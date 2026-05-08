बुंदेलखंड की बालूशाही: ODOC के तहत स्वाद में खास, लंबे समय तक देती साथ, विवाह समारोह की शान को मिलेगी पहचान
झांसी में ODOC के तहत स्वाद में खास बुंदेलखंड की बालूशाही, इसका इतिहास काफी पुराना माना जाता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 8, 2026 at 1:04 PM IST
झांसी: योगी सरकार ने एक जिला एक व्यंजन (One District One Cuisine) यानी ओडीओसी योजना के लिए झांसी में बालूशाही का चयन किया है. बुंदेलखंड की बालूशाही लंबे समय से प्रचलित रही है. इसका स्वाद अपने आप में अलग ही अंदाज पेश करता है. बता दें, बालूशाही का इतिहास काफी पुराना माना जाता है. झांसी में कई ऐसे कारीगर हैं जो स्वादिस्ट बालूशाही बनाते हैं. आइए जानते हैं कैसे बनती बालूशाही.
ऐसे होती तैयार: मैदा, घी और चीनी की चाशनी से तैयार होने वाला ये व्यंजन काफी समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है. झांसी और आसपास के क्षेत्रों में विवाह समारोह के साथ ही अन्य सार्वजनिक समारोह में इस व्यंजन का खूब उपयोग होता है. झांसी में कई स्थानों पर लकड़ी की धीमी आंच पर घी में तलने की परम्परागत तकनीक अभी भी अपनाई जाती है.
यहां की बालूशाही का अलग है स्वाद: बनाने की विशिष्ट विधि के कारण यह अन्य क्षेत्रों की बालूशाही से अलग मानी जाती है. अनुमान के अनुसार झांसी में लगभग 250 दुकानों या होटलों में बालूशाही बनाने का काम होता है. लगभग 1000 लोग इस काम से जुड़े हुए हैं. अब आने वाले समय में इसकी गुणवत्ता और ब्रांडिंग को बेहतर करने का प्रयास शुरू होगा.
झांसी के उपायुक्त उद्योग मनीष चौधरी ने बताया कि झांसी के बालूशाही की अपनी विशिष्टता के कारण इसे एक जिला एक व्यंजन में चयनित किया गया है. बालूशाही के संबंध में झांसी जिले के दुकानदारों और कारोबारियों का ब्योरा जुटाया गया है और निदेशालय को भेजा गया है. आने वाले समय में ओडीओसी योजना के माध्यम से बालूशाही के कारोबार को और इससे जुड़े उद्यमियों (Entrepreneurs) को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें मदद प्रदान की जाएगी. बालूशाही झांसी के पर्यटन, खानपान और स्थानीय संस्कृति की विशिष्ट पहचान कायम करने में सहायक बनेगी.
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