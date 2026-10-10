'वोटर लिस्ट के बहाने अफवाह की राजनीति बंद करे विपक्ष'
लखनऊ में गरजे पंकज चौधरी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 5:35 PM IST
लखनऊ: दिल्ली में निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने को लेकर जारी प्रदर्शन में सीजेपी के साथ इंडी गठबंधन के नेताओं के शामिल होने को लेकर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने बड़ा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि इंडी अलायंस में जितने भी सदस्य हैं, कहीं न कहीं वो बार-बार इस देश के जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उसके ऊपर आरोप लगाकर के देश में एक डिवीजन कराने का प्रयास कर रहे हैं.
विपक्ष पर तीखा वार!: प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए पंकज चौधरी ने एसआईआर को लेकर कहा कि एसआईआर का जहां तक विषय है, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है. देश में इसके पहले भी हो चुका है. एसआईआर के जरिये मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता है. इसमें जो लोग मृत होते हैं उनका नाम हटाया जाता है या एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर रहने वाले लोगों का नाम हटाकर दूसरे स्थान पर शामिल किया जाता है. इन सब प्रक्रियाओं के बाद भी अगर किसी का नाम छूट भी गया है तो फॉर्म छह के माध्यम से नाम तुरंत जोड़वा सकते हैं.
#WATCH | लखनऊ | उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर CJP के विरोध-प्रदर्शन को लेकर कहा, "INDIA गठबंधन हो, CJP हो, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी के लोग हों, लगातार ये बार-बार भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर कुठाराघात करने का प्रयास कर रहे हैं। देश को कहीं न कहीं कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस विषय को लेकर वे आज आंदोलन कर रहे हैं, SIR पहली बार नहीं हुआ है। SIR पहले भी 8 बार हो चुका है। SIR में मतदाता सूची का शुद्धिकरण किया जाता है... साथ ही ये भी व्यवस्था है कि ये सब होने के बाद भी किसी का नाम यदि छूट गया है तो फॉर्म-6 के माध्यम से वे अपने नाम को जुड़वा सकते हैं लेकिन पिछले 12 सालों में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का मान बढ़ाया है, देश में विकास का मॉडल तैयार किया है, उससे जनता काध्यान भटकाने के लिए बार-बार ऐसेविषयों को ये लोग उठाते रहते हैं और देश को बदनाम करने का प्रयास करते रहते हैं..."— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 10, 2026
गुमराह करने का आरोप: प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से दुनिया के मंच पर भारत का गौरव बढ़ाया है और देश में जो विकास हुआ है. उससे जनता को विचलित करने के लिए बार-बार कांग्रेस और इंडी अलायंस के लोग संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि देश में अब तक सत्तर वर्षों में 400 विधानसभाओं का चुनाव, चुनाव आयोग ने कराया है. 20 से ज़्यादा सामान्य चुनाव, चुनाव आयोग ने कराया है.
कांग्रेस पर आरोप: उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि तमिलनाडु में जीत पर कोई आपत्ति नहीं होती है, केरल में जीत पर कोई आपत्ति नहीं होती है. कर्नाटक में जीत पर आपको कोई आपत्ति नहीं होती है, तो चुनाव आयोग ठीक होता है. उन्होंने कहा कि यह खीझ इसलिए है कि जहां पर कांग्रेस का पैंतालीस फीसदी वोट हुआ करता था, अब कम हो गया है. 2024 में भाजपा का 24 फीसदी वोट प्रतिशत बढ़ा है. उन्होंने कहा कि इससे विचलित होकर के जनता को गुमराह करने के लिए संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाकर देश को बदनाम करने का काम कांग्रेस और इंडिया अलायंस कर रहा है.
प्रधानमंत्री एक सौ चालीस करोड़ जनता की बात करते हैं और एक सौ चालीस करोड़ जनता सबका साथ, सबका विकास के आधार पर लेके चलते हैं. जो घुसपैठिए हैं, उनका नाम निश्चित तौर से बाहर होना चाहिए.- पंकज चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी
हम तीन नही 403 की तरफ बढ़ रहे: राज्यसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव के ट्वीट पर उन्होंने कहा कि हम तीन नहीं हम चार सौ तीन की तरह बढ़ रहे हैं. अभी तो आठ का रिजल्ट उन्होंने देखा है, दस में आठ व दो का रिजल्ट है. उन्होंने कहा कि विधानसभा का चुनाव आने दीजिए, तो चार सौ तीन देखेंगे कि कितना रिजल्ट आएगा. वहीं अयोध्या में अखिलेश यादव द्वारा भाजपा को लेकर दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि आज तक वो राम लला का दर्शन करने नहीं गए हैं और अभी भी नहीं गए हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के किसी भी सीट से चुनाव लड़ कर जीत सकते हैं.
एयरपोर्ट का नाम बदलने पर धन्यवाद: नोएडा स्थित इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम प्रधानमंत्री के नाम पर किये जाने को लेकर विपक्ष के हमले का जवाब देते हुए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि पच्चीस साल तक जिस प्रकार से हेड ऑफ गवर्नमेंट के रूप में प्रधानमंत्री ने इस देश की सेवा किया है. जनता की सेवा किया है और गुजरात को भी आगे बढ़ाने का काम किया है और देश को भी बहुत आगे ले जाने का काम किया है. विपरीत परिस्थिति में भी देश को संभालने का भी काम किया है. अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम किया है और जिस तरह से उन्होंने देश की सेवा किया, उसके नाते मैं यूपी के मुख्यमंत्री को, यूपी के कैबिनेट को बहुत-बहुत बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा.
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