यूपी-बिहार के 1130 युवा अब कभी नहीं दे पाएंगे SSC की परीक्षा; कर्मचारी चयन आयोग ने किया डिबार
AI और आधार सत्यापन से खुली गड़बड़ियों की परतें, 46 ने एक ही परीक्षा दो बार दी, अब नहीं दे पाएंगे कोई भी भर्ती परीक्षा.
Published : October 17, 2025 at 12:04 PM IST
प्रयागराज: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने अपनी भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता पर बड़ी कार्रवाई की है. आयोग ने उत्तर प्रदेश और बिहार के कुल 1130 प्रतियोगी युवाओं को डिबार (प्रतिबंधित) कर दिया है. इनमें 46 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने एक ही भर्ती परीक्षा में दो या अधिक बार हिस्सा लिया.
आयोग की भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों और सेंधमारी की शिकायतें लगातार मिल रही थीं. खास तौर पर “दूसरे की जगह परीक्षा देने” के मामले सबसे अधिक सामने आ रहे थे. सख्ती करते हुए SSC ने अब आधार सत्यापन को अनिवार्य कर दिया है. परीक्षाओं की निगरानी में एआई) का उपयोग शुरू किया है.
पिछले एक साल में एसएससी के मध्य क्षेत्र (उत्तर प्रदेश और बिहार) में कुल 1130 अभ्यर्थियों को पकड़ा गया. इनमें 994 उम्मीदवार ऐसे थे, जिन्होंने किसी और की जगह परीक्षा दी, जबकि 46 ऐसे पाए गए, जिन्होंने एक ही परीक्षा में दो या अधिक बार शामिल होने की कोशिश की.
इसके अलावा कुछ अभ्यर्थी गलत दस्तावेज, फर्जी प्रमाणपत्र और अनुचित साधनों के इस्तेमाल के कारण डिबार किए गए हैं. जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, उनमें गलत दस्तावेज के आधार पर परीक्षा देने वाला एक अभ्यर्थी शामिल है. एक ही परीक्षा में दो या दो से अधिक बार शामिल होने वालों की संख्या 46 है.
994 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने दूसरे की जगह परीक्षा दी और पकड़े गए. इसके अलावा 44 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने फर्जी दस्तावेज लगाकर आवेदन किया था. परीक्षा में बाधा डालना या दूसरों को परीक्षा देने से रोकने वाले 44 अभ्यर्थियों के खिलाफ भी कर्मचारी चयन आयोग ने सख्त कार्रवाई की है.
एक अभ्यर्थी ऐसा है जिन्होंने अनुचित साधन का उपयोग करते हुए परीक्षा देने का प्रयास किया और पकड़े गए. इस तरह कुल 1130 अभ्यर्थियों के खिलाफ कर्मचारी चयन आयोग ने कार्रवाई की है.
एसएससी की ज्यादातर परीक्षाएं कंप्यूटर आधारित (CBT) होती हैं. केंद्रों की उपलब्धता के आधार पर एक ही परीक्षा कई दिन तक अलग-अलग शिफ्ट में कराई जाती है. उदाहरण के लिए, CGL परीक्षा 2025 के लिए 28 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया, जिनमें से 13.5 लाख ने परीक्षा दी.
यह परीक्षा 126 शहरों के 255 केंद्रों पर 15 दिन में 45 शिफ्टों में कराई गई. इसी दौरान कुछ अभ्यर्थियों ने अलग-अलग जिलों का चयन करके दो बार परीक्षा देने की कोशिश की, लेकिन बायोमीट्रिक और आधार सत्यापन में वे तुरंत पकड़ लिए गए.
कर्मचरी चयन आयोग मध्य क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि डिबार किए गए सभी 1130 अभ्यर्थी अब आयोग की किसी भी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे. इसके साथ ही उनकी सूची अन्य भर्ती आयोगों और संस्थानों को भी भेज दी गई है, ताकि वे भी ऐसे उम्मीदवारों को अपनी चयन प्रक्रिया से बाहर रखें.
