ETV Bharat / state

यूपी बार काउंसिल चुनावः प्रयागराज में चार दिन होगा मतदान

लगभग 33 हजार मतदाता अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे

यूपी बार काउंसिल.
यूपी बार काउंसिल. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 29, 2026 at 9:01 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के 25 सदस्यों के चुनाव में 30 जनवरी से शुरू हो रहे चौथे चरण के मतदान के क्रम में प्रयागराज में अब चार दिन (30 व 31 जनवरी और एक व दो फरवरी) वोट डाले जाएंगे. यहां लगभग 33 हजार मतदाता अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे.

उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सचिव रामकिशोर शुक्ल ने बताया कि प्रयागराज में मतदान के दिनों में बढ़ोतरी गुरुवार को हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में की गई है. उन्होंने बताया कि यूपी बार काउंसिल परिसर में मतदान 30 जनवरी को पूर्व निर्धारित समय सुबह नौ बजे शुरू होगा. जबकि 31 जनवरी और एक व दो फरवरी को सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक वोट डाले जाएंगे.

उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सचिव रामकिशोर शुक्ल ने बताया कि मतदान के लिए वकीलों सीओपी आइडेंटिटी कार्ड या प्रमाण पत्र या परिचय पत्र या अधिवक्ता पंजीकरण प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है. मतदान स्थल में उन्हीं वकीलों को प्रवेश की अनुमति होगी, जिनका नाम मतदाता सूची में होगा. वोटरों की सुविधा के लिए दो लेन बनाए गए हैं. 1961 से 2014 तक रजिस्टर्ड अधिवक्ता लेन नंबर एक और 2015 से 2025 तक पंजीकृत अधिवक्ता लेन नंबर दो से मतदान के लिए प्रवेश करेंगे.

इसे भी पढ़ें- हंगामे का भेंट चढ़ा बार काउंसिल चुनाव, अव्यवस्था के चलते मतदान प्रक्रिया पर लगा दी गई रोक

TAGGED:

UP BAR COUNCIL
यूपी बार काउंसिल चुनाव
VOTING IN PRAYAGRAJ
UP BAR COUNCIL VOTING
UP BAR COUNCIL ELECTIONS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.