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2027 विधानसभा चुनाव: यूपी समेत 7 राज्यों पर बीजेपी का फोकस, लखनऊ में 3-4 जुलाई को फीडबैक लेंगे नितिन नबीन

मिशन 2027 के लिए नई टीम: राष्ट्रीय अध्यक्ष के यहां से जाने के कुछ समय बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी दौरा संभव है और सितंबर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी और सह चुनाव प्रभारी घोषित किए जाएंगे. इस बैठक का मुख्य मकसद 2027 विधानसभा चुनाव के लिए नई टीम को तैयार करना है. नितिन नबीन को 20 जनवरी 2026 को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था. वे पार्टी के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों का शंखनाद होने जा रहा है. प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक 3 और 4 जुलाई से भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चुनावी अभियान लखनऊ से शुरू होगा. इस दो दिवसीय बैठक के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बीएल संतोष लखनऊ पहुंचेंगे.

बूथ स्तर पर मजबूत होगा संगठन: अब उनकी अगुवाई में यूपी में 'मिशन 2027' की शुरुआत होगी. बैठक में बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने, 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय महा प्रशिक्षण अभियान' को आगे बढ़ाने और कार्यकर्ताओं में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भावना मजबूत करने पर जोर रहेगा. नितिन नबीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले संगठनात्मक गुरों के आधार पर नेताओं और कार्यकर्ताओं की पाठशाला लगाएंगे. वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक राजीव रंजन सिंह ने बताया कि लखनऊ की इस बैठक के बाद बीजेपी यूपी के लिए केंद्रीय चुनाव प्रभारी के नाम का भी ऐलान करेगी.

सात राज्यों के चुनाव पर है नजर: पार्टी का फोकस 2027 की शुरुआत में होने वाले उत्तर प्रदेश समेत 7 राज्यों के विधानसभा चुनावों पर है. इसमें सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश ही होगा. नितिन नबीन ने पहले ही संकेत दिया था कि वे उन सभी राज्यों का दौरा करेंगे जहां अगले साल चुनाव होने हैं. हर राज्य में वे दो से तीन दिन रुककर विधायकों और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे.

जमीनी स्तर पर काम शुरू: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हीरो बाजपेई ने बताया कि हमारी कैडर बेस्ड पार्टी है और हम लगातार चुनाव के लिए तैयार रहते हैं. राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह पहला दौरा है. निश्चित तौर पर चुनाव की तैयारी पर बात होगी और हम एक बार फिर उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे. बीजेपी का मानना है कि 2027 का चुनाव जीतने के लिए अभी से जमीनी स्तर पर काम शुरू करना जरूरी है. लखनऊ की यह बैठक उसी दिशा में पहला बड़ा कदम मानी जा रही है.

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