेश अध्यक्ष ने दिया जीत का मंत्र, बोले- कार्यकर्ता ही पार्टी की पूंजी

पंकज चौधरी ने कहा, मैं हर हाल में टीम के साथ मजबूती से खड़ा रहूंगा. सभी ने आगामी चुनाव में ऐतिहासिक जीत का संकल्प लिया.

भाजपा के नए पदाधिकारियों की बैठक.
भाजपा के नए पदाधिकारियों की बैठक. (Photo Credit; BJP Social media cell)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 26, 2026 at 9:58 PM IST

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लखनऊ : भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर शुक्रवार को नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों, मोर्चा अध्यक्षों और क्षेत्रीय अध्यक्षों की परिचयात्मक बैठक हुई. पार्टी के महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने कहा कि नए पदाधिकारी की सूची का जारी होना केवल एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि हमारी विजय यात्रा का आगाज है. 2027 में हम फिर जानदार जीत दर्ज करेंगे. बैठक में सभी ने आगामी चुनाव में ऐतिहासिक जीत का संकल्प लिया.

बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी मौजूद रहे. बैठक का संचालन प्रदेश महामंत्री राम प्रताप सिंह चौहान ने किया. प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सभी नए पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित संगठन है और हर कार्यकर्ता पार्टी की सबसे बड़ी पूंजी है. उन्होंने दोहराया कि उनकी राजनीति का केंद्र कार्यकर्ता हैं और वे चाहते हैं कि हर पदाधिकारी इस सोच का हिस्सा बने.

संगठन की मजबूती ही पार्टी की ताकत : पंकज चौधरी ने कहा, यह पूरी टीम मेरी अपनी टीम है और मैं हर हाल में इसके साथ मजबूती से खड़ा रहूंगा. उन्होंने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव पार्टी की सबसे बड़ी प्राथमिकता है. नई टीम का काम केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों, जनकल्याणकारी योजनाओं और पार्टी की विचारधारा को बूथ स्तर तक पहुंचाना होगा. पंकज चौधरी ने कहा कि संगठन की मजबूती ही भाजपा की असली ताकत है.

जीत का दिलाया संकल्प.
जीत का दिलाया संकल्प. (Photo Credit; BJP Social media cell)

हर वर्ग तक पहुंचना लक्ष्य : पंकज चौधरी ने कहा, नई टीम के गठन में क्षेत्रीय, सामाजिक और लैंगिक संतुलन का पूरा ध्यान रखा गया है. अवध क्षेत्र से 16, कानपुर से 8, काशी से 13, गोरखपुर से 8, पश्चिम से 10 और ब्रज क्षेत्र से 9 पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है. महिलाओं को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है, ताकि संगठन समाज के हर वर्ग तक पहुंच सके. युवाओं को भी मौके दिए गए हैं, ताकि वे वरिष्ठों के अनुभव और अपनी ऊर्जा से संगठन को नई ऊंचाई दें.

उन्होंने कहा कि भाजपा में दायित्व पद नहीं, बल्कि राष्ट्र और समाज की सेवा का माध्यम है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि जैसे पिछले छह महीने में वे कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहे, वैसे ही आगे भी हर कार्यकर्ता के सम्मान के लिए तत्पर रहेंगे बदले में उनसे पार्टी के प्रति निष्ठा, अनुशासन और समर्पण की उम्मीद है.

सभी नए पदाधिकारी बैठक में हुए शामिल.
सभी नए पदाधिकारी बैठक में हुए शामिल. (Photo Credit; BJP Social media cell)

विकास यात्रा को आगे बढ़ाना जिम्मेदारी : प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में काम करने का मौका मिला है. 22 राज्यों में भाजपा या समर्थित सरकारें हैं. यह मेहनत और सुशासन का नतीजा है. आने वाले समय में केंद्र के 12 साल और यूपी सरकार के 9 साल से ज्यादा के विकास, सुशासन, महिला सशक्तिकरण और कानून व्यवस्था के कामों को जनता तक ले जाया जाएगा.

चुनाव विजय यात्रा की शुरुआत : प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने कहा कि यह बैठक सिर्फ औपचारिक नहीं, बल्कि विधानसभा चुनाव की विजय यात्रा का शुभारंभ है. उन्होंने कहा कि संगठन ही सबसे बड़ी ताकत है और बूथ सशक्त होगा तो चुनाव अपने आप सशक्त होगा. प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास और वैश्विक प्रतिष्ठा के नए आयाम छुए हैं. डबल इंजन सरकार के कामों को हर गांव, हर बूथ तक पहुंचाना है. उन्होंने आह्वान किया कि पूरी ताकत से जुट जाएं और यूपी में तीसरी बार भाजपा की प्रचंड विजय सुनिश्चित करें.

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