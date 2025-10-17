ETV Bharat / state

यूपी-बिहार के 1130 युवा अब कभी नहीं दे पाएंगे SSC की परीक्षा; कर्मचारी चयन आयोग ने किया डिबार

प्रयागराज: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने अपनी भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता पर बड़ी कार्रवाई की है. आयोग ने उत्तर प्रदेश और बिहार के कुल 1130 प्रतियोगी युवाओं को डिबार (प्रतिबंधित) कर दिया है. इनमें 46 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने एक ही भर्ती परीक्षा में दो या अधिक बार हिस्सा लिया.

आयोग की भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों और सेंधमारी की शिकायतें लगातार मिल रही थीं. खास तौर पर “दूसरे की जगह परीक्षा देने” के मामले सबसे अधिक सामने आ रहे थे. सख्ती करते हुए SSC ने अब आधार सत्यापन को अनिवार्य कर दिया है. परीक्षाओं की निगरानी में एआई) का उपयोग शुरू किया है.

पिछले एक साल में एसएससी के मध्य क्षेत्र (उत्तर प्रदेश और बिहार) में कुल 1130 अभ्यर्थियों को पकड़ा गया. इनमें 994 उम्मीदवार ऐसे थे, जिन्होंने किसी और की जगह परीक्षा दी, जबकि 46 ऐसे पाए गए, जिन्होंने एक ही परीक्षा में दो या अधिक बार शामिल होने की कोशिश की.

इसके अलावा कुछ अभ्यर्थी गलत दस्तावेज, फर्जी प्रमाणपत्र और अनुचित साधनों के इस्तेमाल के कारण डिबार किए गए हैं. जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, उनमें गलत दस्तावेज के आधार पर परीक्षा देने वाला एक अभ्यर्थी शामिल है. एक ही परीक्षा में दो या दो से अधिक बार शामिल होने वालों की संख्या 46 है.

994 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने दूसरे की जगह परीक्षा दी और पकड़े गए. इसके अलावा 44 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने फर्जी दस्तावेज लगाकर आवेदन किया था. परीक्षा में बाधा डालना या दूसरों को परीक्षा देने से रोकने वाले 44 अभ्यर्थियों के खिलाफ भी कर्मचारी चयन आयोग ने सख्त कार्रवाई की है.