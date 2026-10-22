यूपी में पंचायत और विधानसभा चुनाव की तैयारी में BJP, सोशल मीडिया और IT सेल की नई टीम घोषित
यूपी में पंचायत और विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने सोशल मीडिया और IT सेल की नई टीम घोषित की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 10:21 PM IST|
Updated : October 22, 2026 at 10:32 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में आने वाले पंचायत और विधानसभा चुनावों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सोशल मीडिया और आईटी विभाग के क्षेत्रीय संयोजकों व सह-संयोजकों की सूची जारी की है. इस सूची में प्रदेश के छह संगठनात्मक क्षेत्रों के लिए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है. पार्टी ने क्षेत्रीय स्तर पर संगठन को मजबूत करने और सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया है.
जारी सूची में पश्चिम, ब्रज, कानपुर, अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र के पदाधिकारियों के नाम शामिल हैं. सोशल मीडिया विभाग के साथ आईटी विभाग में भी संयोजक और सह-संयोजक नियुक्त किए गए हैं. इन पदाधिकारियों की जिम्मेदारी अपने-अपने क्षेत्रों में पार्टी के डिजिटल प्रचार और आईटी से जुड़े कामकाज को आगे बढ़ाना होगा.
पश्चिम क्षेत्र में सोशल मीडिया और IT विभाग की जिम्मेदारी: पश्चिम क्षेत्र में सोशल मीडिया विभाग के संयोजक की जिम्मेदारी सिवान श्रीवास्तव को दी गई है. सह-संयोजक के रूप में डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, दीपांशु सिंह, मयंक बलिया, नितेश यादव और दिव्यांश भटनागर के नाम शामिल हैं. वहीं, आईटी विभाग का संयोजक अंबर स्वामी को बनाया गया है. इस विभाग में प्रवीण पाठक और भूदेव को सह-संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है.
ब्रज क्षेत्र में जितेंद्र सविता को कमान: ब्रज क्षेत्र में सोशल मीडिया विभाग के संयोजक की जिम्मेदारी जितेंद्र सविता को सौंपी गई है. सह-संयोजकों में राघव अग्रवाल, विक्रांत गर्ग, नितेश गुप्ता और रितु गौतम शामिल हैं. आईटी विभाग में कृष्ण वीर सिंह को संयोजक बनाया गया है. वहीं, मनीष कटारा को सह-संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है.
कानपुर क्षेत्र में हर्ष द्विवेदी सोशल मीडिया संयोजक: कानपुर क्षेत्र में सोशल मीडिया विभाग के संयोजक की जिम्मेदारी हर्ष द्विवेदी को दी गई है. सह-संयोजकों के रूप में सौरभ कमल, सौरभ मिश्रा और सुमित गुप्ता को शामिल किया गया है. आईटी विभाग का संयोजक सुरेंद्र विश्वकर्मा को बनाया गया है. वहीं, अभिषेक पांडे को आईटी विभाग में सह-संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
अवध क्षेत्र में प्रशांत तिवारी और ज्योतिर्मय बरतारिया को जिम्मेदारी: अवध क्षेत्र में सोशल मीडिया विभाग का संयोजक प्रशांत तिवारी को बनाया गया है. सह-संयोजकों में रत्नेश स्वास्थ्य, अविनाश गिरी, महेंद्र त्रिपाठी और प्रशांत सिंह के नाम शामिल हैं. आईटी विभाग के संयोजक की जिम्मेदारी ज्योतिर्मय बरतारिया को दी गई है. वहीं, मनीष मिश्रा और अभय सिंह को आईटी विभाग में सह-संयोजक बनाया गया है.
काशी क्षेत्र में अतुल पांडे सोशल मीडिया संयोजक: काशी क्षेत्र में सोशल मीडिया विभाग का संयोजक अतुल पांडे को बनाया गया है. सह-संयोजकों के रूप में पुंडरीक मिश्रा, निमिष खत्री और अभिषेक केशरवानी को जिम्मेदारी दी गई है. आईटी विभाग का संयोजक विजय गुप्ता को बनाया गया है. वहीं, कार्तिक गुप्ता और सचिन कुमार को सह-संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
गोरखपुर क्षेत्र में सूरज निगम को जिम्मेदारी: गोरखपुर क्षेत्र में सोशल मीडिया विभाग का संयोजक सूरज निगम को बनाया गया है. सह-संयोजकों में शुभम दीक्षित, नितेश कुमार मिश्रा, हिमांशु चंद्र और कौशिक के नाम शामिल हैं. आईटी विभाग का संयोजक समीर श्रीवास्तव को बनाया गया है. वहीं, अश्वनी मिश्रा को इस विभाग में सह-संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है.
डिजिटल प्रचार को मजबूत करने पर BJP का जोर: बीजेपी की इस सूची को पंचायत और विधानसभा चुनावों से पहले क्षेत्रीय संगठन को सक्रिय करने की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है. सोशल मीडिया विभाग पार्टी के संदेशों और अभियानों को डिजिटल मंचों पर पहुंचाने में अहम भूमिका निभाता है. वहीं, आईटी विभाग तकनीकी व्यवस्था और डिजिटल गतिविधियों से जुड़े काम संभालता है. क्षेत्रीय स्तर पर जिम्मेदारियां तय होने से पार्टी के डिजिटल प्रचार को व्यवस्थित करने में मदद मिल सकती है.
यह भी पढ़ें- गर्लफ्रेंड बनाने में बुराई नहीं, लेकिन 13-14 साल की लड़की को प्रेग्नेंट करके छोड़ना गलत: आनंदीबेन पटेल