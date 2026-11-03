यूपी में बीजेपी करेगी 249 केंद्रों पर युवा संवाद, जेन जी और युवाओं को जोड़ने की तैयारी, यूजीसी और आरक्षण जैसे मुद्दों पर नाराजगी दूर करने की कोशिश
युवा संवाद के जरिये 2017 के पहले का उत्तरप्रदेश और 2017 के बाद का यूपी के बारे में जानकारी दी जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 7:03 PM IST
लखनऊ: लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ अभियान के तहत पदयात्रा निकाल कर बीजेपी ने यूपी में विधानसभा चुनाव (Assembly Elections 2027)अभियान की शुरुआत कर दी है. पदयात्रा के बाद पार्टी की तरफ से जेन जी और युवाओं को साधने के लिए प्रदेशभर के 249 केंद्रों पर युवा संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया जा है. जिसमें पार्टी के नेता युवाओं को 2017 के पहले का उत्तरप्रदेश और 2017 क बाद का यूपी के बारे में जानकारी दी जाएगी. युवा संवाद के लिए युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्षों को कार्यक्रम संयोजक बनाया गया है.
सपा सरकार की दिलाएगी जाएगी याद
नीट परीक्षा में धांधली को लेकर देशभर में छात्र आंदोलन के जरिये अस्तित्व में आई कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रति युवाओं का रुझान बीते माह के दौरान दिल्ली के जंतर मंतर पर देखने को मिला. वहीं सोशल मीडिया पर युवाओं के आक्रोश को देखते हुए बीजेपी ने युवाओं को साधने का निर्णय लिया. इसके लिए पार्टी की तरफ से युवा संवाद का आयोजन किया जा रहा. इस संवाद के जरिए पार्टी के नेता यूपी की पिछली सरकारों की कार्यशैली से युवाओं को अवगत कराएंगे.
क्षेत्रीय अध्यक्ष बने युवा संवाद के संयोजक
पार्टी की तरफ से सभी क्षेत्रों में युवा संवाद के लिए युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्षों को कार्यक्रम संयोजक बनाया गया है. पश्चिम क्षेत्र में 57 केंद्रों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम की कमान क्षेत्रीय अध्यक्ष सुखविंदर सोम संभालेंगे. ब्रज क्षेत्र के भाजयुमो के क्षेत्रीय अध्यक्ष मनीष गौतम की अगुआई में 57, कानपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष नील साहू के नेतृत्व में 51, अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा नितिन मित्तल के नेतृत्व में 45, काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष शैलेंद्र मौर्य युवा मोर्चा की अगुआई में 48, गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा पुरुषार्थ सिंह की अगुआई में 38 केंद्रों पर छात्र संवाद आयोजित होगा.
कम जनाधार वाले क्षेत्रों पर फोकस
युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन ज्यादातर उन स्थानों पर होगा, जहां 2022 और 2024 के चुनाव में पार्टी को अपेक्षाकृत कम सीटे मिली हैं. इस बारे में पार्टी के नेताओ का कहना है कि इन क्षेत्रों में युवा संवाद के जरिये नए वोटरों को पार्टी से जोड़ा जाएगा. वहीं यूजीसी और आरक्षण जैसे विषयों पर उभरी नाराजगी को भी दूर करने का आधार रखा जाएगा. इन संवादों के जरिए युवाओं को 1975 की आपातकाल और अन्य ऐतिहासिक घटनाओं की याद दिलाकर विपक्ष पर निशाना साधा जाएगा और पहली बार वोट करने वाले युवाओं की समस्याओं को समझने तथा उनके साथ संवाद बढ़ाने के लिए पार्टी रणनीति तैयार करेगी.
संवाद में निशाने पर समाजवादी
यूपी बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता दिनेश प्रताप सिंह का कहना है कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए युवाओं के बीच संवाद की यह पहल महत्वपूर्ण होगी. वर्ष 2026-27 में 18 से 20 वर्ष की उम्र के युवाओं ने 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश नहीं देखा है. ऐसे में उन्हें यह जानकारी देना जरूरी है कि उस समय प्रदेश में बिजली की उपलब्धता, रोजगार और कानून-व्यवस्था की स्थिति कैसी थी. बीजेपी युवाओं के साथ संवाद के जरिए पुराने उत्तर प्रदेश और मौजूदा उत्तर प्रदेश के बीच अंतर बताएगी.
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