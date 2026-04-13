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यूपी बीजेपी में बड़े बदलाव की तैयारी, खरमास के बाद होगा कैबिनेट विस्तार और संगठन में बड़ा फेरबदल

14 अप्रैल को खरमास समाप्त होते ही संगठनात्मक बदलाव, मंत्रिमंडल विस्तार और विभिन्न बोर्ड-आयोगों में नई नियुक्तियों की औपचारिक घोषणा हो सकती है. पार्टी का मुख्य लक्ष्य 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत की ऐतिहासिक हैट्रिक लगाना और नई ऊर्जा के साथ मैदान में उतरना है.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन, सरकार, आयोगों और बोर्डों में मंथन की लंबी प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है. दिल्ली में उच्चस्तरीय बैठक और लखनऊ में राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े के महत्वपूर्ण दौरे के बाद प्रदेश स्तर पर अंतिम चर्चाएं चल रही हैं.

विनोद तावड़े के दौरे से बढ़ी हलचल: पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने बताया कि महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े का उत्तर प्रदेश दौरा पार्टी की आगामी रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. तावड़े लंबे समय से उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहे हैं और उन्होंने प्रदेश पदाधिकारियों के साथ आगामी अभियानों को लेकर विस्तृत चर्चा की है. मंत्री ने स्पष्ट किया कि मंत्रिमंडल विस्तार और कार्यकर्ताओं के समायोजन जैसे बड़े फैसले केंद्रीय नेतृत्व द्वारा ही लिए जाते हैं. इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है ताकि चुनावी तैयारी मजबूत हो सके.

विनोद तावड़े के लखनऊ दौरे के बाद संगठन में बड़े फेरबदल के संकेत. (Photo Credit: ETV Bharat)

नए और पुराने चेहरों का संगम: बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता आलोक वर्मा ने बताया कि वर्तमान में 'नई ऊर्जा समेटने' के अभियान पर काम कर रही है. संगठन विस्तार में जहां पुराने और अनुभवी कार्यकर्ताओं के सम्मान का ध्यान रखा जाएगा, वहीं नए जोश वाले युवा नेताओं को भी पर्याप्त अवसर दिए जाएंगे. दिल्ली में हुई बैठकों में प्रदेश संगठन की कमियों, मंत्रियों के प्रदर्शन और जिला स्तर के समन्वय पर गहन मंथन किया जा चुका है. खरमास के बाद होने वाले इन बदलावों में कुछ मंत्रियों की जिम्मेदारियां बदली जा सकती हैं और नए चेहरों को शामिल किया जाना लगभग तय है.

यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की उल्टी गिनती शुरू (Photo Credit: ETV Bharat)

मंत्रिमंडल में जुड़ेंगे छह नए मंत्री: पार्टी सूत्रों का कहना है कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में जल्द ही छह नए मंत्री पदभार ग्रहण कर सकते हैं, जिनमें दो कैबिनेट और चार राज्य मंत्री होने की संभावना है. वर्तमान में राज्य सरकार में 54 मंत्री हैं और रिक्त पदों को भरकर क्षेत्रीय व जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश की जाएगी. विनोद तावड़े ने अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उपमुख्यमंत्रियों सहित प्रमुख मंत्रियों से मुलाकात कर फीडबैक लिया है. यह कवायद न केवल 2027 के महासंग्राम के लिए आधार तैयार करेगी, बल्कि आगामी उपचुनावों के लिए भी कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भरेगी.

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