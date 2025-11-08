ETV Bharat / state

यूपी भाजपा अध्यक्ष ने राकेश टिकैत को दिया जवाब, बागपत में भूपेंद्र चौधरी बोले- अस्तित्व में हो तो वह बात करें

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शनिवार को बागपत और पिलखुवा पहुंचे. बागपत में राज्यमंत्री के आवास पर पहुंच शोकाकुल परिवार को सांत्वना दी.

बागपत में राज्यमंत्री केपी मलिक के घर पहुंचे भूपेंद्र चौधरी.
बागपत में राज्यमंत्री केपी मलिक के घर पहुंचे भूपेंद्र चौधरी. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 8, 2025 at 5:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बागपत : भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शनिवार को बागपत पहुंचे. भूपेंद्र चौधरी ने भाकियू नेता राकेश टिकैत के बयान पर तंज करते कहा की उनकी पार्टी कहीं कोई अस्तित्व में हो तो वह बात करें. नकारात्मक एजेंडे के विपक्ष का भागीदार बनना मेरे विचार में किसी के हित में नहीं है.

बता दें, भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा था कि बिहार चुनाव भारतीय जनता पार्टी बेईमानी से जीतेगी. भूपेंद्र चौधरी राज्यमंत्री केपी मलिक के भाई के आस्मिक निधन के बाद उनके बड़ौत स्थित आवास पर सांत्वना देने पहुंचे थे.

भूपेंद्र चौधरी ने कहा, हम अपने अभियान और कार्यक्रमों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं. सरदार पटेल की जयंती पर पार्टी ने कुछ कार्यक्रम तय किये हैं. उसमें हम लोग पद यात्रा निकाल रहे हैं. वंदेमातरम के गायन के 150 वर्ष पूरे होने पर 18 स्थानों पर वंदेमातरम का सामूहिक गान किया है.

पिलखुवा में भाजपा नेता लज्जा रानी गर्ग से भी मिले : भूपेंद्र चौधरी हापुड़ के पिलखुवा भी पहुंचे. यहां वरिष्ठ भाजपा नेत्री व पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष लज्जा रानी गर्ग के स्वास्थ्य की जानकारी ली. भाजपा नेत्री लज्जा रानी गर्ग काफी समय से बीमार चल रही हैं. भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि आज मैं पिलखुवा में आया हूं. लज्जा रानी गर्ग का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, कुशलक्षेम पूछने के लिए मैं यहां परिवार में आया हूं.

भूपेंद्र चौधरी ने कहा, यूपी में SIR की प्रक्रिया चल रही है. हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे कि जो लोग पात्र मतदाता हैं वो मतदाता सूची में सम्मिलित हों और जो अपात्र मतदाता हैं उन्हें मतदाता सूची से हटाया जाए. बिहार चुनाव पर कहा कि हम लोग एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं. पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार काम कर रही है. प्रधानमंत्री ने पिछले 11 साल के कालखंड में बिहार के विकास के लिए अनेक परियोजनाएं दी. हम लोग जनता के बीच में अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जा रहे हैं.

यह भी पढ़ें : मुजफ्फरनगर में डीएवी कॉलेज के छात्र ने की आत्मदाह की कोशिश, 70% झुलसा, बोला- प्रिंसिपल ने बेइज्जती की

TAGGED:

UP BJP PRESIDENT
RAKESH TIKAIT BIHAR ELECTIONS
BHUPENDRA CHAUDHARY IN BAGHPAT
बागपत में भूपेंद्र चौधरी
BHUPENDRA CHAUDHARY IN BAGHPAT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.