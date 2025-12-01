ETV Bharat / state

बलिया में बच्चे की हत्या कर बोरे में शव रखकर फेंका, खेलते-खेलते अचानक घर से हो गया था लापता

शिवम वर्मा (फाइल फोटो) ( Photo Credit; family member )

बलिया: जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. फेफना थाना क्षेत्र में 10 वर्षीय बच्चे की हत्या कर शव बोरी में भरकर गांव में फेंक दिया गया. बच्चा रविवार को अचानक खेलते-खेलते घर से लापता हो गया था. पुलिस और परिजन रातभर खोजते रहे लेकिन सुराग नहीं मिला. सोमवार की सुबह बोरी में शव मिलने से पूरे गांव में हड़कंप मच गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. वहीं, परिजन बच्चे की मौत से बदहवाश हैं. एसपी बलिया ओमवीर सिंह ने बताया कि घटना फेफना थाना क्षेत्र अंतर्गत अमडरिया गांव की है. उन्होंने बताया कि फेफना पुलिस को रविवार की रात करीब 10.30 बजे सूचना मिली कि शिवम वर्मा उर्फ यशवंत शाम के समय घर के सामने खेलते-खेलते लापता हो गया है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों के साथ मिलकर रात 3 बजे तक आसपास तलाशी की लेकिन कुछ नहीं मिला. अमडरिया गांव में रविवार को 2 शादियां थी.