यूपी में फिर आई अपराधियों की शामत, बरेली, औरैया और आगरा पुलिस का ACTION जानिए
यूपी पुलिस का फिर बड़ा एक्शन आया सामने, लूट समेत कई मुकदमों का किया खुलासा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 1, 2026 at 10:56 AM IST
बरेली/आगरा/औरैया: यूपी पुलिस का बड़ा एक्शन सामने आया है. बरेली, आगरा और औरैया में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है.
बरेली में अधिवक्ता पर हमले का आरोपी पकड़ा: बरेली पुलिस ने सुभाषनगर निवासी अधिवक्ता बृजेश मिश्रा पर चाकू से हमले का आरोपी बिलाल को पुलिस ने दबोच लिया. पुलिस के मुताबिक बीती रात प्रेमनगर पुलिस क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि वांछित आरोपी बिलाल घोसी जनकपुरी स्थित पुरानी रेलवे लाइन के पास किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की. पुलिस के अनुसार, खुद को घिरता देख आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और भागने का प्रयास किया. जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके दोनों पैरों में लगी, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा और गिरफ्तार कर लिया गया. क्षेत्राधिकारी आशुतोष शिवम ने बताया कि 31 मई को प्रेमनगर थाने पर पीड़ित ने आरोपी बिलाल घोसी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस आरोपी पर गैंगस्टर सहित कई गंभीर धाराओं में कार्रवाई करेगी.
औरैया में इनामी बदमाश गिरफ्तार: जिले की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25-25 हजार रुपये के दो इनामी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है. उनके कब्जे से दो अवैध देशी तमंचे और दो जिंदा कारतूस बरामद किए हैं. अभियुक्तों की पहचान बादल गिहार तथा रोहित गिहार के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार दोनों अभियुक्त थाना दिबियापुर पर पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के मुकदमा संख्या 125/26 में वांछित चल रहे थे तथा उनकी गिरफ्तारी पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित था. तलाशी के दौरान बादल गिहार और रोहित गिहार के कब्जे से एक-एक अवैध देशी तमंचा तथा एक-एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है.
आगरा में पूर्व सैनिक के खेत पर फायरिंग, दो आरोपी पकड़े: आगरा स्थित गांव भिलावली में जमीनी विवाद में फायरिंग हुई थी. जिससे गांव में दहशत और तनाव का माहौल था. पूर्व फौजी की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया. पुलिस की दो टीमें आरोपियों की धरपकड़ में लगी. पुलिस ने रविवार रात मुठभेड़ में दो आरोपी दबोच लिए हैं. एक आरोपी के पैर में गोली लगी है. दोनों से एक तमंचा और एक बंदूक के साथ ही बाइक बरामद हुई है. खेरागढ़ की एसीपी प्रीता दुबे ने बताया कि रविवार रात करीब 10 बजे जगनेर रोड पर चेकिंग के दौरान बाइक सवार आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में शिवकुमार उर्फ भोला घायल हो गया. आरोपी शिवकुमार के पैर में गोली लगी है. पुलिस ने शिव कुमार और मौके से भाग रहे संदीप उर्फ ससिया को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों से एक तमंचा, एक बंदूक, बाइक बरामद की है.
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