यूपी के इस जिले की आशा कार्यकर्ताओं का फूटा गुस्सा, कौन सी मांगें फिर उठाईं, जानिए
13 सूत्रीय मांगों पर दिया ज्ञापन, मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 14, 2026 at 7:27 AM IST
बरेली: मानदेय बढ़ाने और लंबे समय से लंबित प्रोत्साहन राशि का भुगतान कराने समेत विभिन्न मांगों को लेकर गुरुवार को आशा कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया. उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन के आह्वान पर हुए प्रदर्शन का नेतृत्व जिला अध्यक्ष शिववती साहू ने किया. प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपकर मांगों पर जल्द निर्णय लेने की अपील की.
जिला अध्यक्ष शिववती साहू ने कहा कि 16 फरवरी 2026 को उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री के साथ यूनियन प्रतिनिधियों की वार्ता हुई थी. इसमें आशा कार्यकर्ताओं से जुड़ी 13 मांगों पर सहमति बनी थी, लेकिन कई महीने बीतने के बाद भी सहमति के अनुरूप फैसलों को लागू नहीं किया गया है. उन्होंने आशाओं का आधार भुगतान बढ़ाकर 10 हजार रुपये प्रतिमाह करने की मांग दोहराई. साथ ही आशा संगिनियों के भुगतान में भी वृद्धि की मांग रखी.
प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने आयुष्मान कार्ड, आभा आईडी, पोलियो, फाइलेरिया, टीबी, कुष्ठ रोग, दस्तक, संचारी रोग अभियान, जेएसवाई और नसबंदी समेत विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कार्यों की लंबित प्रोत्साहन राशि तत्काल जारी करने की मांग की. पोलियो, फाइलेरिया, दस्तक और संचारी अभियानों में काम करने वाली आशाओं के लिए प्रतिदिन 500 रुपये प्रोत्साहन राशि तय करने की मांग भी उठाई गई.
यूनियन ने मातृत्व अवकाश को बढ़ाकर चार महीने करने, कैशलेस चिकित्सा सुविधा के साथ पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना बीमा की राशि दो लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने की मांग की. कार्यकर्ताओं ने भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग भी ज्ञापन में शामिल की.
इसके अलावा 45वें और 46वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों को लागू करने की मांग की गई. प्रदर्शन में रूप देवी, कीर्ति कुमार, पूनम शर्मा, हिराकली, लीलावती, दीपा सिंह, अंगूरवती, वीरवाला, रूबी, सुंदरी, ओमवती, लता मधुबाला, राजरानी, बृजकिशोरी, कमला, वंदना सक्सेना, बेबी, पिंकी, निशी, शकुंतला, रजनी देवी, ज्योति रीता, मिथलेश, शीला, पूनम देवी, कुसुम, रेनू और उमा देवी आदि मौजूद थीं.
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