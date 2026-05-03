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बागपत में 3 करोड़ का सोना-चांदी लेकर दो बंगाली कारीगर फरार, 14 व्यापारियों के साथ ठगी

बागपत: बड़ौत नगर में सराफा बाजार में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. यहां पर सराफा बंगाली कारीगर को व्यापारी सोना-चांदी देकर जेवर बनवाते थे. 14 सराफा व्यापारियों का 3 करोड़ रुपये का सोना-चांदी और नकदी लेकर फरार हो गए. पीड़ित व्यापारियों की तहरीर पर दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है.

कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए सराफा व्यापारियों ने बताया कि उन्होंने बंगाली कारीगर मोहम्मद आयुष शेख और मोहम्मद मिनहाज शेख को जेवर बनाने के लिए सोना-चांदी दिया था. गत 28 अप्रैल को दोनों आरोपी अचानक अपने ठिकानों से परिवार समेत गायब हो गए. इसके बाद उनके मोबाइल फोन बंद मिले और किराये के मकानों पर भी कोई नहीं मिला.

घटना की जानकारी मिलते ही सराफा बाजार में हड़कंप मच गया और व्यापारियों ने उनकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं लग सका. पीड़ितों ने बताया कि सौरभ जैन, राजीव जैन, आर्जव जैन, सिद्धार्थ जैन, विकास जैन, रविन्द्र वर्मा, शेखर वर्मा, दीपक वर्मा, सतीश वर्मा, विभोर अग्रवाल, अंकुर जैन, आयुष जैन समेत कुल 14 व्यापारियों का सोना-चांदी और नकदी आरोपी लेकर फरार हो गए हैं.