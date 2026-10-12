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यूपी चुनाव से पहले BJP की तैयारियां तेज, महिला मोर्चा की जिलाध्यक्षों का ऐलान, देखें पूरी लिस्ट

महिला मोर्चा की जिलाध्यक्षों का ऐलान. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिला कार्य समिति के लिए पदाधिकारियों की सूची एक के बाद एक जारी की जा रही है. सोमवार देर शाम प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की संस्तुति से पश्चिम से लेकर ब्रज, कानपुर, अवध, काशी, गोरखपुर क्षेत्र के लिए महिला मोर्चा के जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर दी गई है. जारी सूची में स्थानीय व सामाजिक समीकरणों को शामिल किया गया है.

महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सरोज कुशवाहा के स्तर से जारी सूची में पश्चिम क्षेत्र के अंतर्गत रामपुर से शकुंतला लोधी, मुरादाबाद महानगर से सुनीता सैनी, मुरादाबाद से सिंपल चौहान, शामली से पूनम राणा, अमरोहा से कमलेश सैनी, बिजनौर से गार्गी अग्रवाल, सहारनपुर से उषा उपाध्याय, मुजफ्फरपुर से विमल चौहान, गाजियाबाद से आरती मिश्रा, गौतम बुद्ध नगर से संगीता तिवारी, बागपत से मीनाक्षी सिसोदिया को महिला मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनाया गया है.