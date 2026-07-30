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BJP सांसद कंगना रनौत के बयान पर यूपी BJP के नेता का आया रिएक्शन, कहा- "ऐसे बयान कभी ना दें"

रायबरेली में गुरुवार को सपा विधायक डॉ. रागिनी सोनकर ने सांसद कंगना रनौत के बयान पर दी प्रतिक्रिया.

भाजपा नेता गिरजा शंकर गुप्ता
भाजपा नेता गिरजा शंकर गुप्ता (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 5:53 PM IST

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Updated : July 30, 2026 at 6:59 PM IST

3 Min Read
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लखनऊ : भारतीय जनता पार्टी की सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने "जेन जी" (Gen-Z) प्रदर्शनकारियों के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया था. जिसके बाद बीजेपी उत्तर प्रदेश के नेता और प्रचार प्रकोष्ठ के संयोजक गिरजा शंकर गुप्ता ने प्रतिक्रिया दी है.

एक वीडियो में उन्होंने कहा कि सांसद कंगना रनौत ने पूरे जैन जी समाज को, जैन जी समाज की युवा लड़कियों को आपत्तिजनक शब्द कहा है उसकी मैं घोर निंदा करता हूं और वो कहीं भी एक्सेप्ट नहीं है. उन्होंने कहा कि निवेदन भी करूंगा कि ऐसे बयान कभी ना दें. भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश प्रचार प्रकोष्ठ के नेता गिरजा शंकर गुप्ता ने सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफार्म पर संसद के बयान के खिलाफ प्रतिक्रिया दी है.

कंगना रनौत ने जेन जी (Gen Z) प्रदर्शनकारियों और छात्रों के एक धड़े की भाषा को आपत्तिजनक बताते हुए आपत्तिजनक शब्द कहा था. जिसके बाद भारी विवाद छिड़ गया है. उन्होंने सवाल उठाया था कि ऐसे प्रदर्शनकारी छात्र कैसे हो सकते हैं? बाद में उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनका यह बयान अनुशासन और शालीनता को बढ़ावा देने के लिए था.

इस बारे में प्रचार प्रकोष्ठ के संयोजक गिरजा शंकर गुप्ता का कहना है कि वह सभी युवाओं की बात कर रहे हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है. वह अपने इस बयान पर कायम हैं. भारतीय जनता पार्टी के नेता गिरजा शंकर गुप्ता ने नया बयान जारी किया है. उन्होंने कहा है कि कंगना रनौत ने स्पष्ट किया है कि उनका बयान सभी युवाओं के लिए नहीं था, इसलिए वे अपने सोशल मीडिया के बयान को वापस लेते हैं.

रायबरेली पहुंचीं सपा विधायक रागिनी सोनकर
रायबरेली पहुंचीं सपा विधायक रागिनी सोनकर (Photo credit: ETV Bharat)

रायबरेली पहुंचीं सपा विधायक रागिनी सोनकर, जानिये कंगना रनौत के बयान पर क्या कहा? : रायबरेली पहुंची मछली शहर की विधायक डॉ. रागिनी सोनकर ने सांसद कंगना रनौत के बयान पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि बहुत सी बेटियां जिन्होंने नीट की परीक्षा नहीं दी थी, उनका नाता उस परीक्षा से नहीं था, किसी और परीक्षा से था.

उन्होंने आरोप लगाया कि वह वहां पर इसलिए खड़ी थीं कि नीट परीक्षा में जिस प्रकार से बार-बार अनियमितताएं हो रही थीं, उसके कारण बच्चों की जान चली गई. उन्होंने कहा कि पूरे लोकतंत्र को बचाने का काम किया गया. सत्याग्रह आंदोलन की तरह यह आंदोलन था. इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी हमारे देश के बच्चों के खिलाफ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे.



विधायक डॉ. रागिनी सोनकर गुरुवार को लाल जी सोनकर के परिजनों से मिलने आईं थीं. लाल जी सोनकर की हाथ की टूटी हड्डी के ऑपरेशन के दौरान लखनऊ स्थित निजी अस्पताल मे उनकी मौत हो गई थी. परिजनों ने ऑपरेशन के दौरान लापरवाही की मांग करते हुए एफआईआर की मांग की थी. इसको लेकर रागिनी सोनकर परिजनों से मिलने आई थीं. इस दौरान उन्होंने सीएमओ लखनऊ से भी बात की. उन्होंने कहा कि जनता ने पीडीए की तरफ मन बना लिया है.

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Last Updated : July 30, 2026 at 6:59 PM IST

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