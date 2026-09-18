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गोरखपुर दौरे पर यूपी बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े, 12 जिलों की 62 विधानसभा क्षेत्रों के सदस्यों से जानी जमीनी हकीकत

विनोद तावड़े ने पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल से भी मुलाकात की. दोनों नेताओं में काफी देर तक चर्चा हुई.

गोरखपुर में भाजपा की मीटिंग.
गोरखपुर में भाजपा की मीटिंग. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 18, 2026 at 7:33 PM IST

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गोरखपुर : भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रभारी विनोद तावड़े शुक्रवार को गोरखपुर में पार्टी संगठन और सहयोगियों के साथ आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर मैराथन बैठक किए. जिसमें गोरखपुर क्षेत्र के 12 जिलों से 62 विधानसभा, 13 लोकसभा और राज्यसभा सदस्य शामिल हुए. विनोद तावड़े पार्टी ने पूर्व विधायक- सांसदों और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों से मुलाकात की.

विनोद तावड़े और पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल की मुलाकात चर्चा में रही. डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल को अभी जल्द ही राष्ट्रीय टीम से मुक्त किया गया है. वहीं उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरोधी खेमे का माना जाता है. लेकिन विनोद तावड़े ने सबसे पहले डॉ. राधा मोहन दास से मुलाकात की, जिससे राधा मोहन दास अग्रवाल काफी प्रसन्नचित नजर आए.

इस बैठक में सहयोगी दल निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद भी पहुंचे. उन्होंने फूलन देवी के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला. आरोप लगाया कि फूलन देवी के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में अन्याय हुआ और इसी वजह से उन्होंने अलग पार्टी बनाई थी. फूलन देवी की 25 जुलाई 2001 को दिल्ली में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

संजय निषाद ने कहा, फूलन देवी ने अपनी एकलव्य पार्टी बनाई थी. पार्टी बनाने के 27 दिन के अंदर उनकी हत्या कर दी गई. फूलन देवी की हत्या की सीबीआई जांच की मांग उठाई गई, लेकिन जांच नहीं कराई गई. उन्होंने कहा कि फूलन देवी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग वह पहले भी सार्वजनिक रूप से उठा चुके हैं.

संजय निषाद ने कहा, आज हर औरत को फूलन देवी बनना होगा, फर्क सिर्फ इतना है कि बुलेट से नहीं, बैलेट से जवाब देना होगा. उन्होंने निषाद समुदाय से जुड़े नेताओं की हत्याओं का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि उस समय धरना-प्रदर्शन क्यों नहीं किया गया.

सांसद रवि किशन ने बीजेपी सरकार की ढेर सारी उपलब्धियां को गिनाते हुए कहा कि इसके बदौलत हम आगामी विधानसभा चुनाव में पूरी मजबूती के साथ उतरेंगे और एक बार फिर योगी आदित्यनाथ को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाएंगे. रवि किशन ने समाजवादी पार्टी की ओर से बनाए जा रहे वीडियो और सोशल मीडिया गतिविधियों को लेकर भी तंज कसा.

उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और उसके नेता अब फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं. जिस तरह से वीडियो बनाए जा रहे हैं और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उन्हें बैठकर देख रहे हैं, उससे उनकी हताशा और निराशा साफ दिखाई दे रही है. सांसद रवि किशन ने कहा कि जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है और 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को फिर से बड़ी संख्या में सीटें मिलेंगी.

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