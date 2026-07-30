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BJP सांसद कंगना रनौत के बयान पर यूपी BJP के नेता का आया रिएक्शन, कहा- "ऐसे बयान कभी ना दें"

लखनऊ : भारतीय जनता पार्टी की सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने "जेन जी" (Gen-Z) प्रदर्शनकारियों के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया था. जिसके बाद बीजेपी उत्तर प्रदेश के नेता और प्रचार प्रकोष्ठ के संयोजक गिरजा शंकर गुप्ता ने प्रतिक्रिया दी है.

एक वीडियो में उन्होंने कहा कि सांसद कंगना रनौत ने पूरे जैन जी समाज को, जैन जी समाज की युवा लड़कियों को आपत्तिजनक शब्द कहा है उसकी मैं घोर निंदा करता हूं और वो कहीं भी एक्सेप्ट नहीं है. उन्होंने कहा कि निवेदन भी करूंगा कि ऐसे बयान कभी ना दें. भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश प्रचार प्रकोष्ठ के नेता गिरजा शंकर गुप्ता ने सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफार्म पर संसद के बयान के खिलाफ प्रतिक्रिया दी है.

कंगना रनौत ने जेन जी (Gen Z) प्रदर्शनकारियों और छात्रों के एक धड़े की भाषा को आपत्तिजनक बताते हुए आपत्तिजनक शब्द कहा था. जिसके बाद भारी विवाद छिड़ गया है. उन्होंने सवाल उठाया था कि ऐसे प्रदर्शनकारी छात्र कैसे हो सकते हैं? बाद में उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनका यह बयान अनुशासन और शालीनता को बढ़ावा देने के लिए था.



इस बारे में प्रचार प्रकोष्ठ के संयोजक गिरजा शंकर गुप्ता का कहना है कि वह सभी युवाओं की बात कर रहे हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है. वह अपने इस बयान पर कायम हैं. भारतीय जनता पार्टी के नेता गिरजा शंकर गुप्ता ने नया बयान जारी किया है. उन्होंने कहा है कि कंगना रनौत ने स्पष्ट किया है कि उनका बयान सभी युवाओं के लिए नहीं था, इसलिए वे अपने सोशल मीडिया के बयान को वापस लेते हैं.