बलिया में बच्चे की हत्या कर बोरे में शव रखकर फेंका, खेलते-खेलते अचानक घर से हो गया था लापता
पुलिस और परिजन पूरे रात बच्चे को ढूंढते रहे, सुबह मिला शव, गांव में थी दो शादियां
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 1, 2025 at 6:34 PM IST
बलिया: जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. फेफना थाना क्षेत्र में 10 वर्षीय बच्चे की हत्या कर शव बोरी में भरकर गांव में फेंक दिया गया. बच्चा रविवार को अचानक खेलते-खेलते घर से लापता हो गया था. पुलिस और परिजन रातभर खोजते रहे लेकिन सुराग नहीं मिला. सोमवार की सुबह बोरी में शव मिलने से पूरे गांव में हड़कंप मच गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. वहीं, परिजन बच्चे की मौत से बदहवाश हैं.
एसपी बलिया ओमवीर सिंह ने बताया कि घटना फेफना थाना क्षेत्र अंतर्गत अमडरिया गांव की है. उन्होंने बताया कि फेफना पुलिस को रविवार की रात करीब 10.30 बजे सूचना मिली कि शिवम वर्मा उर्फ यशवंत शाम के समय घर के सामने खेलते-खेलते लापता हो गया है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों के साथ मिलकर रात 3 बजे तक आसपास तलाशी की लेकिन कुछ नहीं मिला. अमडरिया गांव में रविवार को 2 शादियां थी.
एसपी ने बताया कि सोमवार की सुबह 10 साल के शिवम वर्मा का शव बोरे में बंधा हुआ गांव के एक मकान के पास मिला है. सोमवार को सुबह ग्रामीणों की नजर एक संदिग्ध बोरी पर पड़ी तो पुलिस को उन्होंने सूचित किया. सूचना मिलते ही वह खुद और फोरेंसिक टीम के साथ पहुंचे और निरीक्षण किया गया. इसके साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. वारदात के खुलासे के लिए खुलासे के लिए 4 टीमों का गठन किया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. गांव वालों से पूछताछ की जा रही है, जिसमें कुछ इनपुट मिले हैं. जल्द ही मामले का खुलासा हो जाएगा.
वहीं, जहां बच्चे का शव मिला है, वहां पर सुबह से भीड़ एकत्रित हो गई. बच्चे के माता-पिता और परिजन बेटे की मौत से इस कदर टूट गए हैं कि गांव वालों और पुलिस के संभालने नहीं संभल रहे. परिजन रो-रोकर बेहोश हो जा रहे हैं. फिलहाल इस घटना से गांव में मातम का माहौल है और पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.
