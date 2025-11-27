ETV Bharat / state

भाजपा ने यूपी के 14 जिलाध्यक्षों को हटाया, 5 को ही दोबारा मौका; फेरबदल के लिए अब इतने जिले ही बचे

लखनऊः भाजपा ने यूपी में बुधवार देर रात 14 जिलाध्यक्षों को हटाकर नए जिलाध्यक्ष को जिम्मेदारी दे दी. इसकी घोषणा पूर्व केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय ने की. इस तरह भाजपा अब तक 98 में 84 जिलाध्यक्षों के नामों की घोषणा कर चुकी है. अब 14 जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान होना ही बाकी रह गया है. पांच जिलों में पुराने जिलाध्यक्षों को फिर मौका दिया गया है. बीजेपी ने इस संबंध में सोशल मीडिया पर भी लिस्ट जारी की है. कुल 84 जिलों के लिए घोषित जिलाध्यक्षों में सात सामान्य, छह पिछड़े वर्ग (ओबीसी) और एक अनुसूचित जाति (एससी) से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है.

जातीय समीरकरण का बीजेपी ने रखा ध्यान: इस सूची में बृज क्षेत्र के अलीगढ़ जिले में सामान्य वर्ग से एक नाम शामिल है, जबकि अन्य जिलों में ओबीसी और एससी प्रतिनिधियों को प्राथमिकता दी गई. कुल मिलाकर, 84 जिलाध्यक्षों में सामान्य वर्ग से 45, ओबीसी से 32 और एससी से सात का चयन हुआ है. सभी वर्गों को जोड़ने का प्रयास किया गया. यह घोषणा मार्च 2025 में 70 जिलाध्यक्षों के चयन के बाद की कड़ी है, जब दिल्ली-लखनऊ में कई दौर की चर्चाओं के बाद सूची अंतिम रूप ले चुकी थी. उस समय भी पार्टी ने संगठनात्मक पुनर्गठन पर जोर दिया था, ताकि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़े. बीजेपी के 98 संगठनात्मक जिलों में अब 14 जिले बचे हुए हैं जिनके अध्यक्षों का चयन किया जाना है.



अब सिर्फ इतने जिलाध्यक्षों के नाम ही बाकी रह गए: बता दें कि बीते कई माह से भाजपा यूपी में 98 जिलाध्यक्षों को लेकर नामों का ऐलान कर रही है. कई पुराने जिलाध्यक्षों को फिर से जिम्मेदारी दी गई है तो कई नए चेहरे लाए जा रहे हैं. बुधवार देर रात बीजेपी की ओऱ से इसी कड़ी में 14 नए जिलाध्यक्षों की सूची जारी की गई. इनमें 5 चेहरे पुराने पुराने हैं. इस तरह बीजेपी अब तक 98 में 84 जिलाध्यक्षों का नामों का ऐलान कर चुकी है. अब सिर्फ 14 जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान होना ही बाकी रह गया है.



इन जिलों में पुराने चेहरों को जिम्मेदारी: अलीगढ़ जिला, अलीगढ़ महानगर, फिरोजाबाद जिला, कौशांबी व फिरोजाबाद में पुराने जिलाध्यक्षों को बीजेपी ने रिपीट किया है. वहीं, फतेहपुर के जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल को हटा दिया गया है. उनकी जगह अन्नू श्रीवास्तव को जिम्मेदारी दी गई है.