कानपुर पहुंचे BJP प्रदेश अध्यक्ष पर बुलडोजर से बरसे फूल; शंकराचार्य विवाद पर दिया जवाब
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि संगठन के आधार पर यहां तक पहुंचा हूं. 2027 में यूपी में प्रचंड बहुमत से बनेगी भाजपा की सरकार.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 23, 2026 at 7:38 AM IST
कानपुर: बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी गुरुवार को कानपुर पहुंचे. कार्यकर्ताओं ने जगह-जगह उनका स्वागत किया. बुलडोजर से उन पर फूल बरसाए गए. जाजमऊ पुल से प्रदेश अध्यक्ष का काफिला लाल बंग्ला बाजार, हरजेंदर नगर, माल रोड से नवीन मार्केट भाजपा कार्यालय पहुंचा. पंकज चौधरी ने 2027 में भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का दावा किया.
प्रदेश भाजपाध्यक्ष ने कानपुर के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद भी दिया. जैसे ही उनका काफिला पार्टी कार्यालय पहुंचा तो वहां एनसीसी कैडेट्स ने उन्हें सलामी दी. इसके बाद कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जय-जयकार किया. इसी तरह पार्टी कार्यालय से आगे अन्य चौराहों पर कार्यकर्ताओं के बीच गुजरते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें अनुशासित रहने का भी संदेश दिया.
विश्वास अटूट, संकल्प अडिग!— Pankaj Chaudhary (@mppchaudhary) January 22, 2026
स्नेह, आशीर्वाद और अपनत्व से भरे इन क्षणों ने आज मन को भावनाओं से सराबोर कर दिया है। देवतुल्य कार्यकर्ताओं का यह विश्वास और प्रेम मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। आप सभी को कोटि-कोटि प्रणाम।
आप और मैं मिलकर सेवा, समर्पण और विकास के मार्ग पर अडिग संकल्प के साथ… pic.twitter.com/MPXdUDpmwW
शंकराचार्य विवाद पर क्या बोले प्रदेश अध्यक्ष: पहली बार कानपुर पहुंचे पंकज चौधरी ने छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में प्रेसवार्ता की. प्रयागराज में शंकराचार्य विवाद पर उन्होंने कहा कि भाजपा पर संतों का आशीर्वाद हमेशा से रहा है. साथ ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा-व्यवस्था सरकार की अहम जिम्मेदारी है. इन दोनों बातों का माघ मेला प्रयागराज में पूरा ध्यान रखा गया है. उन्होंने यह भी कहा कि प्रयागराज मामले की जांच कराई जा रही है.
वहीं, काशी में मणिकर्णिका घाट पर मूर्तियां तोड़े जाने के के सवाल पर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सदैव विकास और आस्था को लेकर साथ चलती रही है. उम्मीद है, वहां भी यही बात देखने को मिलेगी. उन्होंने कहा कि मैं संगठन के आधार पर यहां तक पहुंचा हूं.
संगठन में काम करने वाले शीर्ष पदाधिकारियों को नई जानकारियां कार्यकर्ताओं से साझा करनी होती है. इससे संगठन मजबूत होता है. उन्होंने दावा किया कि संगठन में कोई कमी नहीं है. इस दौरान क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल, एमएलसी अनूप गुप्ता, क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी अनूप अवस्थी आदि मौजूद रहे.
कानपुर की गलियों में अपनापन,— Pankaj Chaudhary (@mppchaudhary) January 22, 2026
हमारे साथियों के मन में विश्वास और दिलों में स्नेह इस प्यार ने आज भावुक कर दिया।#BJP4UP@BJP4UP #Kanpur #upwithpankajchaudhary pic.twitter.com/pf6h95MnxI
पार्षद-महापौर के बीच विवाद पर बोले: प्रदेश अध्यक्ष ने कानपुर में भाजपा पार्षदों और मेयर के बीच जारी विवाद पर कहा कि यह संगठन का विषय है. हम सब एक साथ बैठेंगे, जिसकी गलती होगी उसे समझाया जाएगा.
उन्होंने कहा कि जब कार्यकर्ता उत्साहित होता है, तो परिणाम लाता है. दूसरे जिलों के साथ ही कानपुर में भी कार्यकर्ता उत्साहित हैं. इन्हें देखकर मेरा मन गदगद हो गया. इन्हीं कार्यकर्ताओं के दम पर 2027 में भाजपा की प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनने जा रही है.
स्वागत से शहर के लोग रहे हलकान: एक ओर जहां प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत-सत्कार में भाजपाई पूरे उल्लास और उमंग से सराबोर रहे, वहीं दूसरी तरफ स्वागत रूट के आसपास से गुजरने वाले राहगीरों का दम निकल गया.
दोपहर में निकली चटक धूप से लोग जाम में फंसकर खीझ गए. शहरियों ने भाजपाइयों को भी जमकर कोसा. लोगों का कहना था, जब प्रबंधन बेहतर हो तब इस तरह के आयोजन होने चाहिए.
इस अपार स्नेह एवं समर्थन के लिए धन्यवाद कानपुर...#upwithpankajchaudhary #BJP4UP #kanpur@BJP4UP pic.twitter.com/JMciw19lgV— Pankaj Chaudhary (@mppchaudhary) January 22, 2026
होर्डिंग से पट गया शहर: प्रदेश अध्यक्ष को अपना चेहरा दिखाने के लिए जहां कई कार्यकर्ता व पदाधिकारी उनके काफिले के अगल-बगल दौड़ लगा रहे थे. वहीं, पूरे शहर को भाजपाइयों ने होर्डिंग्स से पाट रखा था.
चौराहों पर बदलते चेहरों के साथ भाजपाई ही नजर आ रहे थे. वहीं, 2027 के चुनाव में खुद को विधानसभा का दावेदार मानने वाले भी पीछे नहीं रहे और अपनी फोटो को कभी तख्तियों, कभी पोस्टरों के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष के सामने लहराते रहे.
