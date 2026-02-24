ETV Bharat / state

बरसाना की रंगीली होली: लड्डूमार होली थोड़ी देर में होगी शुरू, भक्तों का मजमा लगना शुरू

बरसाना में रंग के बजाय क्यों खेलते हैं लड्डू मार होली ( Photo Credit; ETV Bharat )

शाम को लड्डू मार होली: राधा रानी की जन्मस्थली बरसाना श्री लाडली महारानी मंदिर में आज शाम 4 बजे नंद गांव के हुरियारे सखी रूप में बरसाना पहुंचेंगे. पारंपरिक समाज गायन नंदगांव और बरसाना समाज के लोगों के बीच होगा. लठ्ठमार होली का निमंत्रण नंद गांव के हुरियारे देने के लिए आएंगे. आमंत्रण स्वीकार होने के बाद खुशी के उपलक्ष में बरसाना के लोग मंदिर प्रांगण में लड्डू की बौछार करते हैं और लड्डू लुटाए जाते हैं. ये सदियों से चली आ रही परंपरा आज भी कायम है.

मथुरा: राधा रानी की जन्मस्थली बरसाना में आज लड्डू मार होली थोड़ी ही देर में हर्षोल्लास और भव्य तरीके से खेली जाएगी. बरसाना के मंदिर, रंगीली गलियों से लेकर कस्बे में स्पेशल सजावट की गई है. राधा कृष्ण की थीम बनाकर वॉल पेंटिंग के साथ श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए रूट डायवर्जन और बैरिकेडिंग लगाकर व्यवस्थाएं की गई है.

होली खेलने के लिए सज रहे पंडाल (Photo Credit; ETV Bharat)

20 कुंतल बूंदी के लड्डू तैयार: बरसाना में लड्डू मार होली को लेकर मंदिर प्रांगण में 20 कुंतल से अधिक बूंदी के लड्डू तैयार किए गए हैं. बता दें यहां पिछले 3 दिनों से लड्डू तैयार किया जा रहा. आज शाम को जब नंद गांव के हुरियारे बरसाना मंदिर पहुंचेंगे और होली का निमंत्रण स्वीकार होने के बाद बधाई और लड्डू बांटे जाएंगे.

बरसाने में रंग-बिरंगी होली की तैयारी. (Photo Credit; ETV Bharat)

रंग बिरंगी दुल्हन सी सजी बरसाना: विश्व प्रसिद्ध लठ्ठमार होली को लेकर बरसाना कस्बे में विशेष सजावट किया गया, गलियों से लेकर मंदिर तक जाने वाले सभी रास्तों पर राधा कृष्ण की थीम बनाकर वॉल पेंटिंग और रंग-बिरंगे गुलाल बिखरे पड़े हुए हैं. 25 फरवरी को बरसाना में लठ्ठमार होली खेली जाएगी. दूर दराज से लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां होली खेलने और देखने के लिए पहुंचते हैं.

दीवारों पर राधाकृष्ण की होली खेलते हुए पेंटिग बनाई जा रही. (Photo Credit; ETV Bharat)

सुरक्षा के व्यापक इंतजाम: बरसाना नंदगांव में 3 दिवसीय होली महोत्सव को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं. बैरिकेडिंग और वाहन पार्किंग बनाकर यातायात को व्यवस्थित किया गया है. वहीं दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रूट डायवर्जन और मंदिर पहुंचने के लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है. गोवर्धन से बरसाना जाने वाले वाहनों के लिए पार्किंग छाता से बरसाना आने वाले वाहनों के लिए भी अतिरिक्त पार्किंग व्यवस्थाएं बनाई गई हैं. बरसाना कस्बे को 8 जोन सेक्टर में बांटा गया है. पुलिस बल के साथ हेल्थ सेंटर, खोया पाया केंद्र और सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है.

सिस्टम को दुरुस्त रखने के लिए प्रशासन व्यवस्था टाइट. (Photo Credit; ETV Bharat)

वहीं ईटीवी से बातचीत के दौरान पेंटिंग कारीगर देव शर्मा और कलाकार गोपेश ने बताया, पिछले 1 महीने से राधाकृष्ण के थीम पर वॉल पेंटिंग बना रहे हैं. मंदिर परिसर सीढ़ियां पीली पोखर और कस्बे में राधा कृष्ण की थीम बनाई गई है. दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को एक अनोखी अनुभूति और भक्ति का माहौल मिल सके इसके लिए 50 से अधिक कारीगर यहां लगे हुए हैं.



