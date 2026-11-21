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यूपी में बेसिक शिक्षकों की विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा का परिणाम घोषित

लखनऊ: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज ने बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों हेतु आयोजित विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा का परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिया है.



आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि इस परीक्षा के प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5 तक) में सम्मिलित हुए कुल 50666 अभ्यर्थियों में से 15159 अभ्यर्थी तथा उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा छह से आठ तक) में सम्मिलित हुए कुल 43015 अभ्यर्थियों में से 23743 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं. उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों के लिए विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा की लिखित परीक्षा विगत 3 नवम्बर को प्रदेश के 6 मंडल मुख्यालयों प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ एवं आगरा के परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में संपन्न कराई गई थी.



आयोग के उप सचिव संजय कुमार सिंह ने बताया कि परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने के साथ ही आयोग द्वारा सभी सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्र भी निर्गत कर दिए गए हैं. सफल अभ्यर्थीगण आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.upessc.up.gov.in/ पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से अपना अनुक्रमांक एवं जन्मतिथि प्रविष्ट कर अपना प्रमाण-पत्र डाउनलोड कर सकते हैं. उन्होंने यह भी बताया कि अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए उक्त प्रमाण-पत्र डिजिलॉकर के माध्यम से भी आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकेगा.

