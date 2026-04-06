बरेली में तेज रफ्तार बाइक ने सड़क पार कर रही बुजुर्ग महिला को मारी टक्कर, मौत
मौके पर मौजूद महिला के पोते ने हिम्मत दिखाते हुए बाइक सवार को पकड़ लिया और शोर मचा दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 6, 2026 at 7:38 PM IST
बरेली: बहेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम पिपरिया रंजित में सोमवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे में बुजुर्ग महिला की जान चली गई. तेज रफ्तार और लापरवाही से चलाई जा रही बाइक ने सड़क पार कर रही वृद्धा को टक्कर मार दी, जिससे पूरे गांव में शोक का माहौल है.
मिली जानकारी के अनुसार, गांव निवासी रामसिंह की मां लडयती देवी घर का कूड़ा फेकनें के लिए सड़क पार कर रही थीं. तभी पीलीभीत जनपद के देवरनिया-जिठनिया क्षेत्र निवासी जावेद तेज गति से बाइक चलाते हुए वहां पहुंचा, और महिला को टक्कर मार दी. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि महिला कई फीट दूर जा गिरी.
हादसे के तुरंत बाद मौके पर मौजूद महिला के पोते ने हिम्मत दिखाते हुए बाइक सवार को पकड़ लिया और शोर मचा दिया. शोर सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए. सूचना मिलते ही बहेड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया.
गंभीर रूप से घायल महिला को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहेड़ी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
वहीं, इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है. इस घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है और उन्होंने प्रशासन से तेज रफ्तार वाहनों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है.
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