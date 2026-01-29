ETV Bharat / state

यूपी बार काउंसिल चुनावः प्रयागराज में चार दिन होगा मतदान

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के 25 सदस्यों के चुनाव में 30 जनवरी से शुरू हो रहे चौथे चरण के मतदान के क्रम में प्रयागराज में अब चार दिन (30 व 31 जनवरी और एक व दो फरवरी) वोट डाले जाएंगे. यहां लगभग 33 हजार मतदाता अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे.

उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सचिव रामकिशोर शुक्ल ने बताया कि प्रयागराज में मतदान के दिनों में बढ़ोतरी गुरुवार को हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में की गई है. उन्होंने बताया कि यूपी बार काउंसिल परिसर में मतदान 30 जनवरी को पूर्व निर्धारित समय सुबह नौ बजे शुरू होगा. जबकि 31 जनवरी और एक व दो फरवरी को सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक वोट डाले जाएंगे.