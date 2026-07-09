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मानसून का टॉप गियर: यूपी में बादलों का 'राग मल्हार', चित्रकूट, आगरा, मेरठ, इटावा में जोरदार बारिश, 19 जिलों में आज HEAVY RAIN ALERT

कहां भारी बारिश हुई: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार गुरुवार को पूर्वी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई जिलों में भारी से अधिक भारी बारिश तथा ज्यादातर इलाकों में बारिश के साथ-साथ तेज रफ्तार हवा चलने व बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है, प्रदेश के 19 जिलों में भारी से ज्यादा भारी बारिश होने का औरेंज अलर्ट जारी किया गया है, आज इन जिलों में भारी बारिश की संभावना: सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, संभल, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी एवं आसपास के क्षेत्र,

लखनऊः आखिर लंबे इंतजार के बाद यूपी में झमाझम बारिश की शुरुआत हो ही गई. बीते 24 घंटों में पूर्वी और पश्चिमी यूपी के कई जिलों में जोरदार बारिश दर्ज की गई है. खासकर चित्रकूट, आगरा, मेरठ, इटावा, अलीगढ़ समेत कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है. मौसम विभाग की मानें तो आज 19 जिलों में भारी बारिश की संभावना है. कई जिलों में बिजली भी गिर सकती है. बारिश के दौरान लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी गई है.

बांदा, फतेहपुर, सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, अंबेडकर नगर, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, ललितपुर.

यूपी में बारिश ने पकड़ी रफ्तार. (etv bharat)

गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं.

यूपी में बारिश ने पकड़ी रफ्तार. (etv bharat)

पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में अनुमान बारिश 9. 4 मिलीमीटर के सापेक्ष 13.7 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो की सामान्य से 46% अधिक है वहीं 1 जून से 8 जुलाई तक अनुमान वारिस 152 मिलीमीटर के सापेक्ष 91.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो की सामान्य से 40% कम है।

एक नजर. (etv bharat)

एक नजर. (etv bharat)

चित्रकूट

72 (मिमी में) इटावा

45.6 बागपत 43 शाहजहांपुर 42 मेरठ 41.7 मुजफ्फरनगर 40.4 औरैया 31

मथुरा 31 जालौन 30.6 आगरा 29





लखनऊ का मौसम: राजधानी लखनऊ में बुधवार को सुबह के समय आसमान साफ रहा दोपहर में लगभग 2:00 बजे आसमान में बादल छा गए. 1 घंटे जोरदार बारिश हुई. एक घंटे तेज रफ्तार बारिश होने के कारण जगह जल भराव नजर आने लगा. तेज रफ्तार बारिश होने तथा बादलों की आवाजाही होने के कारण अधिकतम न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज की गई. अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 1.5 डिग्री सेल्सियस कम है वही न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक है.

मौसम विभाग का अलर्ट. (etv bharat)

मौसम विभाग का अलर्ट. (etv bharat)

बुधवार को उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर जिला सबसे अधिक गर्म रहा जहां पर अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की समान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक है. वही सबसे कम न्यूनतम तापमान हरदोई जिले में 22 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया उनकी सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम है.

मौसम वैज्ञानिक क्या बोले: मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून सक्रिय होने के कारण उत्तर प्रदेश में आने वाले तीन से चार दिनों तक कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है. इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा कि तेज रफ्तार से हवा तथा कहीं-कहीं बिजली भी गिर सकती है. आने वाले तीन-चार दिनों में अधिकतम तापमान में तीन से लेकर 5 और न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की जाएगी.





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