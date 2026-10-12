यूपी चुनाव से पहले BJP की तैयारियां तेज, महिला मोर्चा की जिलाध्यक्षों का ऐलान, देखें पूरी लिस्ट
पश्चिम से लेकर ब्रज, कानपुर, अवध, काशी, गोरखपुर क्षेत्र के लिए महिला मोर्चा के जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर दी गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 11:25 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिला कार्य समिति के लिए पदाधिकारियों की सूची एक के बाद एक जारी की जा रही है. सोमवार देर शाम प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की संस्तुति से पश्चिम से लेकर ब्रज, कानपुर, अवध, काशी, गोरखपुर क्षेत्र के लिए महिला मोर्चा के जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर दी गई है. जारी सूची में स्थानीय व सामाजिक समीकरणों को शामिल किया गया है.
महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सरोज कुशवाहा के स्तर से जारी सूची में पश्चिम क्षेत्र के अंतर्गत रामपुर से शकुंतला लोधी, मुरादाबाद महानगर से सुनीता सैनी, मुरादाबाद से सिंपल चौहान, शामली से पूनम राणा, अमरोहा से कमलेश सैनी, बिजनौर से गार्गी अग्रवाल, सहारनपुर से उषा उपाध्याय, मुजफ्फरपुर से विमल चौहान, गाजियाबाद से आरती मिश्रा, गौतम बुद्ध नगर से संगीता तिवारी, बागपत से मीनाक्षी सिसोदिया को महिला मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनाया गया है.
ब्रज क्षेत्र : आगरा महानगर से अपूर्वा जादौन, आगरा से मनीष सिंह, मथुरा से प्रतिमा सिंह, फिरोजाबाद महानगर से डॉ. अनुपम शर्मा, फिरोजाबाद से आशा सिंह, अलीगढ़ से सरिता महेश्वरी, हाथरस से शामली पाठक, मैनपुरी से प्रज्ञा सिंगर, कासगंज से डॉ. अनीता उपाध्याय, बरेली महानगर से गरिमा अग्रवाल, आंवला से मीना मोर, शाहजहांपुर से बबली सिंह, शाहजहांपुर महानगर से रुचि गुप्ता, बदायूं से सविता शर्मा को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.
कानपुर क्षेत्र : कानपुर ग्रामीण के लिए श्वेता सिंह, कानपुर देहात के लिए डॉ. दीपिका सिंह सिंगर, इटावा के लिए नीतू नारायण मिश्रा, कन्नौज के लिए डॉ. प्राची गुप्ता, औरैया के लिए प्रतिमा अवस्थी, महोबा के लिए संध्या तिवारी, चित्रकूट के लिए अर्चना सिंह, ललितपुर के लिए रुचिका बुंदेला को जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है.
अवध क्षेत्र : लखनऊ महानगर से अर्चना साहू, लखनऊ से सुनीता पांडे, लखीमपुर से प्रतिमा सिंह भदौरिया, हरदोई से अनुराधा मिश्रा, बाराबंकी से रामेश्वरी मिश्रा, गोंडा से बीना राय राजभर, अयोध्या से अंजू पांडे, उन्नाव से निम्मी अरोड़ा को जिला महिला मोर्चा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.
काशी क्षेत्र : वाराणसी महानगर के लिए प्रज्ञा पांडे, वाराणसी के लिए किरण मिश्रा, गाज़ीपुर के लिए माया सिंह, प्रतापगढ़ के लिए कुसुम गुप्ता, जौनपुर के लिए प्रीति गुप्ता, मछली शहर के लिए अनुपम राय, प्रयागराज महानगर के लिए रीता सिंह, प्रयागराज यमुना पार के लिए आरती सिंह, प्रयागराज गंगा पार के लिए रूपम त्रिपाठी, चंदौली के लिए प्रियंका तिवारी, कौशांबी के लिए नीतू कनौजिया, सोनभद्र के लिए आशा विश्वकर्मा को जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है.
गोरखपुर क्षेत्र : गोरखपुर महानगर से प्रीति शाही, गोरखपुर से डॉ. पूजा सिंह कौशिक, संत कबीर नगर से किरण प्रजापति, बस्ती से सेल त्रिपाठी, महाराजगंज से शुभ लक्ष्मी सिंह, देवरिया से आराधना पांडे, कुशीनगर से रूपम राव, आजमगढ़ से अलका सिंह, बलिया से श्वेता राय, मऊ से सन्नो गुप्ता शामिल हैं.
यह भी पढ़ें : बीजेपी ने अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिलाध्यक्षों की सूची जारी की, जानिए कानपुर, काशी और गोरखपुर से किसे मिला पद