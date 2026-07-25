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शाहजहांपुर पहुंचे भाजपा के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने सपा पर साधा निशाना, छात्रों के आंदोलन को लेकर कही ये बात

दिव्यांगजन कल्याण मंत्री एवं जनपद के प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप ने निर्माणाधीन तारा मंडल नक्षत्रशाल और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया.

शाहजहांपुर में निर्माणाधीन तारा मंडल नक्षत्रशाल का निरीक्षण करते मंत्री नरेंद्र कश्यप
शाहजहांपुर में निर्माणाधीन तारा मंडल नक्षत्रशाल का निरीक्षण करते मंत्री नरेंद्र कश्यप (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 25, 2026 at 9:56 AM IST

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शाहजहांपुर/बागपत : शाहजहांपुर के प्रभारी मंत्री एवं दिव्यांगजन कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप शुक्रवार को शाहजहांपुर पहुंचे और यहां उन्होंने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ विकास भवन सभागार में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की. इसके बाद प्रभारी मंत्री ने महानगर में निर्माणाधीन तारा मंडल नक्षत्रशाल का निरीक्षण किया. इसके बाद गर्रा नदी क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण और बाढ़ से बचाव कार्यों के बाबत आवश्यक दिशा निर्देश दिए.

मीडिया से मुखातिब दिव्यांगजन कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप. (Video Credit : ETV Bharat)



मीडिया से बातचीत में प्रभारी मंत्री ने कहा कि जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन नीट परीक्षा के मुद्दे को लेकर है. जिसमें कार्रवाई हो चुकी है. आरोपी जेल में हैं और दोबारा पेपर भी करा दिया गया है. ऐसे में ईमानदार और कर्मठ शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग बेमानी है. उन्होंने कहा कि देश के होनहार नौजवानों के कंधों पर सियासी पंख लगाकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी, अखिलेश यादव और केजरीवाल जैसे लोग उनको उकसाने का कार्य कर रहे हैं.

शाहजहांपुर में दिव्यांजन कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप.
शाहजहांपुर में दिव्यांजन कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप. (Photo Credit : ETV Bharat)
शाहजहांपुर में विकास कार्यों का निरीक्षण करते दिव्यांगजन कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप.
शाहजहांपुर में विकास कार्यों का निरीक्षण करते दिव्यांगजन कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप. (Photo Credit : ETV Bharat)

बागपत : प्रदेश में सुशासन और कानून के साथ रामराज है, गुंडे प्रदेश छोड़ गए हैं : बेनीवाल

भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष मोहित बेनीवाल का शुक्रवार को बागपत पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया. बागपत विधायक योगेश धामा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने फूलों की बारिश और ढोल-नगाड़ों के बीच स्वागत किया. राष्ट्रवंदना चौंक पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर पर सवार होकर पुष्पवर्षा की. विधायक योगेश धामा ने उन्हें सम्मान के तौर पर गदा भेंट की.

बागपत में नवनियुक्त भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मोहित बेनीवाल का स्वागत.
बागपत में नवनियुक्त भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मोहित बेनीवाल का स्वागत. (Photo Credit : ETV Bharat)
इस दौरान मोहित बेनीवाल ने 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि यह एक मिशन है और 2027 में पिछली बार से अधिक बहुमत से भाजपा सत्ता में आएगी. उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का कार्य किया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है. किसानों को उनकी फसलों के वाजिब दाम मिल रहे हैं. प्रदेश में सुशासन है और कानून के साथ रामराज है. गुंडे या तो प्रदेश छोड़ गए हैं या जेलों में हैं.

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