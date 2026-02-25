ETV Bharat / state

बरसाना में टेसू के फूलों से बने रंग-गुलाल, चकाचक तैयारियों के साथ ब्रज में हो रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम

बरसाना में सांस्कृतिक कार्यक्रम टेसू के रंग गुलाल ( Photo Credit; ETV Bharat )

मथुरा: श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में रंग गुलाल, पकवान, गीत संगीत के साथ होली का हुड़दंग श्रद्धालुओं पर सर चढ़कर बोल रहा है. ढोल-नगाड़े, बैंड-बाजे की धुन पर श्रद्धालु नाच रहे हैं. होली का जश्न मना रहे हैं. बरसाना कस्बे में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ पूरा परिसर रंग-बिरंगी स्पेशल सजावट से सजा हुआ है, तो वहीं कुंतलों की तादात में टेसू के फूलों से रंग बनाए गए हैं. बरसाने की होली (Video Credit; ETV Bharat) टेसू के फूलों से नेचुरल तरीके से बना रंग: राधा रानी की जन्मस्थली बरसाना में आज विश्व प्रसिद्ध होली खेलने को लेकर बृजवासी और देश के कोने-कोने से आए श्रद्धालु जश्न मना रहे हैं. मंदिर के प्रांगण में टेसू के फूलों से रंग बनकर तैयार हो चुके हैं, तो वहीं 10 जनों की संख्या में ड्रम में भरकर रंग रखा हुआ है. इन्हीं रंगों के साथ आज बरसाना में होली का अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा. मध्य प्रदेश के शिवपुरी से टेसू के फूल लाए गए थे और मंदिर प्रांगण में 10 कुंतल से अधिक रंग तैयार किए गए हैं. रंग इतना मजबूत है कि शरीर पर लगने के बाद कपड़ा फट जाएगा लेकिन रंग नहीं छूटता. दुल्हन सी सजी मथुरा नगरी: बरसाना में होली खेलने के लिए विशेष सजावट की गई है. पूरा मंदिर प्रांगण से लेकर रंगीली गलियां और कस्बे के सभी चौराहों पर रंग-बिरंगी लाइट और राधा कृष्ण के थीम पर पेंटिग दीवारों पर बनाई गई हैं. झांसी से आए कलाकार अपनी राधाकृष्ण की लीलाओं का मंचन कर रहे हैं.