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बीजेपी ने अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिलाध्यक्षों की सूची जारी की, जानिए कानपुर, काशी और गोरखपुर से किसे मिला पद

बीजेपी ने जारी की एसटी मोर्चा जिला अध्यक्षों की लिस्ट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार देर शाम कानपुर काशी सहित गोरखपुर क्षेत्र के लिए अनुसूचित जनजाति मोर्चा जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर दी है. यह सूची प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की संस्तुति पर अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विद्याभूषण गोंड ने जारी की है.

प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कानपुर क्षेत्र के लिए जारी अनुसूचित जनजाति मोर्चा जिला अध्यक्षों की सूची में कानपुर उत्तर से अनूप चौधरी, कानपुर दक्षिण से धर्मवीर सिंह, कानपुर ग्रामीण से महेंद्र कुमार, कानपुर देहात से सुमित गिहार, औरैया से उपेंद्र कुमार, इटावा से बृजेश गिहार, फतेहपुर से जसवंत गिहार, कन्नौज से मोहित गिहार, फर्रुखाबाद से संजय गिहार, बांदा से कोदूराम खरवार, महोबा से विजय बहादुर, झांसी महानगर से दिनेश राज सहरिया, झांसी से गोपाल सहरिया, ललितपुर से रामचंद्र सहरिया, चित्रकूट से जय गोपाल कोल, हमीरपुर से सुघर सिंह, जालौन से लालू गिहार को शामिल किया गया है.