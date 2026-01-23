ETV Bharat / state

कानपुर पहुंचे BJP प्रदेश अध्यक्ष पर बुलडोजर से बरसे फूल; शंकराचार्य विवाद पर दिया जवाब

कानपुर: बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी गुरुवार को कानपुर पहुंचे. कार्यकर्ताओं ने जगह-जगह उनका स्वागत किया. बुलडोजर से उन पर फूल बरसाए गए. जाजमऊ पुल से प्रदेश अध्यक्ष का काफिला लाल बंग्ला बाजार, हरजेंदर नगर, माल रोड से नवीन मार्केट भाजपा कार्यालय पहुंचा. पंकज चौधरी ने 2027 में भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का दावा किया.

प्रदेश भाजपाध्यक्ष ने कानपुर के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद भी दिया. जैसे ही उनका काफिला पार्टी कार्यालय पहुंचा तो वहां एनसीसी कैडेट्स ने उन्हें सलामी दी. इसके बाद कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जय-जयकार किया. इसी तरह पार्टी कार्यालय से आगे अन्य चौराहों पर कार्यकर्ताओं के बीच गुजरते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें अनुशासित रहने का भी संदेश दिया.

शंकराचार्य विवाद पर क्या बोले प्रदेश अध्यक्ष: पहली बार कानपुर पहुंचे पंकज चौधरी ने छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में प्रेसवार्ता की. प्रयागराज में शंकराचार्य विवाद पर उन्होंने कहा कि भाजपा पर संतों का आशीर्वाद हमेशा से रहा है. साथ ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा-व्यवस्था सरकार की अहम जिम्मेदारी है. इन दोनों बातों का माघ मेला प्रयागराज में पूरा ध्यान रखा गया है. उन्होंने यह भी कहा कि प्रयागराज मामले की जांच कराई जा रही है.

वहीं, काशी में मणिकर्णिका घाट पर मूर्तियां तोड़े जाने के के सवाल पर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सदैव विकास और आस्था को लेकर साथ चलती रही है. उम्मीद है, वहां भी यही बात देखने को मिलेगी. उन्होंने कहा कि मैं संगठन के आधार पर यहां तक पहुंचा हूं.

संगठन में काम करने वाले शीर्ष पदाधिकारियों को नई जानकारियां कार्यकर्ताओं से साझा करनी होती है. इससे संगठन मजबूत होता है. उन्होंने दावा किया कि संगठन में कोई कमी नहीं है. इस दौरान क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल, एमएलसी अनूप गुप्ता, क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी अनूप अवस्थी आदि मौजूद रहे.