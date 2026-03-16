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यूपी बीजेपी ने नामित पार्षदों का किया ऐलान, हर जिले में 10-10 पार्षद मनोनीत, नगर पालिका में 1500 से अधिक की लगी लॉटरी

यूपी बीजेपी ने नामित पार्षदों का किया ऐलान. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने संगठन के साथ मिलकर आज बड़ा फैसला लिया. भारतीय जनता पार्टी संगठन की सिफारिश पर नगर विकास विभाग ने सभी नगर निगमन और नगर पालिकाओं में नामित पार्षदों को मनोनीत कर दिया है. हर नगर निगम में 10 पार्षद मनोनीत किए गए हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं. इसके अलावा नगर पालिकाओं में कम संख्या में पार्षद मनोनीत किए गए हैं. मगर इनकी संख्या बहुत ज्यादा है. यह संख्या डेढ़ हजार से अधिक है. 190 पन्ने की सूची जारी की गई है. नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव पी गुरुप्रसाद की ओर से जारी अधिसूचना में पार्षदों के मनोनयन की घोषणा की गई है. उन्होंने बताया कि मनोनीत पार्षद अपने-अपने क्षेत्र में स्थानीय पार्षदों के साथ मिलकर शहरों के विकास के लिए काम करेंगे. जो सदन की कार्यवाही का हिस्सा नहीं होंगे. मगर अपने क्षेत्र में विकास के लिए सिफारिश कर सकते हैं.