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यूपी BJP के ये बड़े पद खाली, दमदार उम्मीदवार तलाश रहा हाईकमान

लखनऊ: उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने 25 जून को अपनी नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है. प्रदेश अध्यक्ष के साथ कई पदाधिकारियों और मोर्चा अध्यक्षों के नाम तय हो गए हैं, लेकिन पार्टी की नई टीम में अभी भी कई अहम पद खाली हैं. इससे कई नेताओं की धड़कनें बढ़ी हुई हैं.

किन पदों पर नहीं हुई घोषणा

पार्टी ने इस बार मीडिया विभाग का संयोजक और पूरी मीडिया टीम घोषित नहीं की है. विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए मीडिया विभाग को बेहद अहम माना जाता है. टीवी डिबेट से लेकर प्रिंट मीडिया तक पार्टी का पक्ष रखने की जिम्मेदारी इसी टीम की होती है. इसलिए प्रवक्ताओं को नो मैंस लैंड जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है. फिलहाल मुख्य प्रवक्ता के तौर पर दिनेश प्रताप सिंह और मीडिया प्रभारी के तौर पर मनीष दीक्षित का नाम घोषित किया गया. पुरानी टीम के 16 प्रवक्ता और बड़ी संख्या में पैनलिस्ट में कितने आने वाले समय में टीम में रहेंगे, कितने बाहर होंगे और कितने नए लोग आएंगे, इसका चयन अब तक नहीं हुआ है. ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत वरिष्ठ प्रवक्ताओं के साथ है. पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हरिश्चंद्र श्रीवास्तव, समीर सिंह, मनीष शुक्ला, हीरो बाजपेई, आलोक अवस्थी और अशोक पांडेय में से किसी को भी पदाधिकारी की सूची में स्थान नहीं मिला. ऐसे में प्रवक्ता पद उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है. इसलिए नई सूची की घोषणा न होने तक नेताओं के लिए ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है.

अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष का नाम तय नहीं

इसके साथ ही भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का नाम भी अभी तक सामने नहीं आया है.अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष पार्टी की मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों तक पहुंच बनाने में बड़ी भूमिका निभाता है. मिशन 2027 से पहले इस पद का खाली रहना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है. फिलहाल बासित अली इस मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं.