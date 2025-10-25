ETV Bharat / state

बरेली नगर निगम ने 12 अवैध मकानों पर लगाए क्रॉस के निशान, चलेगा बुलडोजर

निगम की जमीन पर मकान बनाकर 50 सालों से रह रहे लोग, सरकार से आशियाने की गुजारिश.

Photo Credit; ETV Bharat
नगर निगम की जमीन पर बने, अवैध मकानों में रहने वालों ने लगाई गुहार. (Photo Credit; ETV Bharat)
बरेली: बरेली में नगर निगम के तालाब की जमीन पर बने 12 अवैध मकानों को खाली करने का नोटिस मिला. जिसका समय पूरा होने के बाद बुलडोजर के डर से मकानों में सालों से रह रहे लोग अब बेघर होने की कगार पर हैं. निवासी परेशान भी हैं कि अब मकान छोड़ आखिर जाए कहां? इसीलिए उन्होंने सीएम योगी से गुहार लगाई है कि उन्हें यहां से न हटाया जाए, या फिर उन्हें रहने की जगह दी जाए. वहीं नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि 7 दिन का एक और नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.


बरेली के प्रेम नगर थाना क्षेत्र के डेला पीर तालाब के पास मकानों में कई परिवार लगभग 50 सालों से रहते चले आ रहे हैं. नगर निगम के द्वारा 9 अक्टूबर को तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाए गए 12 मकानों को खाली करने के लिए नोटिस जारी कर क्रॉस का निशान लगा दिया गया था.


वहां की स्थानीय बुजुर्ग राम बेटी ने बताया कि वह सालों से यहां रहती हैं और पहले झोपड़ी में थी फिर मेहनत-मजदूरी करके पक्का मकान बनाया, तब से कोई नहीं आया. अब अचानक से नोटिस दिया गया है. उन्होंने गुहार लगाई है कि उन्हें यहीं पर थोड़ी सी रहने की जगह दे दी जाए.


स्थानीय महावीर मौर्य (26) ने कहा कि उनका जन्म यहीं हुआ है. इतना ही नहीं, पिताजी लगभग 1982 के आस-पास यहां आकर रहने लगे थे. तब उन्होंने झोपड़ी डाल रखी थी और तब से वह अपने परिवार के साथ रह रहे हैं. उन्होंने योगी से गुहार लगाई है कि उनको बेघर न किया जाए, या फिर उन्हें कहीं और रहने का आशियाना दिया जाए.


बरेली नगर निगम के नगर आयुक्त संजीव मौर्य ने कहा कि मकानों को खाली करने के लिए पहले एक 15 दिन का नोटिस दिया गया था. नोटिस का समय 24 अक्टूबर तक है. अब दोबारा से 1-2 दिन के अंदर दूसरा नोटिस दिया जाएगा, जिसमें उन्हें 7 दिन का समय दिया जाएगा. वहां रहने वाले किसी भी व्यक्ति ने अभी तक अपनी जमीन या मकान के कोई पेपर नहीं दिखाए हैं, जबकि उन्हें पूरा मौका दिया गया है. दूसरा नोटिस देने के बाद फिर उनको बेदखली की कार्रवाई की जाएगी.

