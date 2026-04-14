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मेरठ कॉलेज की लाइब्रेरी में सुरक्षित 'मिनी संविधान': राम, बुद्ध और गांधी के साथ झलकती है 5,000 साल की संस्कृति !

मेरठ कॉलेज में संजोकर रखा गया है बाबा साहब का बनाया संविधान. ( Photo Credit; ETV Bharat )

वहीं, विधि संकाय के प्रोफेसर एमपी वर्मा का कहना है कि यह रिप्लिका छात्रों को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उन्हें संविधान की आत्मा और उसके निर्माण की पूरी प्रक्रिया से जोड़ती है. उनके अनुसार, जब छात्र इस दस्तावेज में मौजूद हस्ताक्षर और चित्रों को देखते हैं, तो उनमें संविधान के प्रति सम्मान और जिज्ञासा स्वाभाविक रूप से बढ़ती है.

इतिहास को है समेटे: इन चित्रों में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता से लेकर वैदिक काल, रामायण-महाभारत, बुद्ध और महावीर के उपदेश, मौर्य, गुप्त और मुगल काल, महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन के प्रसंगों के साथ-साथ हिमालय से सागर तक भारत की विविधता को दर्शाया गया है. यह सब कुछ एक ही दस्तावेज में देखना छात्रों के लिए किसी जीवंत इतिहास को देखने जैसा अनुभव देता है.

ऐसे सुरक्षित रखा गया है संविधान की रिप्लिका: कांच के चारों ओर से दिखने वाले विशेष बॉक्स में रखी गई रिप्लिका को छात्र आसानी से देख और पढ़ सकते हैं, जिससे उन्हें संविधान के मूल स्वरूप को करीब से समझने का अवसर मिलता है. इस संविधान की प्रतिकृति में डॉ. भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू सहित संविधान सभा के सदस्यों के हस्ताक्षर मौजूद हैं, जिन्हें देखकर छात्रों में अलग ही उत्साह देखने को मिलता है.

बता दें, मेरठ कॉलेज में विधि विभाग की लाइब्रेरी में कांच के विशेष बॉक्स में रखी भारतीय संविधान की रिप्लिका छात्रों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. पारदर्शी ग्लास बॉक्स में सुरक्षित रखी गई संविधान की प्रति को जैसे ही छात्र निहारते हैं, वे रोमांचित हो उठते हैं और इतिहास से सीधे जुड़ने का अनुभव करते हैं.

मेरठ: आज पूरे देश में भीमराव आंबेडकर जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है. ये दिन भारतीय समाज में समानता, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर है. देशभर में स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालयों और विभिन्न सामाजिक संस्थानों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. नागरिक बाबा साहेब के आदर्शों और मूल्यों को याद कर रहे हैं. मेरठ कॉलेज ने भी उनके यादों को संजोने का कार्य किया है. पेश है श्रीपाल तेवतिया की खास रिपोर्ट.

मेरठ कॉलेज में संविधान की इस रिप्लिका को रखने का मुख्य उद्देश्य, छात्रों को संविधान की मूल भावना और उसके निर्माण की ऐतिहासिक यात्रा से अवगत कराना है. यही कारण है, मेरठ के छात्र इस अनूठी धरोहर को देखकर न केवल रोमांचित होते हैं, बल्कि संविधान के प्रति उनके मन में सम्मान और जागरूकता भी बढ़ती है.

हस्ताक्षर-चित्र भी मौजूद: मेरठ कॉलेज में Law Department की Library में बेहद ही सुरक्षित ढंग से सहेजकर रखी गई, Indian Constitution की मूल प्रति की Replica में संविधान सभा के सदस्यों के वास्तविक हस्ताक्षर एकता का संदेश देते हैं, संविधान में जो भी चित्र हैं, वे भारत को एकजुटता के सूत्र में पिरोते हैं. प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस और विश्व भारती शांति निकेतन के कलाकारों ने भारतीय संविधान में तस्वीरों को बनाया है, संविधान में मोहनजोदड़ो, वैदिक काल, रामायण, महाभारत, बुद्ध के उपदेश, महावीर के जीवन, मौर्य, गुप्त और मुगल काल, इसके अलावा गांधी, हिमालय से लेकर टिपू सुल्तान, लक्ष्मीबाई, गुरुनानक महात्मा बुद्ध की तस्वीरें राष्ट्रीयता का बड़ा संदेश देती हैं.

ये भी जानें. (Photo Credit; ETV Bharat)

हस्तलिखित है पूरा संविधान: संविधान में हस्ताक्षर करने वाले महानुभावों से जुड़ी एक और बात जो आपको शायद अब से पहले अगर संविधान आपने नहीं देखा है, तो बता दें कि संविधान में जिन-जिन के संविधान सभा के सदस्यों के हस्ताक्षर है, वे अंग्रेजी, हिन्दी में तो हैं ही कई उर्दू में भी किये गए हैं, पूरा संविधान हस्तलिखित हैं. संविधान में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के हस्ताक्षर हैं, तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के हस्ताक्षर उनसे ऊपर बगल में हैं, मूल प्रति में 46 सदस्यों ने हिंदी में अपने हस्ताक्षर किए हैं, इनमें पहला हस्ताक्षर तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का है. डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के हस्ताक्षर अंग्रेजी में हैं.

मेरठ कालेज में संविधान की रिप्लिका (Photo Credit; ETV Bharat)

विधान की ऑरिजनल कॉपी कहां? मूल प्रति संविधान की ऑरिजनल कॉपी भारतीय संसद की लाइब्रेरी में हीलियम से भरे केस में सुरक्षित रखी गई है. उसकी Replica मेरठ कॉलेज में कई साल पहले एक बड़े आयोजन के दौरान सहेजकर रखी गई थी. बता दें कि मूल प्रति हिंदी, अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हाथ से लिखी गई है. इसकी मौलिकता इसलिए भी है कि किसी भी तरह की कोई टाइपिंग या प्रिंटिंग नहीं की गई.

संविधान की रिप्लिका (Photo Credit; ETV Bharat)

संविधान में किसकी हैंड राइटिंग? मेरठ कॉलेज के Law डिपार्टमेंट के HOD डॉक्टर प्रवीण दुबलिश बताते हैं कि प्रेम बिहारी रायजादा ने उस वक़्त पेन होल्डर निव से संविधान के हर पन्ने को बहुत ही खूबसूरत ढंग से कर्सिव राइटिंग (Cursive Writing) में लिखा था. वहीं प्रोफेसर एमपी वर्मा बताते हैं कि इसके लिए प्रेम बिहारी रायजादा ने महीनों संविधान की प्रति को संविधान सभा के सदस्यों के मुताबिक लिखने में लगाए, इसके बदले उन्होंने कोई किसी तरह का मेहनताना नहीं लिया था, बल्कि सिर्फ संविधान के पन्नों पर नीचे छोटा सा चार अक्षर का अपना शार्ट में नाम प्रेम लिखने की इच्छा जाहिर की थी, इसीलिए भारतीय संविधान में लेखन कार्य को सम्पादित करने वाले प्रेम बिहारी रायजादा का उपनाम प्रेम भी वहां दर्ज है, जो दुनिया के सबसे बड़े संविधान को और भी खास बनाता है.

Photo Credit; ETV Bharat (Photo Credit; ETV Bharat)

Constitution को बनाने लगा था इतना समय: संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, प्रेम बिहारी रायजादा ने उसे लिखने में 6 महीने लगाए थे, हाथ से लिखे संबिधान के हर पन्ने पर प्रेम क्यों लिखा है इस रहस्य को भी अब आप जान चुके हैं.

ये भी जानें-

संविधान सभा के 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किए थे.

मूल संविधान में 10 पेज पर सभी के हस्ताक्षर मौजूद हैं.

मूल प्रति में 14 भाषाओं और 8 अनुसूची के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के हस्ताक्षर हैं.

बता दें उस वक़्त संविधान की मूल प्रति में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी.

औपचारिक रूप से 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने देश के संविधान को अपनाया.

हालांकि इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था.



कई युवाओं स्टूडेंट्स के मन में ये भी सवाल आते हैं कि संविधान निर्माता आखिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को क्यों कहा जाता है, तो यहां ये भी जानना आवश्यक है कि भारतीय संविधान का "निर्माता" या "जनक" इसलिए उन्हें कहा जाता है, क्योंकि संविधान निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण मसौदा समिति (Drafting Committee) के अध्यक्ष भीमराव आम्बेडकर थे.

मेरठ कालेज में संविधान की रिप्लिका (Photo Credit; ETV Bharat)

उन्होंने दुनिया भर के संविधानों का अध्ययन किया था, उन्होंने समानता, स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों पर आधारित भारत का सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज तैयार किया. जिसके बाद उसमें शोषितों-वंचितों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की. 29 अगस्त 1947 को उन्हें मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया. यानी आजादी के तुरंत बाद भारतीय संविधान की तैयारी शुरु कर दी गई थी.

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