बीजेपी ने अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिलाध्यक्षों की सूची जारी की, जानिए कानपुर, काशी और गोरखपुर से किसे मिला पद
प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की संस्तुति पर अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विद्याभूषण गोंड ने सूची जारी की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 9:58 PM IST
लखनऊ : प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार देर शाम कानपुर काशी सहित गोरखपुर क्षेत्र के लिए अनुसूचित जनजाति मोर्चा जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर दी है. यह सूची प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की संस्तुति पर अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विद्याभूषण गोंड ने जारी की है.
प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कानपुर क्षेत्र के लिए जारी अनुसूचित जनजाति मोर्चा जिला अध्यक्षों की सूची में कानपुर उत्तर से अनूप चौधरी, कानपुर दक्षिण से धर्मवीर सिंह, कानपुर ग्रामीण से महेंद्र कुमार, कानपुर देहात से सुमित गिहार, औरैया से उपेंद्र कुमार, इटावा से बृजेश गिहार, फतेहपुर से जसवंत गिहार, कन्नौज से मोहित गिहार, फर्रुखाबाद से संजय गिहार, बांदा से कोदूराम खरवार, महोबा से विजय बहादुर, झांसी महानगर से दिनेश राज सहरिया, झांसी से गोपाल सहरिया, ललितपुर से रामचंद्र सहरिया, चित्रकूट से जय गोपाल कोल, हमीरपुर से सुघर सिंह, जालौन से लालू गिहार को शामिल किया गया है.
काशी क्षेत्र : वाराणसी महानगर से मनोज गोंड, वाराणसी से विजय गंद, चंदौली से डॉ. कुंदन गोंड, गाजीपुर से अशोक गोंड, मिर्जापुर से राजेश, भदोही से मुकेश गोंड, सोनभद्र से मोहर लाल खरवार, जौनपुर से प्रमोद कुमार गोंड, मछली शहर से उमाशंकर, सुल्तानपुर से राजेश कुमार नट, प्रयागराज महानगर से राजेश गोंड प्रयागराज यमुना पार से प्रदुमन, प्रतापगढ़ से संजय कुमार को जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है.
गोरखपुर क्षेत्र : गोरखपुर महानगर से विजय कुमार गोंड, गोरखपुर से धर्मराज गोंड, महाराजगंज से प्रदीप गोंड, कुशीनगर से मार्कंडेय गोंड, देवरिया से सिद्धिविनायक गोंड, बस्ती से रामसूरत गोंड, सिद्धार्थ नगर से रामू गोंड, संत कबीर नगर से आनंद गोंड, आजमगढ़ से नंदलाल गोंड, लालगंज से अनिल गोंड, मऊ से पप्पू गोंड, बलिया से चंदन गोंड को अनुसूचित जनजाति मोर्चा का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.
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