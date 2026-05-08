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बुंदेलखंड की बालूशाही: ODOC के तहत स्वाद में खास, लंबे समय तक देती साथ, विवाह समारोह की शान को मिलेगी पहचान

बुंदेलखंड की बालूशाही को (One District One Cuisine) में मिला स्थान. ( Photo Credit; ETV Bharat )

झांसी: योगी सरकार ने एक जिला एक व्यंजन (One District One Cuisine) यानी ओडीओसी योजना के लिए झांसी में बालूशाही का चयन किया है. बुंदेलखंड की बालूशाही लंबे समय से प्रचलित रही है. इसका स्वाद अपने आप में अलग ही अंदाज पेश करता है. बता दें, बालूशाही का इतिहास काफी पुराना माना जाता है. झांसी में कई ऐसे कारीगर हैं जो स्वादिस्ट बालूशाही बनाते हैं. आइए जानते हैं कैसे बनती बालूशाही. मनीष चौधरी, झांसी के उपायुक्त उद्योग (Video Credit; ETV Bharat) ऐसे होती तैयार: मैदा, घी और चीनी की चाशनी से तैयार होने वाला ये व्यंजन काफी समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है. झांसी और आसपास के क्षेत्रों में विवाह समारोह के साथ ही अन्य सार्वजनिक समारोह में इस व्यंजन का खूब उपयोग होता है. झांसी में कई स्थानों पर लकड़ी की धीमी आंच पर घी में तलने की परम्परागत तकनीक अभी भी अपनाई जाती है.