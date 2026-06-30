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UP के इस जिले में कक्षा 1 से 8वीं तक के SCHOOLS की TIMINGS बदली, जानिए

फर्रुखाबाद: जिले में पड़ रही भीषण गर्मी के चलते कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है. जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुल लाठर के आदेश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कक्षा 1 से आठवीं तक स्कूलों का समय परिवर्तन का आदेश दिया है. यह आदेश सभी बोर्ड के स्कूलों के लिए हैं. आदेश के पालन के संबंध में खंड शिक्षा अधिकारियों को जिम्मेदारी दे दी गई है.



भीषण गर्मी को देखते हुए कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया गया है. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विश्वनाथ प्रताप सिंह के आदेश के अनुसार अब सरकारी, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त, CBSE, ICSE, मदरसा समेत सभी बोर्ड के स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक संचालित होंगे. यह नया समय अगले आदेश तक लागू रहेगा. बढ़ते तापमान से बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है.