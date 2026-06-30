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यूपी BJP के ये बड़े पद खाली, दमदार उम्मीदवार तलाश रहा हाईकमान

यूपी भाजपा की मीडिया टीम, आईटी और अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष का इंतजार बरकरार

प्रतीकात्मक फोटो.
प्रतीकात्मक फोटो. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 30, 2026 at 11:40 AM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने 25 जून को अपनी नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है. प्रदेश अध्यक्ष के साथ कई पदाधिकारियों और मोर्चा अध्यक्षों के नाम तय हो गए हैं, लेकिन पार्टी की नई टीम में अभी भी कई अहम पद खाली हैं. इससे कई नेताओं की धड़कनें बढ़ी हुई हैं.

किन पदों पर नहीं हुई घोषणा

पार्टी ने इस बार मीडिया विभाग का संयोजक और पूरी मीडिया टीम घोषित नहीं की है. विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए मीडिया विभाग को बेहद अहम माना जाता है. टीवी डिबेट से लेकर प्रिंट मीडिया तक पार्टी का पक्ष रखने की जिम्मेदारी इसी टीम की होती है. इसलिए प्रवक्ताओं को नो मैंस लैंड जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है. फिलहाल मुख्य प्रवक्ता के तौर पर दिनेश प्रताप सिंह और मीडिया प्रभारी के तौर पर मनीष दीक्षित का नाम घोषित किया गया. पुरानी टीम के 16 प्रवक्ता और बड़ी संख्या में पैनलिस्ट में कितने आने वाले समय में टीम में रहेंगे, कितने बाहर होंगे और कितने नए लोग आएंगे, इसका चयन अब तक नहीं हुआ है. ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत वरिष्ठ प्रवक्ताओं के साथ है. पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हरिश्चंद्र श्रीवास्तव, समीर सिंह, मनीष शुक्ला, हीरो बाजपेई, आलोक अवस्थी और अशोक पांडेय में से किसी को भी पदाधिकारी की सूची में स्थान नहीं मिला. ऐसे में प्रवक्ता पद उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है. इसलिए नई सूची की घोषणा न होने तक नेताओं के लिए ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है.

अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष का नाम तय नहीं

इसके साथ ही भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का नाम भी अभी तक सामने नहीं आया है.अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष पार्टी की मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों तक पहुंच बनाने में बड़ी भूमिका निभाता है. मिशन 2027 से पहले इस पद का खाली रहना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है. फिलहाल बासित अली इस मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं.

आईटी विभाग पर भी सस्पेंस

पार्टी का आईटी विभाग भी अभी घोषित नहीं हुआ है.पिछले कुछ चुनावों में भाजपा की डिजिटल रणनीति और सोशल मीडिया कैंपेन निर्णायक साबित हुए हैं. ऐसे में आईटी विभाग के संयोजक और टीम का ऐलान न होना कई सवाल खड़े कर रहा है.आईटी सेल के जरिए ही पार्टी अपनी योजनाओं को युवाओं तक पहुंचाती है और विपक्ष के हमलों का जवाब देती है.

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी इस बारे में बताते हैं कि यह उनके दल का अंदरूनी मामला है. सभी को इंतजार करना चाहिए. मौका आते ही घोषणा होगी या फिर वर्तमान टीम काम करेगी इसका निर्णय किया जाएगा.

इधर, पार्टी सूत्रों का कहना है कि इन तीनों विभागों पर फैसला बेहद सोच-समझकर लिया जाएगा. मीडिया टीम के लिए ऐसे चेहरे की तलाश है, जो टीवी पर मजबूती से पार्टी का पक्ष रख सके और विवादों से दूर रहे. अल्पसंख्यक मोर्चा के लिए ऐसा अध्यक्ष चाहिए जो समुदाय में स्वीकार्य हो और संगठन का काम भी समझता हो. आईटी विभाग के लिए तकनीक और राजनीतिक समझ रखने वाले युवा चेहरे पर दांव लगाने की तैयारी है. माना जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व की हरी झंडी का इंतजार है. इसलिए घोषणा में देरी हो रही है.

फिलहाल, प्रदेश अध्यक्ष और बाकी मोर्चा अध्यक्षों के साथ नई टीम काम शुरू कर चुकी है लेकिन मीडिया, अल्पसंख्यक मोर्चा और आईटी विभाग के ऐलान तक यूपी भाजपा में सियासी हलचल तेज रहेगी. मिशन 2027 की तैयारी के लिए इन पदों को भरना पार्टी की प्राथमिकता में है.

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