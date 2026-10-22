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यूपी में पंचायत और विधानसभा चुनाव की तैयारी में BJP, सोशल मीडिया और IT सेल की नई टीम घोषित

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने जारी की सूची, क्षेत्रीय संयोजकों को मिली बड़ी जिम्मेदारी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में आने वाले पंचायत और विधानसभा चुनावों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सोशल मीडिया और आईटी विभाग के क्षेत्रीय संयोजकों व सह-संयोजकों की सूची जारी की है. इस सूची में प्रदेश के छह संगठनात्मक क्षेत्रों के लिए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है. पार्टी ने क्षेत्रीय स्तर पर संगठन को मजबूत करने और सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया है.

जारी सूची में पश्चिम, ब्रज, कानपुर, अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र के पदाधिकारियों के नाम शामिल हैं. सोशल मीडिया विभाग के साथ आईटी विभाग में भी संयोजक और सह-संयोजक नियुक्त किए गए हैं. इन पदाधिकारियों की जिम्मेदारी अपने-अपने क्षेत्रों में पार्टी के डिजिटल प्रचार और आईटी से जुड़े कामकाज को आगे बढ़ाना होगा.

पश्चिम से गोरखपुर तक बीजेपी का डिजिटल दांव, स्थानीय समीकरणों का रखा गया खास ध्यान. (Photo Credit: ETV Bharat) पश्चिम क्षेत्र में सोशल मीडिया और IT विभाग की जिम्मेदारी: पश्चिम क्षेत्र में सोशल मीडिया विभाग के संयोजक की जिम्मेदारी सिवान श्रीवास्तव को दी गई है. सह-संयोजक के रूप में डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, दीपांशु सिंह, मयंक बलिया, नितेश यादव और दिव्यांश भटनागर के नाम शामिल हैं. वहीं, आईटी विभाग का संयोजक अंबर स्वामी को बनाया गया है. इस विभाग में प्रवीण पाठक और भूदेव को सह-संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है. ब्रज क्षेत्र में जितेंद्र सविता को कमान: ब्रज क्षेत्र में सोशल मीडिया विभाग के संयोजक की जिम्मेदारी जितेंद्र सविता को सौंपी गई है. सह-संयोजकों में राघव अग्रवाल, विक्रांत गर्ग, नितेश गुप्ता और रितु गौतम शामिल हैं. आईटी विभाग में कृष्ण वीर सिंह को संयोजक बनाया गया है. वहीं, मनीष कटारा को सह-संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है. कानपुर क्षेत्र में हर्ष द्विवेदी सोशल मीडिया संयोजक: कानपुर क्षेत्र में सोशल मीडिया विभाग के संयोजक की जिम्मेदारी हर्ष द्विवेदी को दी गई है. सह-संयोजकों के रूप में सौरभ कमल, सौरभ मिश्रा और सुमित गुप्ता को शामिल किया गया है. आईटी विभाग का संयोजक सुरेंद्र विश्वकर्मा को बनाया गया है. वहीं, अभिषेक पांडे को आईटी विभाग में सह-संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई है. बीजेपी ने कसी कमर, आईटी और सोशल मीडिया वॉरियर्स तैनात. (Photo Credit: ETV Bharat)