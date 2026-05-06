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नए अंदाज में आईं बनारस की साड़ियां, किनारों पर दिखेगी घाटों-लहरों-मंदिरों की अद्भुत झलक, साउथ में भी डिमांड

घाट वाली साड़ियों में बनारसीपन का हो रहा है एहसास, जानिए कितनी है कीमत.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 6, 2026 at 5:38 PM IST

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वाराणसी: एक हिंदी फिल्म का मशहूर गीत है घाट बनारसिया, बनारस के गंगा घाट का क्रेज हमेशा से ही लोगों के सिर चढ़कर बोलता है. बनारस आने वाले पर्यटक यहां की कुछ चीजों को पसंद करते हैं. जिसमें बनारस के घाट, यहां का खान-पान, गलियां, पान और सबसे मशहूर यहां की साड़ियां है, लेकिन अगर बनारस के घाटों के साथ बनारस की साड़ी को मिक्स कर दिया जाए तो निश्चित तौर पर यह लोगों की पहली पसंद बन जाएगी.

नई डिजाइन में बनारसी साड़ियां. (Video Credit; ETV Bharat)

बनारसी घाट वाली साड़ी: इन दिनों ऐसी ही विशेष बनारसी घाट साड़ियां ट्रेंड में है. काशी की इस अलग तरीके की पहचान वाली साड़ियों को कारीगरों ने एक ट्रायल के तौर पर लगभग 3 साल पहले बनाया. जिसकी अब न सिर्फ ऑफलाइन बल्कि ऑनलाइन भी डिमांड है. इन साड़ियों को नकली से लेकर असली पूरे कपड़े पर तैयार किया जा रहा है. जिसमें ऐसा घाटों का लुक गंगा की लहरों के साथ साड़ी के बॉर्डर पर उकेरा जा रहा है, जिसे देखकर आप भी कहेंगे यह साड़ी बनारस वाली है.

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साड़ियों पर दिखती घाटों की छवि. (Photo Credit; ETV Bharat)

ये साड़ियां काशी को कर रहीं रिप्रजेंट: दरअसल बनारस की साड़ियों का क्रेज बीते कुछ सालों से फिर से देखने को मिल रहा है. बड़े-बड़े फिल्मी कलाकारों के साथ ही कॉर्पोरेट गानों में भी बनारसी साड़ी जबरदस्त डिमांड में है. यही वजह है कि कारीगर कुछ नया ट्राई कर रहे हैं. पर्यटक भी बनारस आते हैं और कुछ नया खोजते हैं, क्योंकि बूटी, फूल और पत्ती वाली साड़ियों से अलग डिजाइन अब हर कोई लेना चाहता है. ऐसे में बनारस के व्यापारियों ने अपने डिजाइन तैयार करके कुछ ऐसी साड़ियां रेडी करवाईं हैं, जो बनारस की पहचान भी है और बनारस को रिप्रेजेंट भी कर रही हैं.

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मंदिरों का अद्भुत दृश्य. (Photo Credit; ETV Bharat)

साड़ी किनारों पर दिखते हैं ये नज़ारे: इन साड़ियों को तैयार करवाने वाले रजत खन्ना ने बताया कि उन्होंने ट्रायल किया, ट्रायल में बनारस के घाटों को साड़ियों पर बनाने के लिए कहा लेकिन, कारीगरों ने कुछ ऐसा बना दिया जो और भी अलग था. जब आप बनारस में गंगा घाटों की सैर करने के लिए नाव पर सवार होकर, गंगा की लहरों पर जाते हैं तो, जो दृश्य आपको गंगा घाटों का दिखाई देता है. बिल्कुल हूबहू ऐसा ही नजारा हमने साड़ियों पर बनवाया है.

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अगर आप देखेंगे तो गंगा में लहरों के साथ चल रही नाव, घाट किनारे मंदिर, ऊपर उड़ रहे पंछी और घाटों का सुंदर दृश्य साड़ियों पर इस तरह से बनाया गया है जिसे देखकर हर कोई काफी खुश हो रहा है. ऐसी साड़ियों की डिमांड भी जबरदस्त आ रही है. इन साड़ियों को लेने के लिए न सिर्फ बनारस के बाहर से लोग आते हैं, बल्कि बनारस के भी ट्रेडर्स जो इन साड़ियों को लेकर रिटेल में बेच रहे हैं. वह भी इन डिजाइनों से बहुत खुश हैं.

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नाव, मंदिर, लहरों को साड़ी के कपड़ों पर उकेरा. (Photo Credit; ETV Bharat)

25 हजार की रेंज तक में मिलती साड़ियां: इन साड़ियों को रिटेल में बेचने वाले साड़ी कारोबारी मौलिक का कहना है कि कतान बेस यह साड़ियां कई तरह से तैयार हो रही हैं. जिसमें चांदी की ज़री के साथ नकली ज़री का प्रयोग करके भी सस्ती और महंगी दोनों साड़ियों को तैयार किया जा रहा है. सस्ती साड़ियां 2000 से 3000 की रेंज में, जबकि महंगी साड़ियां 15000 से 25000 की रेंज में मिल रही है. इन साड़ियों की खासियत ही यही है कि इन्हें बनारसी घाट वाली साड़ी कहा जाता है.

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साड़ियां सभी कलरों में मौजूद. (Photo Credit; ETV Bharat)

धड़ाधड़ बिक रही साड़ियां: इन साड़ियों को लोग खोजते हुए आ रहे हैं, प्रतिदिन कम से कम 10-12 साड़ी तो अपने आउटलेट पर ही सील कर दे रहे हैं. ऐसी साड़ियां लगातार डिमांड में बनी हुई है. बनारसी साड़ी के साथ हो रहे बदलाव और उसमें नए पन को तलाशते हुए कारीगर और इसको बेचने वाले होलसेलर कुछ ना कुछ नया जरूर कर रहे हैं. यही वजह है कि पिछले दिनों वर्ल्ड कप के दौरान वर्ल्ड कप वाली साड़ियां भी जबरदस्त ट्रेंड में रही और अब बनारसी घाट वाली सदियों ने एक नया माहौल क्रिएट किया है.

ये भी पढ़ें: बनारसी साड़ी में समाया क्रिकेट वर्ल्ड कप का इतिहास, कारीगरों को बनाने में लगे 20 दिन

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