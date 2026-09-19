यूपी में BJP ने 98 महानगर और जिला प्रभारी घोषित किए, देखें आपके जिले से लिस्ट में किसका नाम
जारी सूची में पश्चिम, ब्रज, कानपुर, अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र के कुल 98 जिला व महानगर प्रभारियों के नाम शामिल हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 19, 2026 at 8:48 PM IST|
Updated : September 19, 2026 at 9:05 PM IST
लखनऊ : यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए 98 नए जिला प्रभारियों की सूची जारी की है. साथ ही छह क्षेत्रों में प्रभार का भी बंटवारा किया है. पार्टी की ओर से जारी सूची में पश्चिम, ब्रज, कानपुर, अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र के कुल 98 जिला व महानगर प्रभारियों के नाम शामिल हैं.
सूची में महानगर और जिला स्तर पर अलग-अलग प्रभार दिए गए हैं. पश्चिम क्षेत्र में 19, ब्रज में 19, कानपुर में 17, अवध में 15, काशी में 16 और गोरखपुर क्षेत्र में 12 प्रभारियों के नाम घोषित किए गए हैं.
पश्चिम क्षेत्र में इन्हें मिली जिम्मेदारी-
- रामपुर- मोहित बेनीवाल
- मुरादाबाद महानगर- प्रमेंद्र जांगड़ा
- मुरादाबाद जिला- विकास अग्रवाल
- शामली- चौधरी राजा वर्मा
- अमरोहा- सत्येंद्र सिसोदिया
- बिजनौर- सत्यपाल सैनी
- सहारनपुर महानगर- अजय शर्मा
- सहारनपुर जिला- हंसराज जाटव ‘पप्पू’
- मुजफ्फरनगर- हरिओम शर्मा
- मेरठ महानगर- अशोक मोंगा
- मेरठ जिला- भरत भूषण गुप्ता
- गाजियाबाद महानगर- अशोक कटारिया
- गाजियाबाद जिला- संजीव गोयल सिक्का
- हापुड़- बसंत त्यागी
- नोएडा महानगर- डीके शर्मा
- गौतमबुद्धनगर- कांता कर्दम
- बागपत- वीपी सिंह
- संभल- डॉ. चंद्रमोहन सिंह
- बुलंदशहर- सुरेश राणा
ब्रज क्षेत्र में इन्हें मिली जिम्मेदारी-
- आगरा महानगर- बृज बहादुर
- आगरा जिला- घनश्याम लोधी
- मथुरा महानगर- पवन शर्मा
- मथुरा जिला- प्रमोद गुप्ता
- फिरोजाबाद महानगर- विवेक सारस्वत
- फिरोजाबाद जिला- गिरिराज कुशवाहा
- अलीगढ़ जिला- गौरव आर्य
- अलीगढ़ महानगर- राकेश शंखवार
- हाथरस- अनिल चौधरी
- मैनपुरी- श्याम भदौरिया
- कासगंज- कन्हैयालाल गुप्ता
- बरेली महानगर- रजनीकांत माहेश्वरी
- बरेली जिला- दिनेश शर्मा
- आंवला- डीपी भारती
- शाहजहांपुर जिला- संजीव प्रताप सिंह
- शाहजहांपुर महानगर- दुर्विजय शाक्य
- पीलीभीत- हर्षवर्धन आर्य
- बदायूं- राकेश मिश्रा
- एटा- नागेंद्र सिकरवार
कानपुर क्षेत्र में इन्हें मिली जिम्मेदारी-
- कानपुर महानगर उत्तर- अनिल यादव
- कानपुर महानगर दक्षिण- प्रांशुदत्त द्विवेदी
- कानपुर ग्रामीण- आनंद सिंह
- कानपुर देहात- शिवमहेश दुबे
- इटावा- देवेश कोरी
- कन्नौज- रूपेश गुप्ता
- फर्रुखाबाद- नरेंद्र राजपूत
- फतेहपुर- राहुल अग्निहोत्री
- औरैया- दिनेश वाजपेयी
- झांसी महानगर- रंजना उपाध्याय
- झांसी जिला- मानवेंद्र सिंह
- बांदा- संतविलास शिवहरे
- महोबा- इंद्रपाल पटेल
- चित्रकूट- संजीव शृंगऋषि
- हमीरपुर- प्रदीप सरावगी
- जालौन- भुवन प्रकाश गुप्ता
- ललितपुर- अशोक राजपूत
अवध क्षेत्र में इन्हें मिली जिम्मेदारी-
- लखनऊ महानगर- त्रयम्बक त्रिपाठी
- लखनऊ जिला- सौरभ मिश्रा
- रायबरेली- डॉ. नीरज सिंह
- सीतापुर- नीरज सिंह
- लखीमपुर- विजय बहादुर पाठक
- हरदोई- कमलेश मिश्रा
- अंबेडकरनगर- अवधेश श्रीवास्तव
- बाराबंकी- नीरज वर्मा
- बलरामपुर- रामकिशोर मौर्य
- बहराइच- अर्चना मिश्रा
- गोंडा- राहुल राज रस्तोगी
- श्रावस्ती- त्रयम्बक तिवारी
- अयोध्या जिला- अनूप गुप्ता
- अयोध्या महानगर- शिवभूषण सिंह
- उन्नाव- संतोष सिंह
काशी क्षेत्र में इन्हें मिली जिम्मेदारी-
- वाराणसी महानगर- अरुण पाठक
- वाराणसी जिला- अरुण पाठक
- गाजीपुर- अजीत चौबे
- प्रतापगढ़- अवधेश गुप्ता
- भदोही- समीर सिंह
- जौनपुर- शंकर गिरि
- मछलीशहर- दिनेश मौर्य
- सुल्तानपुर- बृजभूषण सिंह
- अमेठी- सुनील सिंह
- प्रयागराज महानगर- राकेश त्रिवेदी
- प्रयागराज यमुनापार- अनिल सिंह
- प्रयागराज गंगापार- अशोक मिश्रा
- चंदौली- मीना चौबे
- कौशांबी- अमरनाथ यादव
- मिर्जापुर- भानु प्रताप सिंह
- सोनभद्र- कौशलेंद्र पटेल
गोरखपुर क्षेत्र में इन्हें मिली जिम्मेदारी-
- गोरखपुर महानगर- महेश शुक्ला
- गोरखपुर जिला- अजय सिंह गौतम
- संतकबीर नगर, जयप्रकाश साहू
- बस्ती, सत्येंद्र सिन्हा
- सिद्धार्थनगर- प्रवीण गुप्ता
- महाराजगंज- नरेंद्र मणि त्रिपाठी
- देवरिया- देवेंद्र यादव
- कुशीनगर- कामेश्वर सिंह
- आजमगढ़, धर्मेंद्र सिंह
- लालगंज, दुर्विजय राय
- मऊ- सहजानंद राय
- बलिया- प्रेमचंद मिश्रा
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