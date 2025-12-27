ETV Bharat / state

यूपी BJP का जातिगत राजनीति रोकने का नया प्लान; एक मंच पर आएंगे ब्राह्मण-क्षत्रिय विधायक, होगा 'सहभोज'

यूपी BJP का जातिगत राजनीति रोकने का नया प्लान. ( Photo Credit; ETV Bharat Archive )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा से महत्वपूर्ण रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी (BJP) में भी ब्राह्मण और क्षत्रिय (ठाकुर) विधायकों की भूमिका काफी अहम है. हाल ही में पार्टी के भीतर जाति आधारित अलग-अलग बैठकों और भोज कार्यक्रमों ने सियासी हलचल मचा दी थी, लेकिन अब पार्टी नेतृत्व ने इस पर पूर्ण विराम लगाने का फैसला किया है. केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर बहुत जल्द ब्राह्मण और क्षत्रिय विधायक एकजुट नजर आएंगे. सबसे पहले दोनों समुदायों के विधायक एक संयुक्त भोजन कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, जो पार्टी की एकता का बड़ा संदेश देगा. उसके बाद अलग-अलग एमएलए गेट-टू-गेदर होती रहेंगी. अब तक की गेट-टू-गेदर जातियों को तोड़ने वाली थीं मगर, अब जो होगी वह जोड़ने वाली होंगी. यह डेवलपमेंट शीतकालीन विधानसभा सत्र के दौरान सामने आए विवाद की पृष्ठभूमि में आया है. 23 दिसंबर को लखनऊ में कुशीनगर के BJP विधायक पंचानंद पाठक के आवास पर करीब 40-50 ब्राह्मण विधायकों और एमएलसी का 'सहभोज' आयोजित हुआ था. इसमें शलभमणि त्रिपाठी, रत्नाकर मिश्रा जैसे प्रमुख नेता शामिल हुए. आयोजकों ने इसे सामान्य भोज और सामाजिक चर्चा बताया, लेकिन विपक्ष ने इसे ब्राह्मणों में नाराजगी का संकेत करार दिया. समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने तो ब्राह्मण विधायकों को सपा में आने का आमंत्रण तक दे दिया था. इससे पहले, मानसून सत्र के दौरान क्षत्रिय विधायकों ने 'कुटुंब परिवार' के नाम से अलग बैठक की थी, जिसमें करीब 40 ठाकुर विधायक शामिल हुए थे. इन अलग-अलग आयोजनों से पार्टी में जातीय गोलबंदी की आशंका जताई जाने लगी थी. यूपी BJP के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर कड़ी नाराजगी जताई और चेतावनी दी कि ऐसी गतिविधियां पार्टी के सिद्धांतों के खिलाफ हैं. BJP किसी एक जाति या वर्ग की राजनीति नहीं करती, बल्कि सभी को साथ लेकर चलती है. पार्टी ने संबंधित विधायकों से बात कर उन्हें सतर्क रहने की हिदायत दी है.