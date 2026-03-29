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अमरोहा में शादी में लेग पीस ना मिलने पर अज़ब-गज़ब हंगामा, वीडियो वायरल

शादी में लेग पीस ना मिलने पर बवाल ( Photo Credit; ETV Bharat )

अमरोहा: जनपद अमरोहा के थाना हसनपुर कोतवाली क्षेत्र में स्थित एक बैंक्वेट हॉल में आई में अजब-गजब हंगामा हो गया. बारातियों को बिरयानी में लेग पीस नहीं मिली जिस पर उन्होंने जमकर हंगामा और तोड़फोड़ किया. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो. (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल, आपको बता दें कि हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के एक बैंक्वेट हॉल में शनिवार को एक बारात आई थी, जहां पर बारातियों के लिए खाने की व्यवस्था की गई. वहीं बिरयानी में बारातियों को जब खाने में लेग पीस नहीं मिल पाया तो बारातियों ने बवाल करना शुरू कर दिया. वहां पर मौजूद किसी व्यक्ति ने अपने मोबाइल कैमरे में पूरे हंगामा का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.