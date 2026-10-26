यूपी बीजेपी ने घोषित की प्रदेश कार्यसमिति, 548 सदस्यों में सपा में शामिल हो चुके पूर्व विधायक का भी नाम
30 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह का लखनऊ दौरा प्रस्तावित है. सूची में 30 स्थायी आमंत्रित सदस्य, 134 विशेष आमंत्रित सदस्य भी हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 10:03 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर 30 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित लखनऊ दौरे को लेकर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यसमिति की घोषणा कर दी है. मजेदार बात यह है कि सूची में दातागंज से पूर्व विधायक रहे सिनोद शाक्य को भी बतौर शामिल किया गया है, जिन्होंने सोमवार को भाजपा छोड़ कर सपा की सदस्यता ली है. वहीं पार्टी ने विराज सागर को भी सूची में शामिल किया है. विराज सागर लखनऊ मध्य से विधानसभा टिकट के दावेदार हैं.
प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की कार्यसमिति में शामिल स्थायी आमंत्रित सदस्यों के साथ ही विशेष आमंत्रित व सदस्यों के नामों की सूची जारी की गई है. सूची में 30 स्थायी आमंत्रित सदस्यों के साथ 134 विशेष आमंत्रित सदस्य व 548 सदस्य शामिल हैं.
स्थायी आमंत्रित सदस्य : स्थायी आमंत्रित सदस्यों की सूची में काशी क्षेत्र से पीएम नरेंद्र मोदी, अवध क्षेत्र से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, काशी क्षेत्र से पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मुरली मनोहर जोशी, गोरखपुर क्षेत्र से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, काशी क्षेत्र से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, अवध क्षेत्र से उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, अवध से ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा, काशी क्षेत्र से राष्ट्रीय महामंत्री स्मृति ईरानी, गोरखपुर क्षेत्र से राष्ट्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी, पश्चिम क्षेत्र से राष्ट्रीय मंत्री डॉ. भोला सिंह को शामिल किया गया है.
गोरखपुर से राष्ट्रीय मंत्री संगीता यादव, काशी क्षेत्र से राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा अमरपाल मौर्य, पश्चिम क्षेत्र से अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर वासी ताली, काशी क्षेत्र से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओमप्रकाश सिंह, अवध क्षेत्र से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विनय कटियार, गोरखपुर से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमापति राम त्रिपाठी, गोरखपुर क्षेत्र से कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही, पश्चिम क्षेत्र से राज्यसभा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेई, काशी क्षेत्र से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. महेंद्र नाथ पांडे, अवध क्षेत्र से कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का नाम है.
पश्चिम क्षेत्र से कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी, अवध क्षेत्र से केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, ब्रज क्षेत्र से केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, गोरखपुर क्षेत्र से केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान, ब्रज क्षेत्र से केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद, ब्रज क्षेत्र से केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल, अवध क्षेत्र से केंद्रीय मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह, कानपुर से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति, पश्चिम क्षेत्र से पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी शामिल किए गए हैं.
यह बने विशेष आमंत्रित सदस्य : अरूण सिंह, राधा मोहन दास अग्रवाल, सुरेन्द्र नागर, राजेश अग्रवाल, राजकुमार चाहर, गौरव भाटिया, बेबी रानी मौर्य, सुरेश खन्ना, लक्ष्मी नारायण चौधरी, जयवीर सिंह, योगेन्द्र उपाध्याय, अरविन्द्र कुमार शर्मा, मनोज पाण्डेय, नन्द गोपाल नन्दी, अनिल राजभर, दारा सिंह चौहान, सुनील शर्मा, राकेश सचान, दयाशंकर सिंह, कपिल देव अग्रवाल, गुलाब देवी, सोमेन्द्र तोमर, नरेन्द्र कश्यप, संदीप सिंह, धर्मवीर प्रजापति, जेपीएस राठौर, अरुण सक्सेना, असीम अरूण, अजीत पाल, नितिन अग्रवाल, दिनेश प्रताप सिंह, रविन्द्र जायसवाल, गिरीश चन्द्र यादव, दयाशंकर मिश्र "दयालु", दानिश आजाद अंसारी, विजयलक्ष्मी गौतम, दिनेश खटिक का नाम है.
जसवन्त सैनी, बृजेश सिंह, कृष्णपाल सिंह मलिक, बल्देव ओलख, संजय गंगवार, सुरेन्द्र दिलेर, रामकेश निषाद, कृष्णा पासवान, मनोहर लाल 'मन्नू कोरी', प्रतिभा शुक्ला, कैलाश राजपूत, सुरेश राही, राकेश राठौर गुरु, रंजनी तिवारी, सतीश शर्मा, मयंकेश्वर सिंह, संजीव कुमार "संजय गोंड़", हंसराज विश्वकर्मा, धर्मपाल सिंह, श्रृति गंगवार, गोपी कृष्ण पाण्डेय, विद्यासागर सोनकर, संजय सेठ, सुधांशू त्रिवेदी, नवीन जैन, मिथलेश कुमार कठेरिया, तेजवीर सिंह, सीमा द्विवेदी, दर्शना सिंह, साधना सिंह, संगीता बलवंत बिन्द, आरपीएन सिंह को भी शामिल किया गया है.
बाबूराम निषाद, बृज लाल, नीरज शेखर, अरुण गोविल, महेश शर्मा, अतुल गर्ग, हेमा मालिनी, अनूप वाल्मीकि, छत्रपाल सिंह गंगवार, अरूण कुमार सागर, मुकेश राजपूत, देवेन्द्र सिंह भोले, अनुराग शर्मा, साक्षी महाराज, आनंद गोंड, विनोद कुमार बिंद, प्रवीण पटेल, जगंदबिका पाल, रवि किशन, शशांक मणि त्रिपाठी, जयपाल व्यस्त, सलिल विश्नोई, अश्विनी त्यागी, सुरेन्द्र चौधरी, राम गोपाल अंजान, पवन सिंह चौहान, के०पी० श्रीवास्तव, सुभाष यदुवंश, रजनीकान्त माहेश्वरी, लालजी निर्मल, राम सूरत राजभर, बहोरन लाल मौर्य, श्रीकान्त शर्मा का भी नाम सूची में है.
पुरुषोत्तम खण्डेलवाल, हरीश शाक्य, हरी प्रकाश वर्मा, अंजुला माहौर, विपिन वर्मा 'डेविड', रामनरेश अग्निहोत्री, राजेश गौतम, गुरू प्रसाद मौर्य, सिद्धार्थनाथ सिंह, नीलकंठ तिवारी, सौरभ श्रीवास्तव, सुचिस्मिता मौर्या, नीलिमा कटियार, मनीषा अनुरागी, अमित अग्रवाल, मंजू सिवाच, पंकज सिंह, राजीव गुम्बर, देवेन्द्र निम, आकाश सक्सेना, मंजू त्यागी, आशा मौर्य, बम्बा लाल दिवाकर, जया देवी, नीरज बोरा, अशोक कोरी, साकेन्द्र प्रताप वर्मा, सुभाष त्रिपाठी, ज्ञानेन्द्र सिंह, शलभमणि त्रिपाठी, सभा कुंवर कुशवाहा, केतकी सिंह को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है.
कार्यसमिति में 548 सदस्य : पश्चिम क्षेत्र से डॉ. सत्यपाल सिंह, सरिता चौधरी, मुंशीलाल गौतम, रविंद्र राजौरा, सतीश शर्मा, अमित वाल्मीकि, अशोक प्रधान, नेमपाल लोधी, अमित बंसल, राजपाल सिंह चौहान, रामकुमार सहरावत, डॉ. संजीव बालियान, डॉ. सुभाष चंद्र शर्मा, अरुण वशिष्ठ अश्विनी, मछर त्यागी, विजयपाल तोमर, रविंद्र भडाना, जयकारा गुप्त, रखी त्यागी, अंजू वॉरियर, डॉ. चरण सिंह लिसाड़ी, नरेश कुमार गुर्जर, यशवंत सिंह, भारतेंदु सिंह, कविता चौधरी, अरविंद गहलोत, मीना सिंह, गौरव रुड़की वाल, मोहनलाल सैनी, भारत भूषण गुप्ता, सुरेश गंगवार, जुगेश अरोड़ा, बिना भारद्वाज, पवन तरार, प्रमोद सैनी, चौधरी वीरेंद्र सिंह, रमेश गौड कश्यप, परमेश्वर लाल सैनी, सुरेश सैनी, मंजू दिलेर, ओमवीर खड़कवंशी, रोहन त्यागी, धर्म सिंह सैनी, प्रेम पाल कटारिया, राघव लखन पाल, करतार चौहान, हरिश्चंद्र भाटी, शेर सिंह चौधरी, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, मनोज गुप्ता, बीएस चौहान, राकेश शर्मा, कंवर सिंह तंवर, ओमप्रकाश प्रजापति, डॉ. सुरेश चंद्र नगर, अभिषेक कौशिक, राजेश त्यागी, कृष्ण दत्त त्यागी, नितिन जय मणि, पृथ्वी सिंह, प्रशांत चौधरी, रमेश तोमर, राजीव त्यागी, राजेंद्र कुमार त्यागी, संजीव सिंघल, आशु वर्मा, अजय चौहान, सुरेश नगर, सत्येंद्र सिसोदिया, देवेंद्र बैसला शामिल है.
ब्रज क्षेत्र से अजय चौहान, सुरेश नगर, सत्येंद्र सिसोदिया, देवेंद्र बैसला, हरनाथ सिंह यादव, पंकज गुप्ता, राजवीर सिंह राजू भैया, मिथिलेश अगरिया, डॉ. दिनेश वशिष्ठ, ममतेश शाक्य, प्रशांत पटेल, पुष्पेंद्र शर्मा, रमेश कठेरिया, रविंद्र सिंह राठौर, रामगोपाल मिश्र, गुलशन आनंद, शैलेश पाठक, महेश गुप्ता, जितेंद्र यादव, अशोक भारती, सिनोद शाक्य, डॉ. ज्ञान प्रकाश गुप्ता, श्याम सिंह एरिया, मुकेश गौतम, पदम सिंह शर्मा, प्रणन पाल सिंह, राजकुमार अग्रवाल, देवेंद्र शर्मा, जनार्दन शर्मा, प्रेम सिंह सागर, रमाशंकर तिवारी, डॉ. शिव प्रसाद सिंह, कन्हैयालाल गुप्ता, मानवेंद्र प्रताप सिंह लोधी, राम कैलाश यादव, सुमन चतुर्वेदी, डॉ. अनिल जैन, वीरेंद्र सिंह राणा, दिनेश चंद्र शर्मा, रामवीर भैया जी, अलंकार शर्मा, कृष्णा राज, शरदबीर सिंह, ठाकुर मेघराज सोलंकी, कालीचरन सुमन, यादवेंद्र शर्मा, विजय राठौड़, गुढ़ियारी लाल द्विवेदी, जितेंद्र फौजदार, भानु महाजन, राम सकल गुर्जर, नागेंद्र प्रसाद दुबे, अशफाक सैफी, रुचि चतुर्वेदी, निर्मला दीक्षित, रामबाबू हरित, गिरिराज सिंह चौधरी, उदयभान सिंह, धर्मेंद्र सिंह चौधरी, ऋषिपाल सिंह, विवेक सारस्वत, राजीव अग्रवाल, सुनील पांडे, आशुतोष वासुदेव, गोपाल सिंह, रामसखी कठेरिया, शशि सिंह, पूनम बजाज, चौधरी सत्यपाल सिंह, मानव महाजन शामिल हैं.
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