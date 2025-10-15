ETV Bharat / state

यूपी बीजेपी का निर्णय; मंडल, शक्ति केंद्र और बूथ स्तर की कमेटियां बिना महिला सदस्यों के गठित नहीं होंगी

यह दिशा निर्देश महिला मोर्चा पदाधिकारियों और महिला जनप्रतिनिधियों की बैठक में महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह की ओर से जारी किए गए हैं.

बैठक में मौजूद भाजपा नेता. (Photo Credit: BJP)
लखनऊ : भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) उत्तर प्रदेश इकाई ने संगठन में महिलाओं की घटती भागीदारी पर चिंता जताते हुए इसे बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने का फैसला किया है. निचले स्तर पर महिला कार्यकर्ताओं की कमी को देखते हुए पार्टी इस दिशा में अब गंभीर हो रही है. यह बातें महिला मोर्चा पदाधिकारियों और महिला जनप्रतिनिधियों की बैठक में महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह की ओर से कही गई हैं.


बैठक में शामिल महिला भाजपा नेता.
बैठक में शामिल महिला भाजपा नेता. (Photo Credit: BJP)





प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने कहा कि अब मंडल, शक्ति केंद्र और बूथ स्तर की कमेटियां बिना महिला सदस्यों के गठित नहीं होंगी. उन्होंने कहा कि महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से ही संगठन सशक्त होगा और देश आत्मनिर्भर बनेगा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने महिलाओं को नेतृत्व का मार्ग प्रशस्त किया है. संगठन में महिलाओं की जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए व्यापक स्तर पर महिला नेतृत्व विकसित करना होगा.

धर्मपाल सिंह ने कहा कि महिलाएं घर की नींव और राष्ट्र की धुरी हैं. उनकी भागीदारी से ही अंत्योदय की अवधारणा साकार होगी. संगठन की विचारधारा, सरकार की योजनाएं और अभियान महिलाओं तक पहुंचाने का सबसे प्रभावी माध्यम स्वयं महिलाएं हैं. प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला, शौचालय, हर घर नल से जल, मुद्रा योजना और जनधन जैसी योजनाओं ने महिलाओं का जीवन सुगम, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है. धर्मपाल सिंह ने महिला से महिला तक संवाद की शृंखला स्थापित करने पर जोर दिया है.









भाजपा प्रदेश महामंत्री ने कहा कि आगामी समय में नारी वंदन अधिनियम के तहत बड़ी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधि के रूप में नेतृत्व करेंगी. इसे ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने अभी से बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल और जिला स्तर पर महिला नेतृत्व विकसित करने की रणनीति बनाई है. धर्मपाल सिंह ने कहा कि महिला कार्यकर्ताओं की सक्रियता से आत्मनिर्भर भारत का संकल्प जन आंदोलन बनेगा और भारत विश्व नेतृत्व की दिशा में अग्रसर होगा. उन्होंने महिला मोर्चा को इस दिशा में जिम्मेदारी लेने का आह्वान किया.

