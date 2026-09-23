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यूपी के इन 2 जिलो की गड्ढे वाली सड़कों के अच्छे दिन आए, धड़धड़ाने लगे सरकारी आदेश

कमिश्रनर ने बैठक बुलाकर दिए आदेश, नगर निगम ने भी कसी कमर.

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यूपी के इन 2 जिलो की सड़कों के अच्छे दिन आए. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 23, 2026 at 8:42 AM IST

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बाराबंकी/कानपुर: यूपी में सरकारी मशीनरी ने तेजी विकास कार्यों को लेकर तेजी पकड़ ली है. खासकर बदहाल सड़कों को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले चमचमाने की तैयारी तेज हो गई है. सरकारी महकमों से सड़कों की सूरत संवारने के आदेश धड़धड़ाने लगे हैं. इसी कड़ी में कानपुर और बाराबंकी में भी अफसरों ने आदेश जारी किए हैं. चलिए जानते हैं इस बारे में.

बाराबंकी में कमिश्नर ने बैठक कर दिए आदेश

कमिश्नर अयोध्या मण्डल राजेश कुमार मंगलवार को बाराबंकी में कलेक्ट्रेट स्थित लोकसभागार में मण्डल के सभी जिलों के जिलाधिकारियों,पुलिस अधीक्षक और जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़कें,लाइट और घाटों की व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाय क्योंकि आने वाले दिनों में तमाम त्योहार हैं. उन्होंने पीडब्ल्यूडी को खास कर निर्देश दिए कि बारिश का मौसम खत्म हो रहा है लिहाजा सड़कों को गड्ढा रहित बनाया जाय.विशेष अभियान चलाकर दस दिनों में यह काम पूरा किया जाय.

मंडलायुक्त ने कहा कि शासन द्वारा संचालित सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत समाज के प्रत्येक पात्र परिवार को उसकी पात्रता के अनुसार सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाए. उन्होंने निर्देश दिए कि योजनाओं से लाभान्वित किए गए पात्र परिवारों की कार्यवाही एवं प्रगति की निर्धारित पोर्टल पर अनिवार्य रूप से रिपोर्टिंग की जाए.अभियान की नियमित समीक्षा करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र परिवार योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे.

बैठक में स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित कार्यक्रमों, होम बेस्ड न्यूबॉर्न बेबी चाइल्ड केयर, होम बेस्ड केयर फॉर यंग चाइल्ड, मंत्रा ऐप एवं एचपीवी वैक्सीनेशन कार्यक्रम की भी समीक्षा की गई.मंडलायुक्त ने शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं में निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने तथा विभागीय अधिकारियों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित कर जनहितकारी कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण कराने के निर्देश दिए. बैठक में ग्राम्य विकास समेत कई सरकारी योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली गई.

मंडलायुक्त ने जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए नए पेंशनरों का आवश्यक सत्यापन शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए साथ ही सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही करते हुए सभी तैयारियां समय से पूर्ण कराने को कहा.

मंडलायुक्त ने सभी जिलाधिकारियों एवं संबंधित जनपद स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे निर्धारित समयावधि तक नियमित रूप से जनता दर्शन करें. इस बैठक में अपर आयुक्त प्रशासन अजयकान्त सैनी, जिलाधिकारी बाराबंकी ईशान प्रताप सिंह, जिलाधिकारी अयोध्या शशांक त्रिपाठी, जिलाधिकारी अम्बेडकरनगर ईशा प्रिया, जिलाधिकारी सुल्तानपुर इंद्रजीत सिंह आदि मौजूद थे.

कानपुर में 3000 सड़कों की जांच करेंगे 30 मजिस्ट्रेट

कानपुर की बदहाल और खस्ताहाल सड़कों पर हिचकोले खाते आम जनता के लिए बड़ी और राहत भरी खबर है. मुख्यमंत्री की सख्त नाराजगी के बाद प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है. शहर की 149 बड़ी और मुख्य सड़कों के बाद अब गली-मोहल्लों की अंदरूनी और छोटी सड़कों को दुरुस्त करने की कवायद तेज हो गई है.इसके लिए नगर निगम की करीब 3 हजार सड़कों की जमीनी हकीकत परखने के लिए 30 से ज्यादा मजिस्ट्रेटों की विशेष कमेटी बना दी गई है.

कागजी दावों और फर्जी मरम्मत के खेल को खत्म करने के लिए मंडलायुक्त के. विजयेन्द्र पांडियन ने कड़ा रुख अपनाया है.जांच कमेटी के एक-एक मजिस्ट्रेट को करीब 100-100 सड़कों का जिम्मा दिया गया है.ये अधिकारी खुद मौके पर जाकर गलियों की सड़कों की स्थिति, बने गड्ढे, उखड़ी बजरी और डामर की गुणवत्ता को देखेंगे. निरीक्षण के दौरान उन्हें सड़क की वर्तमान स्थिति की फोटो खींचनी होगी, जिसे अपनी रिपोर्ट के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा.

गली-मोहल्लों से गुजरती है बड़ी आबादी
शहर की इन छोटी और अंदरूनी सड़कों से रोजाना लाखों शहरवासी गुजरते हैं, जो लंबे समय से गड्ढों और धूल-मिट्टी से परेशान हैं.नगर निगम लगातार सड़कों को ठीक करने का दावा करता रहा है, लेकिन अब मजिस्ट्रेटों की सीधी रिपोर्ट के आधार पर ही मरम्मत का काम शुरू कराया जाएगा.फोटो और बिन्दुवार रिपोर्ट के आधार पर ही तेजी से काम पूरा किया जाएगा.

कमिश्नर क्या बोले: कमिश्नर के. विजयेन्द्र पांडियन ने कहा कि बड़ी सड़कों के बाद अब नगर निगम की छोटी तीन हजार सड़कों की जांच करीब 30 से ज्यादा मजिस्ट्रेट करेंगे.वह मौके पर जाकर सड़कों की स्थिति को देखकर अपनी रिपोर्ट देंगे. फिर इन सड़कों को जल्द से जल्द ठीक कराया जाएगा.

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