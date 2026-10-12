यूपी भाजपा ने जारी की किसान मोर्चा के जिलाध्यक्षों की सूची, आपके जिले में किसे मिला पद, यहां देखें लिस्ट
विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर पार्टी ने स्थानीय व सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 9:04 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को किसान मोर्चा के जिलाध्यक्षों की सूची जारी कर दी है. जारी सूची में विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर पार्टी ने स्थानीय व सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति की है. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की संस्तुति से यह सूची जारी की गई है.
पश्चिम क्षेत्र के लिए यह बने जिलाध्यक्ष : पश्चिम क्षेत्र के अंतर्गत रामपुर के लिए ऋषि पांडे, मुरादाबाद के लिए अनुज बिश्नोई, शामली के लिए संजीव मलिक, अमरोहा के लिए अनिल गुर्जर, बिजनौर के लिए सुधींद्र चौधरी, सहारनपुर महानगर के लिए अरुण प्रताप सिंह, सहारनपुर जिला के लिए विनोद पवार, मुजफ्फरनगर के लिए अमित त्यागी, मेरठ महानगर के लिए अक्षय भड़ाना, गाजियाबाद महानगर के लिए देवेंद्र यादव, गाजियाबाद जिला के लिए देवेंद्र डायमंड, हापुड़ के लिए गौरव प्रताप सिंह, नोएडा महानगर के लिए मुक्तानंद शर्मा, संभल के लिए नेपाल यादव, बुलंदशहर के लिए ललित प्रधान को किसान मोर्चा का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.
ब्रज क्षेत्र के लिए यह बने जिलाध्यक्ष : ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिलों में आगरा महानगर से रवि राजपूत, आगरा जिला से अशोक, फिरोजाबाद महानगर से अरुण सिंह गुर्जर, फिरोजाबाद से देवांशु उपाध्याय, एटा से केशव राणा, हाथरस से राजेंद्र चौधरी, मैनपुरी से अनिल तिवारी, कासगंज से रणजीत सिंह, बरेली से सत्येंद्र यादव, शाहजहांपुर से अग्निवेश तिवारी, शाहजहांपुर महानगर से विजय चौहान, पीलीभीत से शरद पाल, बदायूं से केशव चौहान शामिल हैं.
कानपुर क्षेत्र में यह बने किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष : इसी तरह कानपुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिलों मैं किसान मोर्चा के दिन जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है उनमें, कानपुर उत्तर से शैलेंद्र सिंह, कानपुर दक्षिण से अजय प्रताप सिंह, कानपुर ग्रामीण से अनुराग शुक्ला, इटावा से राजवर्धन सिंह, कन्नौज से रामबक्स लोधी, फर्रुखाबाद से विभवेश सिंह राठौर, झांसी महानगर से देवेंद्र राय, महोबा से राजेश राजपूत, हमीरपुर से अमित सिंह उर्फ चुनमुन, फतेहपुर से रणदीप परिहार, झांसी से कृष्ण चंद्र तिवारी, बांदा से राजा दीक्षित उर्फ संदीप, ललितपुर से बलराम लोधी शामिल हैं.
अवध क्षेत्र के लिए यह बने जिलाध्यक्ष : अवध क्षेत्र में लखनऊ महानगर से जितेंद्र सिंह, लखनऊ से विमलेश मिश्रा, सीतापुर से रवि तिवारी, हरदोई से संजय सिंह गुड्डू, अंबेडकर नगर से अभिमन्यु अग्रहरि, बलरामपुर से दीपचंद जायसवाल, गोंडा से देवेंद्र दीक्षित, श्रावस्ती से अविनाश सिंह, उन्नाव से कमल बाजपेई, अयोध्या महानगर से अनुराग त्रिपाठी, अयोध्या से राखी द्विवेदी शामिल हैं.
काशी क्षेत्र में यह बने जिलाध्यक्ष : काशी क्षेत्र में वाराणसी महानगर से राजेंद्र सिंह पटेल, वाराणसी से कृष्ण कुमार मिश्रा, गाजीपुर से धनंजय चौबे, भदोही से संतोष सिंह, जौनपुर से भूपेश सिंह, मछली शहर से राजेश सिंह, प्रयागराज महानगर से मनजीत कुशवाहा, प्रयागराज यमुना पार से रेवती पाल, प्रयागराज गंगा पार से प्रभाकर द्विवेदी, परेवा कौशांबी से योगेंद्र सिंह, मिर्जापुर से सुरेंद्र सिंह, सोनभद्र से सुनील चौबे, प्रतापगढ़ से अतुल शुक्ला, चंदौली से ओमप्रकाश मौर्य शामिल हैं.
गोरखपुर क्षेत्र के लिए यह बने जिलाध्यक्ष : गोरखपुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिलों के किसान मोर्चा के लिए जिनको जिम्मेदारी दी गई है उनमें, गोरखपुर महानगर के लिए जितेंद्र सैनी, आजमगढ़ के लिए तारकेश्वर सिंह, देवरिया के लिए काशीपति शुक्ला, संत कबीर नगर के लिए विजय बहादुर सिंह, महाराजगंज के लिए हृदय कुमार उपाध्याय, मऊ के लिए गिरीश नारायण राय, कुशीनगर के लिए केशव पांडे, बस्ती के लिए वरुण कुमार पांडे, बलिया के लिए अभिजीत तिवारी बबलू को जिला अध्यक्ष बनाया गया है.
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