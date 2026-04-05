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बस्ती में अतिक्रमण के नाम पर गरीबों की रोजी-रोटी पर चला 'बुलडोजर'; बिना अनाउंसमेंट के तरबूज की दुकान पर गिरी गाज

दुकानदार को हटाने का मौका देने के बजाय प्रशासन ने जेसीबी से तरबूजों को उठाकर ट्रैक्टर-ट्रॉली में भरना शुरू कर दिया.

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बस्ती में तरबूज की दुकान पर चला बुलडोजर. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 5, 2026 at 7:40 PM IST

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बस्ती: बस्ती में नगर पालिका प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के नाम पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन उन गरीबों पर किया है, जो फुटपाथ पर फल बेचकर अपने परिवार का पेट पालते हैं. ताजा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के VVIP इलाके कंपनीबाग चौराहे का है, जहां एडीएम आवास के ठीक सामने नगर पालिका की जेसीबी ने एक गरीब तरबूज विक्रेता की उम्मीदों को बेरहमी से कुचल दिया.

नगर पालिका के उच्चाधिकारियों ने शहर को अतिक्रमण मुक्त करने का निर्देश जारी किया था. इस निर्देश का पालन करने निकली टीम जब कंपनीबाग पहुंची, तो उन्हें सड़क किनारे जमीन पर तरबूज की दुकान सजाए एक गरीब दुकानदार दिखाई दिया. टीम ने बिना किसी पूर्व चेतावनी या संवेदनशीलता के सीधे जेसीबी बुलडोजर का इस्तेमाल किया.

फल की दुकान पर चला बुलडोजर (ETV Bharat)

उनके ज़मीन पर रखे तरबूजों को हाथों से उठाने या दुकानदार को हटाने का मौका देने के बजाय प्रशासन ने जेसीबी से तरबूजों को उठाकर ट्रैक्टर-ट्रॉली में भरना शुरू किया. ऐसे में आधे से ज्यादा फल मौके पर ही दबकर नष्ट हो गए. ईओ नगर पालिका अंगद गुप्ता की इस अमानवीयता और तानाशाही की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है.

मौके पर मौजूद ​प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अतिक्रमण की कार्रवाई खुद अधिशासी अधिकारी के देख-रेख और आदेश पर हो रहा था. गरीब दुकानदार हाथ जोड़कर अपनी रोजी-रोटी की उनसे भीख मांगता रहा, लेकिन प्रशासन के अमानवीय तंत्र को उस पर तरस नहीं आया. वहीं, इस घटना का वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है. फिलहाल, इस कार्रवाई के बाद से फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले छोटे व्यापारियों में दहशत का माहौल है.

वहीं, विरोध के बाद अतिक्रमण हटवाने वाले Executive Officer अंगद गुप्ता अब खुद के बचाव में उतर आए है, उन्होंने मेट के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और न देने पर कार्रवाई का अल्टीमेटम भी दिया है.

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