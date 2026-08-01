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यूपी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत, इस महीने हर जिले में लगेंगे समाधान कैंप, बिल समेत कई दिक्कतें फटाफट होंगी दूर

उपभोक्ता इन समाधान कैंपों में किसी भी समस्या का निदान हासिल कर सकेंगे.

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यूपी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 7:48 AM IST

4 Min Read
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लखनऊ: बिजली से संबंधित समस्याओं को लेकर उपभोक्ताओं को अब इधर-उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी. पावर कॉरपोरेशन लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के बिजलीघरों में एक अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक उपभोक्ता समाधान कैंप आयोजित करेगा. इसके लिए प्रदेश के सभी विद्युत विभाग के अधिकारियों को सूचना दे दी गई है. उपभोक्ता इन समाधान कैंप पर बिजली से संबंधित किसी भी तरह की कोई समस्या है उसका निदान पा सकेंगे.

अफसरों ने क्या कहा: ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव, डॉ. आशीष कुमार गोयल ने कहा कि विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है. इसी उद्देश्य से सभी विद्युत वितरण निगमों के खण्ड, उपखण्ड और सम्बन्धित कार्यालयों में विशेष कैम्प आयोजित कर उपभोक्ताओं की शिकायतों का मौके पर समाधान सुनिश्चित किया जाएगा. इन विशेष कैम्पों में मुख्य रूप से बिल संशोधन, खराब मीटर बदलने, भार वृद्धि, नए संयोजन, विद्युत परिवर्तन, टैरिफ परिवर्तन, बिल जमा करने से संबंधित समस्याओं, मोबाइल नम्बर/ई-मेल आईडी अपडेट और Uppcl Smart App से संबंधित शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा.


हर शिकायत का होगा पंजीकरण: उन्होंने बताया कि कैम्प में आने वाली प्रत्येक शिकायत को 1912 हेल्पलाइन पर पंजीकृत किया जाएगा. शिकायतकर्ता/आवेदक का सही विवरण दर्ज किया जाएगा. शिकायत के निस्तारण के बाद उपभोक्ता से 1912 के माध्यम से फीडबैक भी लिया जाएगा. उपभोक्ताओं को यह सुविधा भी दी जाएगी कि वे कैम्प में आए बिना 1912 और WhatsApp Chatbot के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकें. संबंधित शिकायतों का निस्तारण विशेष कैम्प के माध्यम से करते हुए उपभोक्ता को WhatsApp के माध्यम से भी इसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी.


Bill Revision Information Memo से होगा बिल संशोधन
पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन डॉ आशीष गोयल ने कहा कि बिल संशोधन से संबंधित मामलों में Bill Revision Information Memo (BRIM) के माध्यम से कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. RMS से BRIM जनरेट होने के बाद उसे उपभोक्ता को उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की जाएगी, जिससे बिल संशोधन प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे.


उपभोक्ताओं को Smart App के उपयोग में भी मिलेगी सहायता
कैम्प में उपभोक्ताओं को UPPCL Smart App डाउनलोड करने और उसके उपयोग के संबंध में भी सहायता प्रदान की जाएगी, साथ ही उपभोक्ताओं के मोबाइल नम्बर और ई-मेल आईडी को अपडेट करने की कार्रवाई भी की जाएगी. अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि कैम्प में अधिशासी अभियंता, उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक अभियंता सहित संबंधित अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहकर उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें. कैम्प में उपभोक्ताओं के बैठने और पीने के पानी की समुचित व्यवस्था भी की जाएगी.


रोजाना होगी कैम्प के कार्यों की समीक्षा
कैम्पों के सफल संचालन और शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण के लिए प्रत्येक विद्युत वितरण निगम में कार्ययोजना तैयार की जाएगी. कैम्प में प्राप्त शिकायतों और उनके निस्तारण की दैनिक समीक्षा की जाएगी. जहां कहीं कमी या सुधार की आवश्यकता होगी, वहां तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
प्रदेश स्तर पर कैम्पों की प्रगति की नियमित निगरानी की जाएगी. प्रत्येक डिस्कॉम कैम्प में प्राप्त और निस्तारित शिकायतों की दैनिक प्रगति निर्धारित प्रारूप में मुख्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी. अपर मुख्य सचिव ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इन विशेष कैम्पों का उद्देश्य सिर्फ शिकायतें दर्ज करना नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं की समस्याओं का यथासंभव मौके पर ही समाधान सुनिश्चित करना होना चाहिए.



उन्होंने प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने बिल, मीटर या विद्युत सेवा से संबंधित किसी भी समस्या के समाधान के लिए इन विशेष कैम्पों का लाभ उठाएं. आवश्यकता होने पर 1912 हेल्पलाइन, WhatsApp Chatbot और UPPCL Smart App के माध्यम से भी अपनी शिकायत दर्ज कराएं. उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक नीतीश कुमार ने विस्तृत निर्देश जारी किए हैं.

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