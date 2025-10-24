ETV Bharat / state

यूपी के 1812 परिषदीय स्कूलों के 5000 शिक्षकों की नए सिरे से होगी तैनाती, वरिष्ठता सूची बदलेगी

46 जिलों के परिषदीय स्कूलों को नगर सीमा में समायोजित किया गया है.

यूपी के 5000 से अधिक शिक्षकों की नए सिरे से होगी तैनाती. (etv bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 24, 2025 at 8:53 AM IST

लखनऊः बेसिक शिक्षा विभाग में ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों को शहरी संभाग में शामिल करने के आदेश दिए हैं. प्रदेश के 46 जिलों के कुल 1812 परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को अब नगर क्षेत्र के शिक्षकों में सामायोजित किया जाएगा. जो 1812 परिषदीय विद्यालय नगर की सीमा में शामिल हुए हैं उनमें 692 प्रधानाचार्य, 5324 सहायक अध्यापक, 1893 शिक्षामित्र और 568 अनुदेशक कार्यरत है. बेसिक से विभाग की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार विस्तारित नगरीय सीमा में आने वाले ग्रामीण स्कूलों के अध्यापकों से उनकी सहमति लेकर उन्हें शहरी संवर्ग के विद्यालयों में शामिल किया जाएगा.

5 साल बाद नए सिरे से तैनाती: शहरी सीमा में विस्तारित क्षेत्र में आने वाले परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को करीब 5 साल बाद नए सिरे से तैनाती मिलेगी. शासन के उप सचिव आनंद कुमार सिंह की ओर से 21 अक्टूबर को बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल को भेजे गए पत्र में शिक्षकों से विकल्प लेने के आदेश दिए गए हैं. इस आदेश में कहा गया है कि प्रयागराज गोरखपुर समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में जो विद्यालय नगर विकास विभाग की दिसंबर 2019 में जारी अधिसूचना के कारण विस्तारित नगरीय सीमा में शामिल हुए हैं. उनमें कार्यरत शिक्षकों से विकल्प लेकर नगरीय क्षेत्र के शिक्षकों के संपर्क में सम्मिलित किया जाए. उनका समायोजन नगर के स्कूल में इस शर्त पर किया जाए कि उनके वरिष्ठ सूची सबसे नीचे होगी.

नगरीय क्षेत्र में शिक्षकों के समायोजन होने की प्रक्रिया में जहां शिक्षकों को उनको अपना वर्षा सूची से समझौता करना पड़ेगा वहीं उन्हें उनके वेतन में कुछ लाभ मिल जाएगा. जैसे कि उनका हर और दूसरे अलाउंस में नगर के दर के हिसाब से बढ़ोतरी हो जाएगी. इससे नगर क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों के बीच में जो वेतन की विसंगतियां हैं उन्हें भी दूर किया जाएगा.

यूपी के 5000 से अधिक शिक्षकों की नए सिरे से होगी तैनाती. (up basic shiksha parishad)

समायोजन के लिए विकल्प दिए जाएंगे: बेसिक स्कूल शिक्षा महािनदेशक मोनिका रानी का कहना है कि जो विद्यालय नगर क्षेत्र में आए हैं उनके शिक्षकों को समायोजित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. विभाग के नियमावली के अनुसार ग्रामीण संवर्ग के शिक्षक जब नगर संवर्ग में आते हैं तो उनसे विकल्प मांगा जाता है. इन 1812 विद्यालयों के शिक्षकों से भी क्या प्रक्रिया के तहत समायोजन के लिए विकल्प दिए जाएंगे जो शिक्षक नगर क्षेत्र में आना चाहेंगे उन्हें नगर क्षेत्र में सामाजिक कर दिया जाएगा.


UP BASIC SHIKSHA PARISHAD
UP BASIC SCHOOLS
यूपी बेसिक टीचर
UP TEACHERS
UP BASIC TEACHER

