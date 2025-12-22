ETV Bharat / state

बिजनौर में कार और तेज रफ्तार डंपर टकराए, हादसे में 4 की मौत

बिजनौर: जिले में रविवार रात सड़क हादसा हो गया. एक कार और तेज रफ्तार डंपर आपस में टकरा गए. टक्कर इतनी तेज थी कि हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. ये सभी लोग जलसे में शामिल होकर घर लौट रहे थे. मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है.



बता दें, हादसा बिजनौर के नांगल थाना क्षेत्र के हरिद्वार रोड पर बीती रात लगभग 12 बजे हुआ. मरने वालों की पहचान कारी इकबाल (75), अशफाक (65), एहतेशाम (25) व सलाउद्दीन के रूप में हुई है. राहतपुर खुर्द गांव में एक जलसा था, जिसमें कारी इकबाल लोगों को खिताब करने आए थे. जलसा खत्म होने के बाद ये सभी लोग रात को घर जाने के लिए निकले, तभी डंपर ने उनकी कार को टक्कर मार दी. ग्रामीणों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी. पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. इस हादसे में इन चारों की मौत हो गई है. वहीं डंपर चालक मौके से फरार हो गया.



नांगल थाना अध्यक्ष सत्येंद्र मलिक ने बताया कि सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है. चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. अन्य कानूनी कार्रवाई की जा रही है. मौके से फरार ट्रक ड्राइवर की तलाश की जा रही है. परिजनों को हादसे की सूचना दे दी गई है.

