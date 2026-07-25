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शाहजहांपुर पहुंचे भाजपा के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने सपा पर साधा निशाना, छात्रों के आंदोलन को लेकर कही ये बात

शाहजहांपुर में निर्माणाधीन तारा मंडल नक्षत्रशाल का निरीक्षण करते मंत्री नरेंद्र कश्यप ( Photo Credit : ETV Bharat )