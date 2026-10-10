ETV Bharat / state

'वोटर लिस्ट के बहाने अफवाह की राजनीति बंद करे विपक्ष'

इंडी गठबंधन पर बीजेपी का महाहमला! ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: दिल्ली में निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने को लेकर जारी प्रदर्शन में सीजेपी के साथ इंडी गठबंधन के नेताओं के शामिल होने को लेकर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने बड़ा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि इंडी अलायंस में जितने भी सदस्य हैं, कहीं न कहीं वो बार-बार इस देश के जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उसके ऊपर आरोप लगाकर के देश में एक डिवीजन कराने का प्रयास कर रहे हैं.





विपक्ष पर तीखा वार!: प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए पंकज चौधरी ने एसआईआर को लेकर कहा कि एसआईआर का जहां तक विषय है, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है. देश में इसके पहले भी हो चुका है. एसआईआर के जरिये मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता है. इसमें जो लोग मृत होते हैं उनका नाम हटाया जाता है या एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर रहने वाले लोगों का नाम हटाकर दूसरे स्थान पर शामिल किया जाता है. इन सब प्रक्रियाओं के बाद भी अगर किसी का नाम छूट भी गया है तो फॉर्म छह के माध्यम से नाम तुरंत जोड़वा सकते हैं.





गुमराह करने का आरोप: प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से दुनिया के मंच पर भारत का गौरव बढ़ाया है और देश में जो विकास हुआ है. उससे जनता को विचलित करने के लिए बार-बार कांग्रेस और इंडी अलायंस के लोग संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि देश में अब तक सत्तर वर्षों में 400 विधानसभाओं का चुनाव, चुनाव आयोग ने कराया है. 20 से ज़्यादा सामान्य चुनाव, चुनाव आयोग ने कराया है. कांग्रेस पर आरोप: उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि तमिलनाडु में जीत पर कोई आपत्ति नहीं होती है, केरल में जीत पर कोई आपत्ति नहीं होती है. कर्नाटक में जीत पर आपको कोई आपत्ति नहीं होती है, तो चुनाव आयोग ठीक होता है. उन्होंने कहा कि यह खीझ इसलिए है कि जहां पर कांग्रेस का पैंतालीस फीसदी वोट हुआ करता था, अब कम हो गया है. 2024 में भाजपा का 24 फीसदी वोट प्रतिशत बढ़ा है. उन्होंने कहा कि इससे विचलित होकर के जनता को गुमराह करने के लिए संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाकर देश को बदनाम करने का काम कांग्रेस और इंडिया अलायंस कर रहा है.

