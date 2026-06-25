सपा की बागी पूजा पाल पर क्यों मेहरबान भाजपा, क्या मिशन 2027 पर है नजर?
अतीक-अशरफ के खात्मे के बाद से ही सीएम योगी की तारीफ करने लगी थीं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 25, 2026 at 7:48 PM IST|
Updated : June 25, 2026 at 7:56 PM IST
प्रयागराज: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने सांगठनिक ढांचे में महत्वपूर्ण फेरबदल किए हैं. प्रदेश कार्यालय की जारी सूची में 19 प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं. इसके साथ ही लिस्ट में नई लिस्ट में 8 महामंत्री भी शामिल हैं. इसमें सबसे चौंकाऊ नाम पूजा पाल का है. नई प्रदेश कार्यकारिणी में कौशांबी में चायल विधानसभा सीट से विधायक और समाजवादी पार्टी (सपा) की बागी नेता पूजा पाल को भाजपा का प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है. पूजा पाल को टीम में शामिल करने को चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है.
बता दें कि 10 मई 2026 को हुए योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान पूजा पाल को मंत्री बनाए जाने की चर्चा थी, लेकिन उन्हें स्थान नहीं मिल सका. इसके बाद उनकी नाराजगी की अटकलें थीं. अब जाकर संगठन में उनको बड़ी भूमिका मिली है.
क्या कहा पूजा पाल ने
लिस्ट जारी होने के बाद पूजा पाल ने कहा-'भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व द्वारा प्रदेश उपाध्यक्ष का महत्वपूर्ण दायित्व प्रदान किए जाने पर मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूं. यह दायित्व मेरे लिए सम्मान के साथ-साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी है. मैं पार्टी की विचारधारा, सिद्धांतों और संगठन के प्रति पूर्ण निष्ठा, समर्पण और ईमानदारी के साथ कार्य करते हुए संगठन को और अधिक सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहूंगी. पार्टी नेतृत्व द्वारा मुझ पर विश्वास किया गया, इसके लिए मैं पुनः हार्दिक धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूं'. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पूजा पाल को यह जिम्मेदारी मिलने से न केवल कौशांबी बल्कि आसपास के जिलों में भी संगठन को मजबूती मिलेगी.
शादी के 9 दिन बाद हुई थी पति की हत्या: पूजा पाल की शादी बसपा विधायक राजू पाल से जनवरी 2005 में हुई थी. शादी के 9 दिन बाद ही 25 जनवरी को राजू पाल की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई. इसमें माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का नाम सामने आया. हत्या का कारण चुनावी रंजिश माना गया था. राजू पाल ने अतीक के भाई अशरफ को चुनाव में हराकर प्रयागराज पश्चिम की विधानसभा सीट जीती थी. अशरफ सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहा था. विधायक बनने के 3 महीने बाद ही अशरफ ने बदला लिया था. इस घटना ने पूजा पाल को राजनीति की ओर मुड़ने के लिए मजबूर कर दिया.
बसपा के टिकट पर 2007 में विधायक बनीं: राजू पाल बसपा सुप्रीमो के करीबी थे तो पूजा पाल ने भी अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत उन्हीं के साथ शुरू की. 2007 के विधानसभा चुनाव में पूजा पाल बसपा के टिकट पर प्रयागराज पश्चिम सीट से ही चुनाव जीतीं और पति के हत्यारोपी अशरफ को हराया.
2022 में सपा के टिकट पर विधायक बनीं: 2007 और 2012 के विधानसभा चुनाव में बसपा के टिकट पर विधायक बनने वाली पूजा पाल को 2017 के चुनाव में मोदी लहर में करारी हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद पूजा पाल ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया और अगले विधानसभा चुनाव यानी 2022 में सपा के टिकट पर फिर से विधायक बन गईं. हालांकि अतीक अहमद और अशरफ के खात्मे के बाद उनका मन बदल गया. वे सीएम योगी की प्रशंसा करने लगीं.
सीएम योगी की तारीफ: माफिया अतीक के खात्मे के बाद पूजा पाल ने कई मंचों पर कहा है कि माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का खात्मा करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुझे इंसाफ दिलाया है. अतीक के मिट्टी में मिलने से केवल मुझे ही नहीं, उन सभी महिलाओं को न्याय मिला है, जो माफिया की वजह से विधवा बनीं, उनका घर उजड़ गया, सिंदूर मिट गया.
राज्यसभा चुनाव 2024 में क्रॉस वोटिंग: राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, राजू पाल और वकील उमेश पाल के हत्यारों के प्रति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्टैंड से पूजा पाल काफी खुश थीं. कई मंचों पर उन्होंने इस खुशी को उजागर भी किया. यही कारण है कि उन्होंने राज्यसभा चुनाव 2024 में क्रॉस वोटिंग करके बीजेपी प्रत्याशी का समर्थन किया.
सपा ने निष्कासित किया: सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक पत्र जारी कर पूजा पाल पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया. लिखा कि इससे पार्टी को नुकसान पहुंचा है. उनकी गतिविधियां पार्टी के विरुद्ध हैं और अनुशासन का उल्लंघन है. इसलिए पूजा पाल को तत्काल प्रभाव से समाजवादी पार्टी से निष्कासित किया जाता है. पार्टी के सभी पदों से भी हटा दिया जाता है.
नई टीम की घोषणा: भाजपा की नई टीम में 19 प्रदेश उपाध्यक्ष, आठ प्रदेश महामंत्री, 19 मंत्री, छह क्षेत्रीय अध्यक्ष, एक कार्यालय मंत्री, दो कार्यालय सह मंत्री, एक मुख्य प्रवक्ता, एक प्रदेश मीडिया संयोजक और एक प्रदेश सोशल मीडिया संयोजक बनाया गया है. इसके अलावा युवा मोर्चा, पिछड़ा मोर्चा, किसान मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा, महिला मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी घोषित किए गए हैं.
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