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यूपी में BJP की चुनावी कसरत तेज, CM योगी दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मिले, क्या हैं मायने जानिए?

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच हुई खास बातचीत.

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CM योगी दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मिले. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 9, 2026 at 11:38 AM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से करीब 4 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच शनिवार की शाम नई दिल्ली में विशेष बातचीत हुई. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया में इस बातचीत को सार्थक बताया. माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच इस वार्ता में संगठन और सरकार के महत्वपूर्ण फसलों के बारे में बातचीत हुई. जिसका सीधा असर भविष्य में चुनाव अभियान पर जरूर पढ़ सकता है.


मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को नई दिल्ली में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भेंट की. योगी आदित्यनाथ की ओर से सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से यह जानकारी सार्वजनिक की गई है. उन्होंने बताया कि यह बातचीत नई दिल्ली में मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान हुई. इससे पहले नितिन नबीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी पिछले महीने लखनऊ आए थे और यहां उन्होंने संगठन और सरकार की महत्वपूर्ण बैठक ली थी. इसके बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी दिल्ली में है आज हुई भेंट वार्ता बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है. इस मुलाकात की पृष्ठभूमि में भारतीय जनता पार्टी संगठन ने आज महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां नेताओं को दी.



जिसमें अलग-अलग क्षेत्र मोचन और विभागों के प्रभारी बनाए गए हैं. जो कि अगले चुनाव के दौरान जमीन पर उतर के महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. इसके अलावा भविष्य में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी भी घोषित किए जाएंगे जो उत्तर प्रदेश चुनाव की देखरेख करेंगे सितंबर महीने में या घोषणा की जानी है जिसको लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री की भेंट वार्ता में बातचीत हुई है.

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