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यूपी में बीजेपी करेगी 249 केंद्रों पर युवा संवाद, जेन जी और युवाओं को जोड़ने की तैयारी, यूजीसी और आरक्षण जैसे मुद्दों पर नाराजगी दूर करने की कोशिश

जेन जी और युवाओं को साधने की तैयारी ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ अभियान के तहत पदयात्रा निकाल कर बीजेपी ने यूपी में विधानसभा चुनाव (Assembly Elections 2027)अभियान की शुरुआत कर दी है. पदयात्रा के बाद पार्टी की तरफ से जेन जी और युवाओं को साधने के लिए प्रदेशभर के 249 केंद्रों पर युवा संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया जा है. जिसमें पार्टी के नेता युवाओं को 2017 के पहले का उत्तरप्रदेश और 2017 क बाद का यूपी के बारे में जानकारी दी जाएगी. युवा संवाद के लिए युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्षों को कार्यक्रम संयोजक बनाया गया है.

सपा सरकार की दिलाएगी जाएगी याद

नीट परीक्षा में धांधली को लेकर देशभर में छात्र आंदोलन के जरिये अस्तित्व में आई कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रति युवाओं का रुझान बीते माह के दौरान दिल्ली के जंतर मंतर पर देखने को मिला. वहीं सोशल मीडिया पर युवाओं के आक्रोश को देखते हुए बीजेपी ने युवाओं को साधने का निर्णय लिया. इसके लिए पार्टी की तरफ से युवा संवाद का आयोजन किया जा रहा. इस संवाद के जरिए पार्टी के नेता यूपी की पिछली सरकारों की कार्यशैली से युवाओं को अवगत कराएंगे. ईटीवी भारत से बात करते मुख्य प्रवक्ता दिनेश प्रताप सिंह (Video Credit; ETV Bharat) क्षेत्रीय अध्यक्ष बने युवा संवाद के संयोजक

पार्टी की तरफ से सभी क्षेत्रों में युवा संवाद के लिए युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्षों को कार्यक्रम संयोजक बनाया गया है. पश्चिम क्षेत्र में 57 केंद्रों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम की कमान क्षेत्रीय अध्यक्ष सुखविंदर सोम संभालेंगे. ब्रज क्षेत्र के भाजयुमो के क्षेत्रीय अध्यक्ष मनीष गौतम की अगुआई में 57, कानपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष नील साहू के नेतृत्व में 51, अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा नितिन मित्तल के नेतृत्व में 45, काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष शैलेंद्र मौर्य युवा मोर्चा की अगुआई में 48, गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा पुरुषार्थ सिंह की अगुआई में 38 केंद्रों पर छात्र संवाद आयोजित होगा.