यूपी में स्वास्थ्य विभाग के 111 पदों पर फर्जी भर्ती, 31 दिसंबर लास्ट डेट, 300-300 रुपए जमा करवाए; ऐसे खुली पोल
बस्ती में सामने आया नया मामला, सीएमओ ने जांच के साथ विधिक कार्रवाई के आदेश दिए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 29, 2025 at 12:44 PM IST
बस्ती: जिले में जालसाजी के नए खेल का खुलासा है. इस बार जालसाजों ने बेरोजगारों को निशाना बनाया है. इसके लिए जालसाजों ने बेहद शातिर तरीके का इस्तेमाल किया है. चलिए आपको आगे बताते हैं कि किस तरह जालसाजों ने इस बार ठगी को अंजाम दिया.
कैसे ठगी अंजाम दी: स्वास्थ्य विभाग को एक अभ्यर्थी से सूचना मिली कि जिले में भर्ती आयोजित की गई है. इसमें 111 पदों पर जिले में भर्ती निकाली गई है. इसके अलावा गोण्डा में 109, प्रतापगढ़ में 99 गाजीपुर में 120 और बलिया में 100 पदों पर फर्जी भर्ती निकाली गई है. जालसाजों ने ऑनलाइन इस भर्ती का एक लिंक वायरल किया. इसमें विभिन्न जिलों में भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर और साक्षात्कार की तिथि 23 फरवरी 2026 बताई गई. लिंक के जरिये कई लोगों ने आवेदन भी कर दिए. युवाओं से आवेदन के लिए 300 रुपए फीस भी जमा कराई गई.
ऐसे खुली पोल: बस्ती जनपद की सोनी त्रिपाठी, निखिल समेत कई अभ्यर्थी निर्धारित 300 रुपये शुल्क जमा कर भर्ती का इंतजार कर रहे थे. इस बीच इनमें से एक अभ्यर्थी ने स्वास्थ्य विभाग को फोन कर इस संबंध में जानकारी मांगी. पता चला कि स्वास्थ्य विभाग ने ऐसी कोई भी भर्ती नहीं निकाली है. विभाग के अफसरों ने अभ्यर्थियों को बताया कि बहादुरपुर सीएचसी में एलटी का एक पद भरा जाना था जिसके लिए ऑफलाइन आवेदन लिए जा चुके हैं. इसके आवेदन की अंतिम तिथि खत्म हो चुकी है. इसके अलावा कोई भर्ती जिले में नहीं निकाली गई है. इसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया. मामले की जांच शुरू कर दी गई है.
फर्जी भर्ती में पदों के साथ वेतनमान का जिक्र: अभ्यर्थियों ने स्वास्थ्य विभाग को बताया कि जिस लिंक के जरिए उन्होंने आवेदन किया है उसमें एलटी के 10, स्टाफ नर्स के 13, फार्मासिस्ट के आठ, केयर टेकर के नौ, वार्ड ब्वाय के 15, सेल्स मैनेजर के सात, क्लर्क के आठ, सिक्योरिटी गार्ड 12, एंबुलेंस ड्राइवर 10 और चपरासी के सात पदों समेत कुल 111 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं. इनमें सरकारी भर्ती की तरह बकायदा वेतनमान का जिक्र भी है. जालसाजों के झांसे में आकर अभ्यर्थियों ने इन पदों के लिए आवेदन कर दिया और 300 रुपए फीस के भी जमा कर दिए.
सीएमओ बोले, विधिक कार्रवाई करेंगे: इस बारे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ राजीव निगम ने बताया कि जिले में स्वास्थ्य विभाग के लिए 111 पदों पर निकाली गई भर्ती पूरी तरह से फर्जी है. जिले में कहीं और कोई पद रिक्त नहीं है. फर्जीवाड़े के संबंध में जांच कराई जा रही है. विधिक कार्रवाई की जाएगी.
आवेदन से पहले यह जरूर जांचें: अगर आप किसी भी भर्ती के लिए आवेदन करने जा रहे हैं तो पहले संबंधित विभाग की वेबसाइट पर जाकर उस भर्ती की जानकारी जुटा लें. इसके अलावा अखबारों में निकलने वाले विज्ञापन का भी सहारा ले सकते हैं. भर्ती की पुष्टि के लिए आप संबंधित विभाग से संपर्क भी कर सकते है. इसके बाद ही आप आवेदन करें. किसी के दिए हुए लिंक पर तुरंत क्लिक करके आप आवेदन न करें. ऐसे आप ठगी के शिकार हो सकते हैं.