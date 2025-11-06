यूपी-बिहार को मिली नई स्पेशल ट्रेन; लोकमान्य तिलक से गोंडा-बस्ती गोरखपुर होते हुए जाएगी छपरा
गाड़ी में स्लीपर के 05, थर्ड एसी (इकोनॉमी) के 02, थर्ड एसी के 06, सेकेंड एसी के 02, सेकेंड स्लीपर के 04 कोच लगाए जाएंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 6, 2025 at 12:24 PM IST
वाराणसी: छठ महापर्व के बाद यात्रियों की वापसी यात्रा के लिए रेल प्रशासन की ओर से 05089/05090 छपरा-लोकमान्य तिलक टर्मिनस-छपरा विशेष गाड़ी की व्यवस्था की गई है. ट्रेन 08 नवम्बर को छपरा से तथा 10 नवम्बर को लोकमान्य तिलक टर्मिनस से एक फेरे के लिए चलाई जाएगी.
छपरा-लोकमान्य तिलक टर्मिनस (05089) विशेष गाड़ी 08 नवम्बर को छपरा से 22.45 बजे प्रस्थान कर सीवान से 23.55 बजे, दूसरे दिन देवरिया सदर से 01.10 बजे, गोरखपुर से 02.25 बजे, बस्ती से 03.37 बजे, गोण्डा से 05.00 बजे, गोमतीनगर से 07.35 बजे, बादशाहनगर से 08.10 बजे ऐशबाग से 08.55 बजे, कानपुर सेंट्रल से 10.55 बजे, उरई से 13.20 बजे, वीरांगना लक्ष्मीबाई (झांसी) 16.20 बजे, बीना से 19.35 बजे, रानी कमलापति से 22.25 बजे, तीसरे दिन इटारसी से 00.12 बजे, खण्डवा से 02.42 बजे, भुसावल से 04.45 बजे, नासिक रोड से 08.15 बजे, इगतपुरी से 09.35 बजे तथा कल्याण से 11.08 छूटकर लोकमान्य तिलक टर्मिनस 12.00 बजे पहुंचेगी.
वापसी यात्रा में 05090 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-छपरा विशेष गाड़ी 10 नवम्बर को लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 14.00 बजे प्रस्थान कर कल्याण से 14.45 बजे, इगतपुरी से 17.10 बजे, नासिक रोड से 17.42 बजे, भुसावल से 21.50 बजे, दूसरे दिन खण्डवा से 00.40 बजे, इटारसी से 03.25 बजे, रानी कमलापति से 05.40 बजे, बीना से 07.45 बजे, वीरांगना लक्ष्मीबाई (झांसी) से 09.55 बजे, उरई से 11.07 बजे, कानपुर सेंट्रल से 14.05 बजे, ऐशबाग से 15.45 बजे, बादशाहनगर से 16.12 बजे, गोमतीनगर से 16.55 बजे, गोण्डा से 19.25 बजे, बस्ती से 20.45 बजे, गोरखपुर से 22.05 बजे, देवरिया सदर से 23.25 बजे तथा तीसरे दिन सीवान से 00.40 बजे छूटकर छपरा 01.45 बजे पहुंचेगी.
गाड़ी में स्लीपर श्रेणी के 05, थर्ड एसी (इकोनॉमी) के 02, थर्ड एसी के 06, सेकेंड एसी के 02, सेकेंड स्लीपर के 04 तथा एलएसएलआरडी के 01 कोच सहित कुल 21 कोच लगाए जाएंगे.
ये भी पढ़ेंः कोहरे से नहीं प्रभावित होगा ट्रेनों का परिचालन! रेलवे ने शुरू किया अभियान