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बस्ती में अतिक्रमण के नाम पर गरीबों की रोजी-रोटी पर चला 'बुलडोजर'; बिना अनाउंसमेंट के तरबूज की दुकान पर गिरी गाज

बस्ती में तरबूज की दुकान पर चला बुलडोजर. ( Photo Credit; ETV Bharat )

बस्ती: बस्ती में नगर पालिका प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के नाम पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन उन गरीबों पर किया है, जो फुटपाथ पर फल बेचकर अपने परिवार का पेट पालते हैं. ताजा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के VVIP इलाके कंपनीबाग चौराहे का है, जहां एडीएम आवास के ठीक सामने नगर पालिका की जेसीबी ने एक गरीब तरबूज विक्रेता की उम्मीदों को बेरहमी से कुचल दिया. नगर पालिका के उच्चाधिकारियों ने शहर को अतिक्रमण मुक्त करने का निर्देश जारी किया था. इस निर्देश का पालन करने निकली टीम जब कंपनीबाग पहुंची, तो उन्हें सड़क किनारे जमीन पर तरबूज की दुकान सजाए एक गरीब दुकानदार दिखाई दिया. टीम ने बिना किसी पूर्व चेतावनी या संवेदनशीलता के सीधे जेसीबी बुलडोजर का इस्तेमाल किया. फल की दुकान पर चला बुलडोजर (ETV Bharat)