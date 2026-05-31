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यूपी बीएड 2026 की संयुक्त प्रवेश परीक्षा, पहली पाली का एग्जाम खत्म, लखनऊ, गोरखपुर, झांसी समेत कई जिलों के सेंटरों पर कड़ी चौकसी

72 जिलों की निगरानी की जा रही, पहली पाली की परीक्षा में कड़ी जांच के बाद दिया गया प्रवेश.

up bed 2026 examination strict vigilance centers in many districts including lucknow gorakhpur jhansi
प्रतीकात्मक. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 31, 2026 at 12:31 PM IST

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लखनऊ/झांसी/गोरखपुर: यूपी में उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 का आयोजन आज हो रहा है. यूपी के 72 जिलों में सेंटर बनाए गए हैं. पहली पाली की परीक्षा दोपहर 12 बजे तक चली. इसमें अभ्यर्थियों को कड़ी जांच के बाद सेंटर में प्रवेश दिया गया है. वहीं, दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर दो बजे से शुरू होगी. यह परीक्षा शाम पांच बजे तक चलेगी.

झांसी के बुंदेलखंड विश्विद्यालय को लगातार चौथी बार यह परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी गई है. ऐसा करने वाला यह प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है. विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुकेश पांडेय खुद इसकी बागडोर संभाले हुए हैं. कुलपति प्रोफेसर मुकेश पांडेय ने बताया कि प्रदेश के 72 जिलों में 1000 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. सबसे ज्यादा केंद्र वाराणसी में बनाए गए हैं. यहां 106 केंद्र पर 48218 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. गोरखपुर में 62, प्रयागराज में 61 बनाए गए हैं. सबसे कम 2 केंद्र बलरामपुर जिले में हैं. झांसी जिले में 12 केंद्रों पर 4500 से अभ्यर्थी परीक्षा देंगे.

इस बार बीएड प्रवेश परीक्षा में कुल 4 लाख 44 हजार से अधिक अभ्यर्थी हिस्सा ले रहे हैं. कुलपति ने बताया कि इस परीक्षा को कराने के लिए कुल 37 हजार अधिकारी एवं कर्मचारी लगाए गए हैं. 23 हज़ार 500 कक्ष निरीक्षक लगाए गए हैं. 5500 पुलिस कर्मी भी ड्यूटी कर रहे हैं. सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है. सुबह चार बजे से सेंटरों की मॉनीटरिंग शुरू कर दी गई है.

गोरखपुर में दो परीक्षा एक ही दिन: वहीं, गोरखपुर में आज दो परीक्षाएं एक ही दिन हैं. B.Ed की प्रवेश परीक्षा के साथ ही आज लोक सेवा आयोग प्रयागराज की तरफ से सहायक आचार्य की परीक्षा आयोजित की जा रही है. बीएड की प्रवेश परीक्षा में 40 हजार से अधिक अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं. इस वजह से शहर में कई जगह जाम की स्थिति देखने को मिल रही है. हालांकि ट्रैफिक महकमे ने इससे निपटने का इंतजाम कर रखा है. बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है. बता दें कि B.Ed की संयुक्त प्रवेश परीक्ष दो पालियों में हो रही है. पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 तक हो गई है. अब दोपहर 2:00 से शाम 5:00 बजे तक दूसरी पाली की परीक्षा आयोजित होगी.

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