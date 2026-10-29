यूपी बेसिक स्कूलों में अर्द्धवार्षिक परीक्षा की तारीखों का हुआ एलान, 17 से 21 नवंबर तक होंगी परीक्षाएं
यूपी बेसिक शिक्षा परिषद ने परिषदीय एवं मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक की अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं का टाइमटेबल जारी कर दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 3:51 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है. परिषद ने शैक्षिक सत्र 2026-27 के तहत कक्षा एक से आठ तक की अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है. जारी किए गए नए टाइमटेबल के मुताबिक, ये परीक्षाएं 17 नवंबर से शुरू होकर 21 नवंबर तक चलेंगी. परिषद के सचिव सुरेंद्र तिवारी ने प्रदेश के सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को यह परीक्षाएं पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और सुव्यवस्थित तरीके से कराने के सख्त निर्देश दिए हैं.
जिला स्तर पर तैयार होंगे गोपनीय प्रश्नपत्र: परीक्षाओं को सुचारू रूप से पूरा कराने के लिए जिला स्तर पर ही तैयारियां तेज कर दी गई हैं. सचिव के निर्देशों के अनुसार, अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं के लिए मॉडल प्रश्नपत्र हर जनपद स्तर पर तैयार किए जाएंगे. सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इन प्रश्नपत्रों की छपाई और स्कूलों तक उनके वितरण की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसके साथ ही प्रश्नपत्रों की गोपनीयता बनाए रखने और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने की हिदायत भी दी गई है.
क्लास के हिसाब से तय की गई परीक्षा प्रणाली: बच्चों के उम्र और स्तर को देखते हुए परीक्षा की अलग-अलग व्यवस्थाएं बनाई गई हैं. निर्धारित कार्यक्रम के तहत कक्षा एक के छोटे बच्चों के लिए केवल मौखिक परीक्षा का नियम रखा गया है. कक्षा दो और तीन के विद्यार्थियों के लिए लिखित और मौखिक दोनों तरह के टेस्ट रखे गए हैं. इसी प्रकार कक्षा चार और पांच में भी लिखित तथा मौखिक परीक्षाएं तय नियमों के अनुसार ही संपन्न कराई जाएंगी.
बड़ी कक्षाओं के लिए लिखित परीक्षा और विषय: कक्षा छह से लेकर आठ तक के विद्यार्थियों के लिए सभी विषयों की लिखित परीक्षाएं ली जाएंगी. इन विषयों में मुख्य रूप से हिंदी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत/उर्दू और सामाजिक विषय शामिल किए गए हैं. इसके अलावा कला-संगीत, विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन जैसे महत्वपूर्ण विषयों के पेपर भी इस दौरान पूरे किए जाएंगे. परीक्षा खत्म होने के तुरंत बाद उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन और उनका सुरक्षित रखरखाव सुनिश्चित किया जाएगा.
पारदर्शी मूल्यांकन और समय पर रिजल्ट जारी करने पर जोर: बेसिक शिक्षा परिषद ने सभी संबंधित अधिकारियों को तय समयसीमा के भीतर कॉपियां जांचने के निर्देश दिए हैं. परीक्षा परिणाम समय पर घोषित करने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाया जाएगा. प्रयागराज स्थित उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र तिवारी ने स्पष्ट किया कि 17 से 21 नवंबर तक परीक्षाएं हर हाल में तय टाइमटेबल के अनुसार पूरी होंगी. उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी जारी गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन करें ताकि सत्र का यह महत्वपूर्ण पड़ाव सफलता से पूरा हो सके.
यह भी पढ़ें- सरकार का बड़ा फैसला, कैंसर की दवाओं के 93 फीसदी तक घटाए दाम, नई कीमतें 9 नवंबर से लागू होंगी