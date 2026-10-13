यूपी चुनाव से पहले BJP की तैयारियां तेज, पिछड़ा मोर्चा के जिलाध्यक्षों का ऐलान, देखें पूरी लिस्ट

यूपी चुनाव से पहले BJP की तैयारियां तेज, पिछड़ा मोर्चा के जिलाध्यक्षों का ऐलान, देखें पूरी लिस्ट
पश्चिम से लेकर ब्रज, कानपुर, अवध, काशी, गोरखपुर क्षेत्र के लिए पिछड़ा मोर्चा के जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर दी गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 11:19 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की संस्तुति पर पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश पाल ने मंगलवार देर शाम पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्षों की सूची जारी कर दी है. जारी सूची में स्थानीय समीकरणों का पूरा ध्यान रखा गया है.
पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश पाल की तरफ से जारी की गई सूची में पश्चिम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिन जिलों के लिए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है उनमें, रामपुर से रोहतास मौर्य, मुरादाबाद महानगर से चंदर कुमार प्रजापति, मुरादाबाद से जीवन पाल सिंह, अमरोहा से उत्तम प्रजापति, बिजनौर से शीशपाल सिंह, सहारनपुर महानगर से संजीव विश्वकर्मा, सहारनपुर से साहब सिंह सैनी, मुजफ्फरपुर नगर से विजय वर्मा, बागपत से शेर सिंह गुर्जर, शामली से राहुल पाल, मेरठ महानगर से मनोज वर्मा, मेरठ से रवि चौधरी, गाजियाबाद महानगर से राहुल गोस्वामी, गाजियाबाद से जीतपाल कश्यप, बुलंदशहर से राजू लोधी, संभल से मदनलाल खड्गवंशी, हापुड़ से परमजीत प्रधान को नियुक्त किया गया है.
बृज क्षेत्र : आगरा से मुकेश राजपूत, आगरा महानगर से बंटी बघेल, मथुरा से चंद्रवीर सोलंकी, मथुरा महानगर से कपिल पटेल लोधी, फिरोजाबाद से विकास राजपूत, फिरोजाबाद महानगर से सुशील यादव, अलीगढ़ से यशपाल बघेल, अलीगढ़ महानगर से भूपेंद्र सिंह राजपूत, हाथरस से देवेंद्र चौधरी, मैनपुरी से गिरजानंद शाक्य, कासगंज से डॉ. खुब सिंह लोधी, बरेली से सुरेश कुमार गंगवार, बरेली महानगर से दयाशंकर साहू, आंवला से अमर सिंह वर्मा, बदायूं से सुनील राठौर, पीलीभीत से संतराम राठौर, शाहजहांपुर से सिद्धार्थ कश्यप, शाहजहांपुर महानगर से रमेश पाल और एटा से विनय वर्मा शामिल हैं.
कानपुर क्षेत्र : कानपुर ग्रामीण से आकाश वर्मा, औरैया से राहुल गुप्ता, इटावा से पंकज कुशवाहा, फतेहपुर से बलराम लोधी, कन्नौज से मिथिलेश बाथम, फर्रुखाबाद से उमेश बाबू राठौड़, बांदा से अरुण पटेल, महोबा से बालवीर सेन, झांसी महानगर से किशोरी प्रसाद रैकवार, ललितपुर से माखन पटेल, हमीरपुर से धर्मेंद्र साहू, जालौन से श्रीकांत पाल, कानपुर उत्तर से अरविंद गुप्ता शामिल हैं.
अवध क्षेत्र : लखनऊ महानगर से किशन कुमार लोधी, लखनऊ से दिनेश कुमार वर्मा, रायबरेली से सूर्य प्रकाश वर्मा, उन्नाव से मनोज निषाद, सीतापुर से संतोष प्रजापति, हरदोई से दिनेश पाल, अयोध्या से सुधीर गुप्ता, अयोध्या महानगर से डॉ. अरविंद चौरसिया, अंबेडकर नगर से अमरजीत मौर्य, बाराबंकी से सुरजीत पाल, बलरामपुर से प्रिंस वर्मा, बहराइच से नन्हेंलाल लोधी, गोंडा से प्रिंस चौरसिया, श्रावस्ती से सम कश्यप, लखीमपुर खीरी से भूपेंद्र मोदी शामिल हैं.
गोरखपुर क्षेत्र : गोरखपुर महानगर से संतोष राजभर, गोरखपुर से गणेश निषाद, महाराजगंज से वीरेंद्र चौहान, कुशीनगर से सुशील वर्मा, देवरिया से रणविजय सिंह सैंथवार, बस्ती से विनय कुमार यादव, आजमगढ़ से मिथिलेश चौरसिया, लालगंज से अनुचित जायसवाल, मऊ से अनिल चौहान, बलिया से संजीव वर्मा, संत कबीर नगर से वशिष्ठ मौर्य शामिल हैं.
काशी क्षेत्र : वाराणसी महानगर से हीरा यादव, वाराणसी से गोविंद दास गुप्ता, चंदौली से ऋषि चौहान, गाजीपुर से वीरेंद्र चौहान, भदोही से राजेंद्र सिंह बघेल, सोनभद्र से निशांत कुशवाहा, जौनपुर से ईशान राम जयसवाल, सुल्तानपुर से गौरव कुमार मौर्य, अमेठी से श्रीनाथ लोधी, प्रयागराज महानगर से राजेश निषाद, प्रयागराज यमुना पार से राजू सिंह पटेल, प्रयागराज गंगा पार से राजकुमार पटेल, प्रतापगढ़ से शिवकुमार चौरसिया, कौशांबी से योगेश कुमार साहू, मछली शहर से महेंद्र यादव और मिर्जापुर से राजेश पटेल शामिल हैं.
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