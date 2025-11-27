भाजपा ने यूपी के 14 जिलाध्यक्षों को हटाया, 5 को ही दोबारा मौका; फेरबदल के लिए अब इतने जिले ही बचे
नामों का ऐलान पूर्व केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय ने किया, अब 98 में 84 जिलाध्यक्षों की घोषणा हो चुकी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 27, 2025 at 7:54 AM IST|
Updated : November 27, 2025 at 1:57 PM IST
लखनऊः भाजपा ने यूपी में बुधवार देर रात 14 जिलाध्यक्षों को हटाकर नए जिलाध्यक्ष को जिम्मेदारी दे दी. इसकी घोषणा पूर्व केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय ने की. इस तरह भाजपा अब तक 98 में 84 जिलाध्यक्षों के नामों की घोषणा कर चुकी है. अब 14 जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान होना ही बाकी रह गया है. पांच जिलों में पुराने जिलाध्यक्षों को फिर मौका दिया गया है. बीजेपी ने इस संबंध में सोशल मीडिया पर भी लिस्ट जारी की है. कुल 84 जिलों के लिए घोषित जिलाध्यक्षों में सात सामान्य, छह पिछड़े वर्ग (ओबीसी) और एक अनुसूचित जाति (एससी) से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है.
जातीय समीरकरण का बीजेपी ने रखा ध्यान: इस सूची में बृज क्षेत्र के अलीगढ़ जिले में सामान्य वर्ग से एक नाम शामिल है, जबकि अन्य जिलों में ओबीसी और एससी प्रतिनिधियों को प्राथमिकता दी गई. कुल मिलाकर, 84 जिलाध्यक्षों में सामान्य वर्ग से 45, ओबीसी से 32 और एससी से सात का चयन हुआ है. सभी वर्गों को जोड़ने का प्रयास किया गया. यह घोषणा मार्च 2025 में 70 जिलाध्यक्षों के चयन के बाद की कड़ी है, जब दिल्ली-लखनऊ में कई दौर की चर्चाओं के बाद सूची अंतिम रूप ले चुकी थी. उस समय भी पार्टी ने संगठनात्मक पुनर्गठन पर जोर दिया था, ताकि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़े. बीजेपी के 98 संगठनात्मक जिलों में अब 14 जिले बचे हुए हैं जिनके अध्यक्षों का चयन किया जाना है.
संगठन पर्व के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश के जिला अध्यक्षों के निर्वाचन के क्रम में निम्न जिलाध्यक्षों के निर्वाचन की घोषणा की जाती है।— BJP Uttar Pradesh (@BJP4UP) November 26, 2025
आप सभी को हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। pic.twitter.com/AjuiG25O3V
अब सिर्फ इतने जिलाध्यक्षों के नाम ही बाकी रह गए: बता दें कि बीते कई माह से भाजपा यूपी में 98 जिलाध्यक्षों को लेकर नामों का ऐलान कर रही है. कई पुराने जिलाध्यक्षों को फिर से जिम्मेदारी दी गई है तो कई नए चेहरे लाए जा रहे हैं. बुधवार देर रात बीजेपी की ओऱ से इसी कड़ी में 14 नए जिलाध्यक्षों की सूची जारी की गई. इनमें 5 चेहरे पुराने पुराने हैं. इस तरह बीजेपी अब तक 98 में 84 जिलाध्यक्षों का नामों का ऐलान कर चुकी है. अब सिर्फ 14 जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान होना ही बाकी रह गया है.
इन जिलों में पुराने चेहरों को जिम्मेदारी: अलीगढ़ जिला, अलीगढ़ महानगर, फिरोजाबाद जिला, कौशांबी व फिरोजाबाद में पुराने जिलाध्यक्षों को बीजेपी ने रिपीट किया है. वहीं, फतेहपुर के जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल को हटा दिया गया है. उनकी जगह अन्नू श्रीवास्तव को जिम्मेदारी दी गई है.
बीजेपी के 14 नए जिलाध्यक्ष
|जिला
|जिलाध्यक्ष
|मेरठ जिला
|हरवीर पाल
|फिरोजाबाद
|उदय प्रताप सिंह
|अलीगढ़ महानगर
|राजीव शर्मा
|हापुड़
|कविता माधरे
|हाथरस
|प्रेम सिंह कुशवाहा
|अलीगढ़
|कृष्ण पाल सिंह लाला
|एटा
|प्रमोद गुप्ता
|झांसी महानगर
|सुधीर सिंह
|फतेहपुर
|अन्नू श्रीवास्तव
जालौन
|उर्विजा दीक्षित
|हमीरपुर
|शकुन्तला निषाद
|बाराबंकी
|राम सिंह वर्मा
|जौनपुर
|अजीत प्रजापति
|कौशांबी
|धर्मराज मौर्या
स्थानीय मुद्दों पर फोकस करने के निर्देश: नए जिलाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि वे स्थानीय मुद्दों पर फोकस करें और 'सबका साथ, सबका विकास' के मंत्र को लागू करें. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा यह चयन सामाजिक समावेशिता का प्रतीक है. हम 2027 के चुनावों में और मजबूत होंगे. यह घोषणा देर रात होने से कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ, लेकिन कुछ आंतरिक गुटबाजी की अटकलें भी लगाई जा रही हैं. कुल मिलाकर, भाजपा की यह रणनीति यूपी की राजनीति में नया मोड़ ला सकती है.
हमीरपुर में पहली महिला जिलाध्यक्ष: भाजपा ने पहली बार हमीपुर में महिला जिलाध्यक्ष के नाम की घोषणा की है. हमीरपुर की नई भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीमती शकुंतला निषाद को नियुक्त किया गया है. उनके नाम के ऐलान के बाद उनके आवास पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है.
