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यूपी भाजपा ने जारी की किसान मोर्चा के जिलाध्यक्षों की सूची, आपके जिले में किसे मिला पद, यहां देखें लिस्ट

किसान मोर्चा के जिलाध्यक्षों की सूची जारी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को किसान मोर्चा के जिलाध्यक्षों की सूची जारी कर दी है. जारी सूची में विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर पार्टी ने स्थानीय व सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति की है. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की संस्तुति से यह सूची जारी की गई है.

पश्चिम क्षेत्र के लिए यह बने जिलाध्यक्ष : पश्चिम क्षेत्र के अंतर्गत रामपुर के लिए ऋषि पांडे, मुरादाबाद के लिए अनुज बिश्नोई, शामली के लिए संजीव मलिक, अमरोहा के लिए अनिल गुर्जर, बिजनौर के लिए सुधींद्र चौधरी, सहारनपुर महानगर के लिए अरुण प्रताप सिंह, सहारनपुर जिला के लिए विनोद पवार, मुजफ्फरनगर के लिए अमित त्यागी, मेरठ महानगर के लिए अक्षय भड़ाना, गाजियाबाद महानगर के लिए देवेंद्र यादव, गाजियाबाद जिला के लिए देवेंद्र डायमंड, हापुड़ के लिए गौरव प्रताप सिंह, नोएडा महानगर के लिए मुक्तानंद शर्मा, संभल के लिए नेपाल यादव, बुलंदशहर के लिए ललित प्रधान को किसान मोर्चा का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.